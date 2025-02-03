Lorraine Bellon
Senior Product Marketing Manager, Security
Tu catálogo de API acaba de recibir una actualización
Descubre, supervisa y protege tus API con Fastly API Discovery. Consigue visibilidad instantánea, reduce el ruido y mantén tus API seguras y en conformidad.
Haz llorar a los atacantes: engáñales con astucia
Combate a los ciberatacantes con engaños. El WAF de última generación de Fastly presenta «Engaño», una nueva acción para burlar y frustrar a los atacantes y darle la vuelta a la situación.
Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit
¡rentabiliza el tráfico de bots de IA! El Bot Management de Fastly y TollBit se han unido para ofrecer un control granular, rendimiento y flexibilidad para gestionar bots y desbloquear nuevos ingresos.
Recupera el control: haz que los bots de IA sigan tus reglas
Recupera el control de tu contenido. Fastly AI Bot Management te permite gestionar bots de IA, bloquear el scraping no autorizado y proteger tu propiedad intelectual.
El WAF de última generación de Fastly, nombrado «Strong Performer» en Forrester Wave™
Nos enorgullece anunciar que el WAF de última generación de Fastly ha sido nombrado «Strong Performer» en The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025.
Desmitificación de la normativa PCI DSS 4.0
Infórmate sobre las últimas actualizaciones de las Normas de seguridad de datos para el sector de tarjetas de pago (PCI DSS) 4.0, incluidos los nuevos requisitos de seguridad, cumplimiento y gestión de riesgos.