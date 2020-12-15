Hannah Aubry
Senior Community Manager, Fastly
Kubernetes gana velocidad con Fastly
Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly.
Una mirada a la comunidad: Una Thompson hace que el fediverso sea más manejable con Jortage
Jortage es un proyecto colectivo que, por un lado, almacena y aloja objetos y, por el otro, desduplica el almacenamiento de objetos para sus integrantes, lo que se traduce en una reducción de los costes de almacenamiento generales para todo el mundo. Descubre cómo ayuda Fastly a controlar el gasto y a hacer que el fediverso sea más rápido y atractivo.
Una mirada a la comunidad: conoce a Neil Hanlon y Rocky Linux
Fastly entrevista a Neil Hanlon, Infrastructure Lead de Rocky Linux, sistema operativo empresarial de código abierto que forma parte de nuestro programa Fast Forward.
Promovemos el uso de nbviewer.org de Jupyter: conversación con Yuvi Panda sobre los valores (y el valor) del internet abierto
Nos alegra dar la bienvenida a nbviewer del proyecto Jupyter a nuestro programa Fast Forward. Para descubrir más cosas sobre dicho proyecto y sus valores, vamos a charlar con Yuvi Panda, uno de sus colaboradores.
Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute
Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió.
Descubre cómo OpenStreetMap utiliza nuestra CDN moderna para enviar actualizaciones a nivel mundial y casi al instante
OpenStreetMap forma parte de nuestro programa de código abierto. Antes utilizaba una red de distribución de contenidos propia, pero se cambió a la nuestra y mejoró en velocidad, innovación y configurabilidad.
Una mirada a la comunidad: reducir la brecha digital con The Endless OS Foundation
The Endless OS Foundation registró un incremento enorme en el tráfico al principio de la pandemia de la COVID-19. Pero, gracias a varias funciones de la CDN moderna, como la purga suave, el TTL y el almacenamiento segmentado en caché, puede continuar reduciendo la brecha digital.
Un lenguaje de programación eficaz y portable es posible con Zig | Fastly
Zig es un nuevo lenguaje de programación con gestión manual de la memoria, sin tiempo de ejecución y que tiene por objetivo algo tan sencillo como lograr una eficacia y portabilidad equivalentes a las de C. Además, se propone corregir las deficiencias y limitaciones que tanto abundan en sus ecosistemas y en los que hay alrededor. No te pierdas esta entrevista con Loris Cro, del equipo de Zig, y descubre cómo ha logrado este objetivo.
Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos
El 3 de marzo marcó el 10º aniversario de la creación de Fastly. Con motivo de esta efeméride, entrevistamos a algunos de los empleados más veteranos de Fastly para compartir sus recuerdos y visiones para el futuro.
El CEO Srivishnu Piratla en el foco: cómo Tech for Good está ayudando a las comunidades
Srivishnu Piratla, CEO de Tech for Good, nos cuenta cómo enseñar conocimientos de informática puede ayudar a empresas y comunidades desfavorecidas, impulsar la colaboración internacional para ofrecer conectividad y animar al resto de la comunidad tecnológica a participar.
Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear
Hemos reestructurado el contenido de nuestras soluciones para desarrolladores incorporando dos nuevos formatos y reorganizando nuestros populares recursos de recetas y patrones de solución. ¡Descubre los nuevos ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio!
Problemas resueltos: conversaciones con los desarrolladores que construyen la Internet moderna | Vol. I, Spread Group
Andrew Betts, Principal Developer Advocate de Fastly, charla con Martin Breest, Senior Software Architect de Spread Group, sobre el uso creativo de chatbots y test A/B y la resolución de dificultades en la representación de imágenes en 3D en el edge.