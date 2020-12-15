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Hannah Aubry

Senior Community Manager, Fastly

Hannah Aubry, una de nuestras caras visibles, se especializa en comunidades de desarrollo de código abierto y en la creación de sistemas abiertos que fomenten la colaboración y la empatía. Es la Community Manager de Fast Forward, la iniciativa de código abierto de Fastly, y participa como voluntaria en el equipo organizativo de CHIditarod, una ONG dedicada a combatir el hambre en Chicago. Si fuera un pájaro, sería una espátula rosada. Está en Mastodon (@haubles@fosstodon.org) y Bluesky (@haub.les).

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  • Un lenguaje de programación eficaz y portable es posible con Zig | Fastly

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  • Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos

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    El 3 de marzo marcó el 10º aniversario de la creación de Fastly. Con motivo de esta efeméride, entrevistamos a algunos de los empleados más veteranos de Fastly para compartir sus recuerdos y visiones para el futuro.

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  • El CEO Srivishnu Piratla en el foco: cómo Tech for Good está ayudando a las comunidades

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    Srivishnu Piratla, CEO de Tech for Good, nos cuenta cómo enseñar conocimientos de informática puede ayudar a empresas y comunidades desfavorecidas, impulsar la colaboración internacional para ofrecer conectividad y animar al resto de la comunidad tecnológica a participar.

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  • Demos y kits de inicio: nuevas formas de aprender y crear

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Hemos reestructurado el contenido de nuestras soluciones para desarrolladores incorporando dos nuevos formatos y reorganizando nuestros populares recursos de recetas y patrones de solución. ¡Descubre los nuevos ejemplos de código, tutoriales, demos y kits de inicio!

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  • Problemas resueltos: conversaciones con los desarrolladores que construyen la Internet moderna | Vol. I, Spread Group

    Hannah Aubry

    Andrew Betts, Principal Developer Advocate de Fastly, charla con Martin Breest, Senior Software Architect de Spread Group, sobre el uso creativo de chatbots y test A/B y la resolución de dificultades en la representación de imágenes en 3D en el edge.

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