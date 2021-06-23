Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias. 08 de abril de 2026

De la señal al lanzamiento: cómo tus comentarios impulsan nuestra plataforma Stefanie Grubb El programa Voice of the Customer de Fastly convierte cada señal del cliente en acción. Descubre cómo tus comentarios dan forma a la hoja de ruta de nuestro producto, impulsando la mejora continua y nuevas funciones. 09 de febrero de 2026

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Siete años de reconocimiento de Fastly como la Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ Kim Ogletree Fastly fue nombrada Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ para protección de aplicaciones web y API en la nube en 2025, marcando siete años consecutivos de reconocimiento impulsados por la confianza y las opiniones de los clientes. 01 de octubre de 2025

La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1 Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 más Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly. 07 de agosto de 2025

Potenciando la web abierta: cómo Fastly apoya a organizaciones como ToS;DR Austin Spires Potenciando la web abierta: descubre cómo Fastly apoya a ToS;DR, una organización sin ánimo de lucro que facilita la comprensión de los términos de servicio de Internet y mejora la transparencia online. 13 de marzo de 2025

Prueba antes que nadie el mejor almacén de pares clave-valor jamás creado Dennis Martensson, Bryan Hackett Descubre una solución de almacenamiento de datos ultrarrápida que deja atrás a los almacenes de pares clave-valor convencionales. ¡No esperes más para crear algo increíble! 26 de marzo de 2024

Fastly proporciona el primer byte antes que nadie Lucas Olslund Fastly es un 29 % más rápido que Edgio a la hora de proporcionar el primer byte, lo cual indica un mejor rendimiento y mejor LCP. 08 de diciembre de 2023

Kubernetes gana velocidad con Fastly Hannah Aubry Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly. 30 de octubre de 2023

Mejores experiencias de comercio electrónico con Fastly Ashley Hurwitz Los clientes de tu empresa de comercio electrónico esperan tramitar sus compras de forma segura, rápida y sin interrupciones. Lee estas historias de clientes y descubre todo lo que Fastly puede hacer por ti. 06 de octubre de 2023

Sí, somos más rápidos. Y también más seguros. Lakshmi Sharma Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos. 23 de agosto de 2023

11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords John Agger Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo. 13 de febrero de 2023

Ocho maneras en las apoyamos a los clientes del firewall de aplicaciones web de última generación Liam Mayron, Daniel Hampton En Fastly, brindamos una asistencia de gran calidad a nuestros clientes basada en tres pilares: una experiencia de uso excelente, documentación detallada y un equipo de investigación propio. 13 de octubre de 2022

Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute Andrew Betts, Hannah Aubry Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió. 14 de julio de 2022

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 01 de junio de 2022

Estrategia de continuidad del negocio ante la invasión a Ucrania Mike Johnson, Kim Ogletree A medida que la invasión a Ucrania se agrava, en Fastly no dejamos de supervisar el estado, la disponibilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud, ni tampoco de mantener una comunicación estrecha con nuestros clientes. Tenemos la tranquilidad de que nuestra red y productos son resilientes y seguros. Nuestra red y productos siguen comportándose de manera impecable y están plenamente operativos. 01 de marzo de 2022

Descubre cómo OpenStreetMap utiliza nuestra CDN moderna para enviar actualizaciones a nivel mundial y casi al instante Hannah Aubry OpenStreetMap forma parte de nuestro programa de código abierto. Antes utilizaba una red de distribución de contenidos propia, pero se cambió a la nuestra y mejoró en velocidad, innovación y configurabilidad. 14 de febrero de 2022

Presentamos Fastly Academy: aprendizaje bajo demanda al alcance de la mano Equipo de Customer Enablement Fastly Academy es nuestro nuevo centro de aprendizaje bajo demanda. Contiene módulos que se adaptan a todas las necesidades de aprendizaje y es una opción más que ponemos a tu disposición para ayudarte a trabajar —y a ampliar tus destrezas— como más te convenga. 27 de enero de 2022