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Cómo controlar y rentabilizar el tráfico de bots de IA usando Fastly y TollBit

David King

Group Product Marketing Manager, Security

Lorraine Bellon

Senior Product Marketing Manager, Security

SeguridadProductoIngenieríaIA

Los bots se están apoderando de la web y representan más de un tercio de todo el tráfico en el primer trimestre. Aunque la conversación suele girar en torno a cómo detener los bots no deseados, como los que intentan apropiarse de una cuenta o lanzar ataques DDoS, las editoriales, las empresas de comercio electrónico y otros proveedores de contenido llevan librando una batalla que tiene muchos más matices. 

A medida que los modelos de IA generativa se vuelven más capaces y ávidos de nuestros datos, las editoriales, los creadores de contenido y las plataformas digitales se plantean la misma pregunta: ¿cómo protegemos nuestro contenido para que no se utilice sin nuestro consentimiento y compensación?

Fastly y TollBit se han asociado para entregar una potente integración que mejora la gestión de bots y abre nuevas oportunidades de monetización para las organizaciones. Esta colaboración combina las avanzadas capacidades de detección de bots de Fastly con la robusta plataforma de verificación y análisis de TollBit, permitiendo a los clientes obtener control, consentimiento y compensación por la extracción y rastreo de datos por parte de la IA.

Conoce la integración de Fastly + TollBit

A principios de este año, Fastly introdujo AI Bot Management. Les da a los equipos el poder de gestionar y controlar el comportamiento de los bots de IA que rastrean y extraen contenido de sitios web. Con AI Bot Management, puedes detectar qué bots de IA están accediendo a tu contenido y tomar medidas para bloquear, permitir o interceptar bots de IA específicos según tus políticas únicas y respuestas deseadas. 

Mediante una nueva integración fluida con TollBit, los editores, el comercio electrónico y otros proveedores de contenido obtienen una manera eficiente de gestionar y rentabilizar el tráfico de bots. Al combinar la gestión de bots de clase mundial de Fastly con la potente plataforma de verificación, análisis y monetización de TollBit, las organizaciones tienen la capacidad de:

  • Detecta y clasifica bots mediante Fastly AI Bot Management

  • Redirige los bots de IA a tu TollBit Bot Paywall (un subdominio que configuras gratis)

  • Verifica los tokens y concede acceso al contenido a los bots con tokens válidos

  • Exige que todos los demás bots de IA paguen por el acceso

Funcionalidades clave

  • Detección de bots personalizable: La gestión de bots con IA de Fastly ofrece una detección de bots personalizable que va más allá de la simple comprobación del agente de usuario, permitiendo a los editores clasificar los bots como buenos o malos según sus necesidades.

  • Niveles de aplicación flexibles: Fastly AI Bot Management permite a los equipos seleccionar niveles de aplicación tanto para bots sospechosos como para verificados, asegurando que solo se redirige el tráfico no deseado.

  • Verificación y análisis: TollBit verifica las peticiones autorizadas de bots de IA y ofrece un panel completo con análisis de bots de IA, centrado en el acceso legítimo de la IA.

Implementa un ejemplo real

Veamos cómo configurar la monetización de bots de IA usando un ejemplo práctico. Supongamos que quieres rentabilizar el tráfico de bots de IA en lugar de bloquearlo.

Parte 1: Configuración de TollBit

  1. Crea tu cuenta de TollBit y subdominio: los editores pueden registrarse gratis en TollBit y configurar un subdominio (p. ej., tollbit.tusitio.com). Este subdominio actúa como puerta de acceso para los bots y agentes de IA.

  2. Configura las reglas de monetización: establece tus reglas de precios y acceso para diferentes empresas de IA. Para conocer las opciones de configuración en detalle, consulta tu documentación.

Parte 2: Configuración de Fastly AI Bot Management

Configura la regla de redireccionamiento:

  1. En el panel de Fastly AI Bot Management, crea una nueva regla de petición.

  2. Selecciona el campo para que sea “Signal” con el subcampo “Signal Type”.

  3. Selecciona el “Operator” para que sea “Is in list” y, a continuación, la lista del sistema “AI Bot Signals”. Nota: La función de lista del sistema está actualmente en beta. Ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia para que te dé acceso.

