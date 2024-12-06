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Una mirada a la comunidad: reducir la brecha digital con The Endless OS Foundation

Hannah Aubry

Senior Community Manager, Fastly

ClientesRendimiento

A lo largo de los últimos años, se ha ido agudizando la distribución desigual del acceso a Internet y de su rendimiento entre sectores socioeconómicos y zonas geográficas; lo que normalmente se conoce como «brecha digital». Además, la pandemia de la COVID-19 subrayó aún más esta disparidad de acceso global: en abril de 2020 revelamos que las velocidades de descarga de los barrios con menor renta per cápita de los Estados Unidos eran un 41,4 % inferiores a las de los barrios con mayores ingresos; que los ISP y las operadoras móviles tienen la potestad de proporcionar mayor capacidad y de suprimir restricciones del ancho de banda; y que han puesto en práctica ambas potestades durante la crisis sanitaria mundial.

En el año transcurrido desde entonces, se han implantado multitud de soluciones provisionales para reducir la brecha entre los estudiantes que tienen conexión a Internet y los que no la tienen. Sin embargo, muchas de estas soluciones quedarán obsoletas a lo largo de los próximos tres años. Nos proponíamos poner el foco en cómo pueden contribuir las organizaciones de tecnología educativa y otras empresas a reducir la brecha digital ahora y para siempre. Nos entrevistamos con Rob McQueen, CEO de The Endless OS Foundation, entidad que pertenece a nuestro programa de código abierto y sin ánimo de lucro, para conocer de qué modo prestan servicios a estudiantes de todos los rincones del mundo. 

La demanda de contenidos educativos online se incrementó con la COVID-19

The Endless OS Foundation es una entidad sin ánimo de lucro de asistencia social constituida de acuerdo con el artículo 501(c)(4) del código legislativo federal de los EE. UU. (USC). Tiene la finalidad de ayudar a todas las personas y comunidades a conectarse a través de la tecnología. La labor de reducción de la brecha digital se centra en incrementar el acceso a dispositivos asequibles y en desarrollar software que contribuya a reducir la carga que supone no tener una conexión de alta velocidad. Está asociada a organizaciones como Khan Academy, Common Sense, TED-Ed y PBS para crear contenidos educativos para su sistema operativo, por ejemplo, lecciones en vídeo, aplicaciones y más de 50 000 artículos de Wikipedia. También se ha asociado a organizaciones como World Possible, International Rescue Council, Teach for America y Save the Children para desplegar su sistema operativo en todo el mundo, desde los Montes Apalaches a Kenia.

«Tener un ordenador con conexión a Internet es un requisito para participar en la economía digital, pero la realidad actual es que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso al abundante conocimiento y oportunidades de la Red». — Rob McQueen, CEO

En los ocho años de trabajo dedicados a este ámbito, Endless ha luchado contra las realidades de la brecha digital: desde familias que se conectan a Internet desde aparcamientos a ordenadores que no se pueden usar debido a la falta de una conexión viable a la Red. Y estos problemas se han agravado con la pandemia. La pandemia ocasionó un incremento del tráfico para The Endless OS Foundation.

Al igual que cualquier organización sin ánimo de lucro con pocos años de existencia, The Endless OS Foundation opera con un presupuesto limitado. Tan pronto como empezaron a clausurarse las escuelas, registraron un incremento en las descargas y las actualizaciones junto con un encarecimiento de los costes de tráfico de salida. Aunque Endless recurrió a su por entonces red de distribución de contenidos (CDN) en busca de alguna solución, las soluciones propuestas no eran eficaces. Además, adolecía de zonas muertas de CDN en algunas regiones, como el Sudeste Asiático, Centroamérica y Sudamérica, donde cuentan con un número significativo de usuarios. La calidad del servicio que prestaba era intermitente, y los costes no paraban de encarecerse.

Una CDN moderna para un enfoque educativo moderno

Endless era consciente de que le hacía falta una solución totalmente nueva, así que nos hizo mucha ilusión que se incorporara a nuestro programa sin ánimo de lucro: a partir de entonces, la potencia de una CDN moderna se encargaría de su distribución de contenidos. Las tareas que más datos requieren son las descargas completas del sistema operativo de Endless, que se suelen realizar desde zonas con una conectividad insuficiente. Usar el almacenamiento segmentado en caché para sus archivos pesados permite a la organización incrementar el rendimiento de sus recursos más voluminosos dividiéndolos en segmentos más pequeños en la caché y recombinándolos posteriormente. 

Endless es capaz de abaratar los costes de tráfico de salida; para ello, escoge un tiempo de vida (TTL) largo (tiempo durante el que se pueden conservar datos en una CDN o almacenarlos en caché en dicha red antes de capturar una copia nueva del origen) y selecciona contenido y lo marca como caducado para someterlo a una purga suave en lugar de a una purga completa desde la caché. Esto tiene unas repercusiones enormes en el presupuesto de la entidad.

«Fastly es, con diferencia, la mejor CDN que hemos usado, ya que podemos acceder a ella y comprobar qué ocurre en tiempo real y podemos editar el archivo de configuración. Los archivos que usamos son muy pesados, así que la función de almacenamiento segmentado en caché ha sido fundamental para que el servicio funcione de manera eficaz. Nos han impresionado muchísimo las capacidades de Fastly; gracias a ellas, los usuarios pueden acceder al sistema operativo de Endless con rapidez y fiabilidad». — Rob McQueen, CEO

El futuro

Nuestra CDN moderna ha permitido a The Endless OS Foundation pasar página y mirar al futuro gracias a la aceleración de la velocidad de descarga; a la implantación de recursos híbridos online y offline; y al uso de Endless Key, un dispositivo USB precargado con sólido contenido web para uso sin conexión. A medida que vaya incorporando más partners de creación de contenido online, la organización podrá ampliar su biblioteca de contenidos, con lo que ofrecerá a sus usuarios un acceso todavía más completo a las herramientas que necesitan para aprender, trabajar y crecer.

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