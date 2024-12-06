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Cuatro razones por las que deberías probar Image Optimizer de Fastly

James Sherry

Staff Product Manager, Fastly

PlataformaProducto

¿Tu equipo gestiona una biblioteca de imágenes cada vez mayor para las propiedades de tu sitio web? Te presentamos un futuro que no requiere más trabajo manual ni grandes inversiones en una solución de optimización de imágenes: Image Optimizer de Fastly.

Grandes marcas con una fuerte presencia en internet, como The Guardian y Big Cartel, usan Image Optimizer para ofrecer imágenes con la mejor resolución sobre la marcha. Conoce cuatro razones por las que tú también deberías probarlo.

Razón n.º 1: ahorrar tiempo para otras actividades importantes

Aunque las imágenes pueden ser el eje central de tus sitios web, redimensionarlas suele estar al final de la lista de tareas del personal de ingeniería. 

Image Optimizer cubre lo básico para tu equipo y mucho más. Consigue las funciones clave que necesitas para gestionar tus imágenes, como la redimensión dinámica y la compatibilidad con un tamaño máximo de archivo de hasta 50 MB, para que puedas centrarte en proyectos más importantes.

Gracias a Image Optimizer, uno de nuestros clientes pudo optimizar toda su colección de imágenes para móviles en una semana aproximadamente, lo que de otro modo le habría llevado seis meses. 

Razón n.º 2: reducir los tiempos de carga de las páginas 


La optimización de imágenes debe desempeñar un papel fundamental en cualquier estrategia para mejorar tus Core Web Vitals. Optimizar tus imágenes puede reducir los tiempos de carga de la página, lo que a su vez puede ayudarte a conseguir grandes objetivos empresariales, ya sea aumentar el número de lectores, incrementar las conversiones o mejorar la clasificación en buscadores (SEO). 

Por ejemplo, Buzzfeed es un caso real y práctico de mejora del rendimiento: gracias a Image Optimizer logró condensar su artículo «100 Greatest Gifs of all Time», de 250 MB, que hacía que el navegador se colgara, en solo 6 MB, un tamaño mucho más manejable. En lugar de frustrarse esperando a que el contenido estuviera disponible, los lectores pudieron disfrutar de ese artículo viral de Buzzfeed.

Razón n.º 3: reducir los costes de infraestructura 

De la mano de Image Optimizer, ya no necesitarás tener costosos servidores y aplicaciones de transformación de imágenes en el origen. Podrás ahorrar en costes de almacenamiento al guardar un solo archivo de origen y generar la imagen óptima para cada perfil bajo demanda en el edge.

Y cuentas con una ventaja añadida: con el panel de control de Fastly, conocerás el número total de peticiones de imágenes.

Razón n.º 4: estar siempre a la vanguardia

Gracias al firme compromiso de nuestro equipo de producto con el crecimiento y el soporte de la oferta de productos de Image Optimizer, al invertir en Fastly siempre estarás a la vanguardia.

Prueba de ello son algunas de las principales peticiones de nuestros clientes, que ya hemos empezado a publicar:

  • Formato de salida AVIF: compatibilidad con AVIF, o AV1, un formato de imagen de código abierto y libre de derechos cada vez más popular, ya que presenta tamaños de archivo muy reducidos en comparación con otros.

  • Recorte automático por colores: Image Optimizer permite recortar los bordes de las imágenes mediante detección automática o según el color. El equipo de Napster nos dijo: «Por favor, no nos quitéis esta función; ¡tendríamos que desarrollarla nosotros mismos!».

  • Paso de metadatos: puedes conservar ciertos metadatos en lugar de eliminarlos todos. Por ejemplo, es posible que los sitios de noticias deban conservar metadatos específicos de la empresa (como los derechos de autor) por razones legales, pero tengan que eliminar otros para optimizar el rendimiento.

¿Te gustaría probar Image Optimizer? Echa un vistazo a nuestra experiencia online de Image Optimizer o solicita una prueba hoy mismo.

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