    1. Para un control más detallado, también puedes utilizar las señales individuales SUSPECTED-BOT.AI-CRAWLER, SUSPECTED-BOT.AI-FETCHER, VERIFIED-BOT.AI-CRAWLER y VERIFIED-BOT.AI-FETCHER. También puedes especificar bots individuales seleccionando “Signal payload” en el menú desplegable e introduciendo el nombre del bot que encuentres en la vista de peticiones (p. ej., GPTBot)

  4. Para el tipo de acción, selecciona Bloquear.

  5. Activa la opción de usar respuesta personalizada para revelar la configuración de redireccionamiento.

  6. Configura el código de respuesta a 302 (Encontrado / redireccionamiento temporal) y en el campo de Destino, introduce tu subdominio de TollBit y añade la variable dinámica {{URL}} (por ejemplo, tollbit.yoursite.com{{URL}}). Esta variable garantiza que la URL original solicitada se transmita en el redireccionamiento.

  7. Haz clic en Crear regla del sitio.

Para más información detallada, visita nuestra documentación.

Cómo funciona la redirección:

El bot de IA visita tu sitio → Fastly detecta y clasifica el bot → En lugar de bloquearlo, el bot se redirige a tu paywall de TollBit Bot → Las empresas de IA con tokens válidos obtienen acceso al contenido → A otros se les indica que paguen por el acceso.

Eso es todo: tu tráfico de bots de IA ahora se está rentabilizando, ¡gratis!

Evita que los scrapers roben tu contenido valioso

Todo el proceso aprovecha tu infraestructura existente de Fastly sin latencia adicional, sin interrupciones para los visitantes humanos.

La integración de Fastly + TollBit ofrece:

  • Control granular: decide qué bots monetizar o bloquear

  • Rendimiento: Construido sobre la infraestructura de borde de Fastly

  • Flexibilidad: personalización completa de la clasificación y el enrutamiento de bots

  • Interfaz familiar: utiliza tu panel de control actual de gestión de bots de IA

Esta integración representa un paso significativo hacia adelante en la gestión y monetización de bots. Al aprovechar la detección de bots personalizable de Fastly y la verificación y los análisis de TollBit, los editores podéis gestionar eficazmente el tráfico de bots y desbloquear nuevas fuentes de ingresos.

Fastly y TollBit continuarán evolucionando esta integración, con el objetivo de hacer que la aplicación de bots de IA y los flujos de trabajo de análisis sean más eficientes para servir aún más a las comunidades de publicación, comercio electrónico y otras comunidades ricas en contenido en el futuro. Nos encantaría recibir tus comentarios sobre cómo podemos seguir construyendo juntos una internet más segura y justa.

Comienza hoy mismo

Esta integración utiliza capacidades ya disponibles en Fastly AI Bot Management. Si te interesa rentabilizar el tráfico de bots de IA:

  1. Regístrate en TollBit en tollbit.com. Ponte en contacto con team@tollbit.com para obtener ayuda o si tienes preguntas.

  2. Sigue la documentación de integración para la configuración de redireccionamiento paso a paso

  3. Comienza a rentabilizar el tráfico de tus bots de IA en cuestión de minutos

El contenido original es difícil de encontrar y, sin embargo, los bots de IA están extrayendo ese contenido de forma gratuita y lo redistribuyen a cualquiera que use el chatbot de tu elección (Gemini, Claude, ChatGPT, etc.). Con una simple actualización de tus reglas de redireccionamiento en Fastly AI Bot Management, puedes ir más allá de bloquear bots y, en su lugar, obtener visibilidad, control e incluso compensación, gracias al poder combinado de Fastly y TollBit. 

La próxima evolución de la gestión de bots ya está aquí y lista para desplegar. El primer paso para aprovechar esta integración es empezar a usar la Gestión de Bots de Fastly. Ponte en contacto y pon fin al scraping ilimitado.

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