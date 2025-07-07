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La salida de datos gratuita y las operaciones con Object Storage revolucionan la optimización de imágenes

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

Al evaluar el almacenamiento de objetos para aplicaciones con muchas imágenes, la mayoría de los desarrolladores se centran en el coste de almacenamiento por GB. Sin embargo, hay otro coste que puede determinar la viabilidad económica de tu proyecto: las tasas de operación, especialmente las lecturas. Fastly Object Storage elimina este obstáculo al suprimir las tasas de operación, simplificar la estructura de precios y ofrecer nuevas posibilidades cuando se combina con Fastly Image Optimizer.

El coste oculto de las operaciones con imágenes

La optimización moderna de imágenes con Fastly Image Optimizer consiste en la transformación dinámica, el almacenamiento en caché y la entrega. Cada vez que tu aplicación entrega una imagen optimizada a través de la plataforma de Fastly, se realizan varias operaciones:

  • Conversión de formatos en tiempo real (WebP, AVIF) mediante Image Optimizer

  • Redimensionamiento y recorte dinámicos para un diseño adaptable

  • Almacenamiento en caché en la red del borde de Fastly

  • Análisis del rendimiento e información sobre optimización

En el caso de sitios de comercio electrónico y editoriales con mucha actividad, estas operaciones pueden generar fácilmente millones de solicitudes de imágenes de origen. Con un precio habitual de 0,0004 dólares por cada 1000 solicitudes, los costes pueden dispararse rápidamente.

Por qué las tarifas de operaciones matan la innovación

El verdadero problema no es solo el coste, sino cómo las tarifas operativas limitan tu estrategia de optimización. Cuando cada lectura tiene un coste, los equipos empiezan a tomar decisiones técnicas subóptimas (una desventaja del modelo de precios de transformación):

  • Evitar estrategias agresivas de almacenamiento en caché que mejorarían el rendimiento

  • Limitación de las opciones de formato de imagen para reducir las llamadas a la API

  • Omisión de las pruebas A/B en favor de las técnicas de optimización

  • Compromiso en la entrega de imágenes adaptables

Esto crea una falsa economía, ya que se ahorra ligeramente en operaciones, pero puede suponer una pérdida potencialmente grande en las tasas de conversión y en la experiencia de uso general.

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La ventaja de Fastly: menor coste total de propiedad (TCO), sin costes de operación ni de salida

Fastly Object Storage revoluciona el sector al eliminar las tarifas por operaciones en los flujos de trabajo de optimización de imágenes, que se suman a las tarifas de salida cero, ya incluidas en su modelo de precios. Combinado con Fastly Image Optimizer, esto crea una libertad de TCO sin precedentes a la hora de:

  • Escalar sin miedo. Tus gastos se vuelven predecibles y lineales con el almacenamiento, no exponenciales con el uso. El hecho de que un contenido se vuelva viral no hará que tu factura de infraestructura se dispare, independientemente de cuántas veces lo procese Fastly Image Optimizer.

  • Optimizar con libertad. Puedes implementar la mejor estrategia de entrega de imágenes posible: múltiples formatos a través de Image Optimizer, un amplio almacenamiento en caché a través de la red periférica de Fastly y optimización en tiempo real, sin que se penalice el coste de las operaciones.

  • Iterar con rapidez. Los equipos de desarrollo pueden probar las distintas configuraciones de Image Optimizer, medir el rendimiento a través de la red global de Fastly y mejorar la distribución de imágenes sin que les preocupe que se acumulen costes operativos durante la experimentación.

Tomar la decisión correcta

Al evaluar el almacenamiento de objetos para la optimización de imágenes, no te limites a comparar el coste de almacenamiento por GB. Calcula el volumen de operaciones previsto y ten en cuenta las tarifas de lectura. El modelo de Fastly Object Storage, que no cobra tasas por operaciones, combinado con las capacidades de procesamiento en tiempo real de Image Optimizer, suele ofrecer un coste total de propiedad (TCO) mucho menor y un rendimiento superior. La mejor estrategia de optimización debe basarse en lo que mejor funciona para tus usuarios, no en lo que minimiza las llamadas a la API. El enfoque de Fastly se alinea perfectamente con esta filosofía y te permite centrarte en ofrecer experiencias de imagen excepcionales en lugar de gestionar la complejidad de los costes operativos.

Crea más rápido y de forma más inteligente, sin cuotas de lectura. Con Fastly, tu estrategia de imágenes de mejor rendimiento ya no tiene costes ocultos. Elimina los costes operativos y escala tu estrategia de optimización de imágenes con confianza. ¿Listo para empezar? (Y eso no es todo. Si ya dispones de una cuenta Fastly, puedes obtener una versión de prueba de IO hoy mismo).

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