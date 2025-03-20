El WAF de última generación de Fastly, nombrado «Strong Performer» en Forrester Wave™

Nos enorgullece anunciar que el WAF de última generación de Fastly ha sido nombrado «Strong Performer» en The Forrester Wave™: Web Application Firewall Solutions, Q1 2025.

El informe reconoce al WAF de última generación con una puntuación de 5 sobre 5 en los criterios de visión y hoja de ruta, aplicación de reglas y políticas, automatización de políticas e informes y paneles personalizables.

Por qué los analistas y desarrolladores prefieren Fastly

Forrester, una empresa de investigación independiente, declaró en el informe que «Fastly tiene la visión más centrada en el desarrollador y en la empresa de esta evaluación y hace hincapié en una seguridad de las aplicaciones que se adapta a los desarrolladores, estén donde estén, e impulsa el éxito empresarial». Estamos orgullosos de que la misión primordial de Fastly de proporcionar una plataforma integral creada para desarrolladores, que impulsa los resultados empresariales para nuestros clientes, sea lo que nos distinga.

Otros diferenciadores para el WAF de última generación están en la aplicación de reglas con su WAF Simulator , una herramienta integrada que te permite probar posibles reglas de WAF antes del despliegue. La automatización de políticas es otro punto fuerte, con actualizaciones basadas en amenazas específicas del cliente, feeds de amenazas seleccionados por el cliente y Network Learning Exchange, el motor de amenazas de Fastly.

No es la primera vez que se reconoce nuestro WAF de última generación. Por sexto año consecutivo, Fastly ha sido nombrado la opción preferida de los clientes por Gartner en cuanto a protección de API y aplicaciones web en la nube (WAAP). Somos el único proveedor de WAAP que ha sido reconocido durante seis años consecutivos. Pero no te fíes solo de nuestras palabras, escucha lo que dicen nuestros clientes satisfechos: «El último WAF que comprarás. «Sinceramente, ha sido el mejor WAF que he desplegado en toda mi carrera profesional». Security Architect, sector del software .

Prueba el WAF de Fastly

Nuestro WAF de última generación ofrece protección avanzada para tus aplicaciones, interfaces de programación de aplicaciones y microservicios, estén donde estén y con una única solución. Aborda la seguridad de aplicaciones de un modo innovador que permite aumentar la protección sin ajustes, desplegar donde haga falta y rentabilizar la inversión lo antes posible.

Estamos seguros de que, gracias a nuestro enfoque en soluciones centradas en el cliente y el desarrollador, nuestro WAF y nuestra plataforma seguirán siendo un referente en el sector. Accede al informe gratuito y descubre por qué Forrester considera que el WAF de última generación es un fuerte competidor. Si quieres probar el WAF de Fastly, ponte en contacto con nuestros expertos en seguridad .