Brotli y el arte de lo pequeño

Hoy en día, todo el mundo espera que cualquier experiencia de uso sea excelente, por lo que el rendimiento web se ha convertido en algo fundamental. Si bien hay muchos factores que ayudan a optimizar la experiencia de uso, ninguno parece tan importante como la velocidad del sitio. Algunos estudios indican que el 40 % de las personas abandonan un sitio web si tarda más de tres segundos en cargarse. Basta un solo segundo de retraso en el tiempo de respuesta para reducir las conversiones en un 7 %. Como resultado, cada vez hay más empresas que adoptan métricas estandarizadas para medir el rendimiento, como las Core Web Vitals , que ofrecen indicadores de calidad estándar para hacer seguimientos.

La compresión sigue siendo un factor importante a la hora de acelerar los sitios y aplicaciones web, lo que repercute enormemente en la experiencia de uso, en el posicionamiento SEO y, en última instancia, en las conversiones que generan ingresos. Este campo solía estar dominado por gzip, pero Brotli ha ido ganando adeptos desde su creación y hoy en día es compatible con los principales navegadores y también con Fastly.

¿Por qué elegir la compresión HTTP?

Si lo que queremos es acelerar nuestros sitios web, una de las formas más sencillas de hacerlo es a través de la compresión, con la ayuda de Fastly. Gzip y Brotli son algoritmos de compresión HTTP que reducen el tamaño de objetos HTML, JavaScript y CSS (principalmente) en el servidor. Esa versión comprimida se envía al cliente o navegador web, que usa el mismo algoritmo para descomprimirlos rápidamente antes de mostrar el contenido web al usuario. Este proceso de compresión disminuye el tiempo que se tarda en cargar y mostrar un sitio web, así como el ancho de banda necesario.

¿Qué es Brotli y por qué deberías usarlo?

Brotli es un algoritmo cuyo nombre se inspiró en un pastelillo suizo llamado «brötli», que literalmente significa «pan pequeño». Haciendo honor a su nombre, Brotli es un algoritmo de compresión sin pérdida de última generación, diseñado para comprimir texto. Google lo desarrolló inicialmente para comprimir fuentes web, y es entre un 8 y un 13 % más eficaz que gzip. En 2016, la IETF ( Internet Engineering Task Force ) aprobó la especificación Brotli como RFC 7932, y actualmente más del 94 % de los navegadores modernos lo admiten. Con esos niveles de eficiencia y de adopción por parte de los navegadores, es muy recomendable pasarse a Brotli.

¿Por qué usar la compresión Brotli de Fastly?

La funcionalidad de compresión de Fastly recupera el contenido del origen de forma dinámica, lo comprime y lo almacena en caché para garantizar la máxima velocidad de respuesta en peticiones futuras. Si quieres empezar a usar la compresión Brotli de Fastly, que al gestionarse en el egde te permite aliviar la carga en tus recursos y orígenes, puedes activarla fácilmente mediante su configuración flexible y avanzada, y sin ningún coste adicional.

La compresión no es lo único que mejora el rendimiento web

En Fastly, nos esforzamos constantemente por hacer de internet un lugar mejor, donde todas las experiencias sean rápidas, seguras y atractivas. Hemos adoptado un enfoque totalmente distinto para crear una plataforma de edge cloud moderna y nos hemos centrado en disponer menos POP, pero más potentes, en mercados estratégicos de todo el mundo. Los POP de alta densidad de Fastly nos permiten proporcionar más recursos de la memoria caché, incluso contenidos estáticos y activados por eventos. Así se mejora la proporción de aciertos de caché y se optimiza la experiencia de usuario.

También hemos adoptado HTTP/3 en toda nuestra red para mejorar el rendimiento, la accesibilidad y la seguridad de nuestros clientes, de modo que puedan ofrecer mejores experiencias a un mayor número de usuarios. Además, nuestro producto Image Optimizer transforma y optimiza las imágenes en tiempo real en el edge, y las distribuye con la resolución, el tamaño y el formato adecuados, reduciendo el tamaño del archivo y el tiempo de entrega sin mermar la calidad.

Si crees que les falta velocidad a tus sitios, deberías plantearte probar la compresión Brotli o alguna de nuestras otras soluciones para mejorar el rendimiento.