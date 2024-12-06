Nuevo despliegue en el edge: el WAF de última generación de Fastly, primera solución de seguridad para aplicaciones web y API totalmente unificada

A medida que se adoptan nuevas arquitecturas y se extienden las aplicaciones web y las API de los servidores web alojados en entornos locales a la nube, las empresas líderes del mercado lo van reconociendo : la seguridad es un aspecto cada vez más difícil de gestionar. Por tres motivos: les cuesta visualizar los ataques a estas aplicaciones y API desde una perspectiva holística; acaban equipándose de múltiples herramientas, cuyas interfaces son distintas entre sí; y no todas estas herramientas se integran con las actuales de desarrollo y seguridad, en las que han hecho una importante inversión.

Ante este panorama, la respuesta está en un firewall de aplicaciones web (WAF) que proteja no solo a las aplicaciones que despliegues en entornos locales y en la nube en la actualidad, sino también a las que diseñes en el edge en el futuro. Y, hoy en día, solo Fastly puede presumir de tener en el mercado una solución que reúna esas características.

Nos complace anunciar que, a partir de hoy, el WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) se podrá desplegar en el edge. Eso significa que tendrás la flexibilidad de instalarlo allí donde más te convenga desde el punto de vista comercial, ya sea hoy o en el futuro. Y que dispondrás de una solución unificada de seguridad para aplicaciones web en cualquier lugar.

Cumplimos la promesa de Signal Sciences y de nuestra red de edge cloud

El impulso que nos llevó a adquirir Signal Sciences fue hacer realidad nuestra visión de lograr que todo el mundo tenga acceso a experiencias digitales rápidas, atractivas y seguras. Con el lanzamiento que anunciamos hoy, damos un paso decisivo en esa dirección. Desplegar el WAF de última generación de Fastly dentro de nuestra red de edge cloud , distribuida por todo el mundo, acerca las medidas de protección a los usuarios finales y protege los sistemas de origen frente al tráfico malicioso. Por tanto, tus aplicaciones y servicios estarán seguros sin tener que sacrificar la velocidad de despliegue o distribución.

El WAF de última generación de Fastly se ha diseñado sobre la base de Compute@Edge . Si a eso le añadimos la función de despliegue en el edge, tendrás en tu mano la potencia de rendimiento y la sencillez de escalabilidad que las empresas necesitan para ofrecer experiencias digitales contemporáneas. Ya no tendrás que incorporar más servidores o preparar nuevas instancias de nube para adaptarte a las fluctuaciones del tráfico que gestionas: Compute@Edge permite que nuestra solución de seguridad para aplicaciones web y API se escale de forma automática.

Despliega en el edge... o allí donde lo necesites

Este lanzamiento es vital para el sector: nuestro WAF ofrece el despliegue más flexible del mercado y nuestra solución integrada permite proteger aplicaciones web y API allá donde estén: en contenedores, en un entorno local, en la nube o en el edge. Así que, sea cual sea el método que elijas, las aplicaciones y API esenciales para tu negocio estarán protegidas por las medidas de seguridad avanzada que necesitan.

Bloqueo fiable: nuestro WAF de última generación es tan eficaz, preciso y fiable que más del 90 % de clientes lo usan en modo de bloqueo total en entornos de producción.

Distribución de software ágil : nuestro bajo índice de falsos positivos y la flexibilidad de nuestra arquitectura te permiten acelerar y automatizar el despliegue de aplicaciones para distribuir código nuevo a los usuarios en menos tiempo, y para eliminar el trabajo tedioso de los ajustes finos.

Prácticamente sin ajustes : nuestro planteamiento de detección de ataques es único y más preciso que el uso de firmas, y apenas requiere ajustes o mantenimiento. Además, permite realizar actualizaciones rápidas para afrontar las vulnerabilidades críticas: por ejemplo, cuando hace poco apareció la vulnerabilidad RCE Log4j 0Day , nos apresuramos a emitir una regla para que los clientes la habilitaran.

Flexibilidad de despliegue : ningún otro proveedor de WAF tiene nuestra variedad de opciones de despliegue: en un entorno local, en la nube, en contenedores, en el edge o en un sistema híbrido. Esta flexibilidad te permite proteger tus aplicaciones dondequiera que estén y mantener la misma eficacia en la protección incluso al cambiar o migrar a arquitecturas y entornos modernos.

Plataforma unificada : a diferencia de otros proveedores, no tienes que elegir entre diferentes productos WAF para cada una de tus arquitecturas y entornos, sino que dispones de una única plataforma con una vista centralizada de la actividad no deseada y una gestión unificada en todos tus despliegues.

Visibilidad en todo tu ecosistema de aplicaciones: nuestra tecnología te permite ver en tiempo real cómo los atacantes intentan hacer un uso indebido y abusivo de tus aplicaciones y API, dondequiera que estén desplegadas, y cómo y por qué se bloquea la actividad no deseada. Además, esa visibilidad es posible a través de nuestra API y de las integraciones con las herramientas de seguridad y DevOps que tu equipo ya utiliza.

Una solución de seguridad que crece al ritmo de tu negocio

El despliegue rápido del WAF de última generación de Fastly no solo ayuda a tu empresa a prepararse de cara al futuro mediante la protección de tus aplicaciones dondequiera que residan, tanto ahora como en el futuro, sino que te ofrece ventajas de inmediato. Ya no tendrás que contratar a personal especializado que se dedique a crear, probar y mantener reglas según vayan evolucionando los ataques o vaya cambiando la base de código que utilices.

Además, tienes la certeza de que te llevas una solución cuya eficacia y soporte técnico merecen los elogios del sector. Como muestra, un botón: nuestro WAF ha sido incluido en tres ediciones del informe « Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection » y ha recibido el reconocimiento Customers' Choice, de Gartner Peer Insights , por tercer año consecutivo.

¿Quieres probarlo tú también? Ponte en contacto con nosotros.

El contenido de Gartner Peer Insights refleja las opiniones de usuarios finales concretos en función de sus experiencias personales con los proveedores enumerados en la plataforma. Dicho contenido no debe interpretarse como declaraciones de datos contrastados, ni representa los puntos de vista de Gartner ni sus empresas vinculadas. Gartner no respalda a los proveedores, productos o servicios descritos en este contenido, ni otorga garantía alguna, explícita ni implícita, acerca de la precisión e integridad del mismo, ni siquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.