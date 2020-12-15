Kubernetes gana velocidad con Fastly Hannah Aubry Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly. 30 de octubre de 2023

Una mirada a la comunidad: Una Thompson hace que el fediverso sea más manejable con Jortage Hannah Aubry Jortage es un proyecto colectivo que, por un lado, almacena y aloja objetos y, por el otro, desduplica el almacenamiento de objetos para sus integrantes, lo que se traduce en una reducción de los costes de almacenamiento generales para todo el mundo. Descubre cómo ayuda Fastly a controlar el gasto y a hacer que el fediverso sea más rápido y atractivo. 11 de mayo de 2023

Una mirada a la comunidad: conoce a Neil Hanlon y Rocky Linux Hannah Aubry Fastly entrevista a Neil Hanlon, Infrastructure Lead de Rocky Linux, sistema operativo empresarial de código abierto que forma parte de nuestro programa Fast Forward. 30 de enero de 2023

Promovemos el uso de nbviewer.org de Jupyter: conversación con Yuvi Panda sobre los valores (y el valor) del internet abierto Hannah Aubry Nos alegra dar la bienvenida a nbviewer del proyecto Jupyter a nuestro programa Fast Forward. Para descubrir más cosas sobre dicho proyecto y sus valores, vamos a charlar con Yuvi Panda, uno de sus colaboradores. 10 de enero de 2023

Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute Andrew Betts, Hannah Aubry Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió. 14 de julio de 2022

Descubre cómo OpenStreetMap utiliza nuestra CDN moderna para enviar actualizaciones a nivel mundial y casi al instante Hannah Aubry OpenStreetMap forma parte de nuestro programa de código abierto. Antes utilizaba una red de distribución de contenidos propia, pero se cambió a la nuestra y mejoró en velocidad, innovación y configurabilidad. 14 de febrero de 2022

Una mirada a la comunidad: reducir la brecha digital con The Endless OS Foundation Hannah Aubry The Endless OS Foundation registró un incremento enorme en el tráfico al principio de la pandemia de la COVID-19. Pero, gracias a varias funciones de la CDN moderna, como la purga suave, el TTL y el almacenamiento segmentado en caché, puede continuar reduciendo la brecha digital. 23 de junio de 2021

Un lenguaje de programación eficaz y portable es posible con Zig | Fastly Hannah Aubry Zig es un nuevo lenguaje de programación con gestión manual de la memoria, sin tiempo de ejecución y que tiene por objetivo algo tan sencillo como lograr una eficacia y portabilidad equivalentes a las de C. Además, se propone corregir las deficiencias y limitaciones que tanto abundan en sus ecosistemas y en los que hay alrededor. No te pierdas esta entrevista con Loris Cro, del equipo de Zig, y descubre cómo ha logrado este objetivo. 12 de mayo de 2021

Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos Hannah Aubry El 3 de marzo marcó el 10º aniversario de la creación de Fastly. Con motivo de esta efeméride, entrevistamos a algunos de los empleados más veteranos de Fastly para compartir sus recuerdos y visiones para el futuro. 22 de marzo de 2021

El CEO Srivishnu Piratla en el foco: cómo Tech for Good está ayudando a las comunidades Hannah Aubry Srivishnu Piratla, CEO de Tech for Good, nos cuenta cómo enseñar conocimientos de informática puede ayudar a empresas y comunidades desfavorecidas, impulsar la colaboración internacional para ofrecer conectividad y animar al resto de la comunidad tecnológica a participar. 05 de marzo de 2021

Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear Andrew Betts, Hannah Aubry Hemos reestructurado el contenido de nuestras soluciones para desarrolladores incorporando dos nuevos formatos y reorganizando nuestros populares recursos de recetas y patrones de solución. ¡Descubre los nuevos ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio! 27 de enero de 2021