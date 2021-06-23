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WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

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Clientes

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  • Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge

    Kim Ogletree

    Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios.

    Noticias de la empresa
    + 4 más

  • Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google

    Guy Nir

    Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias.

    Plataforma
    + 3 más

  • De la señal al lanzamiento: cómo tus comentarios impulsan nuestra plataforma

    Stefanie Grubb

    El programa Voice of the Customer de Fastly convierte cada señal del cliente en acción. Descubre cómo tus comentarios dan forma a la hoja de ruta de nuestro producto, impulsando la mejora continua y nuevas funciones.

    Clientes
    Producto

  • Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints

    Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto

    Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales.

    Compute
    + 4 más

  • Siete años de reconocimiento de Fastly como la Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™

    Kim Ogletree

    Fastly fue nombrada Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ para protección de aplicaciones web y API en la nube en 2025, marcando siete años consecutivos de reconocimiento impulsados por la confianza y las opiniones de los clientes.

    Noticias de la empresa
    + 2 más

  • La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1

    Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 más

    Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly.

    Seguridad
    + 4 más

  • Potenciando la web abierta: cómo Fastly apoya a organizaciones como ToS;DR

    Austin Spires

    Potenciando la web abierta: descubre cómo Fastly apoya a ToS;DR, una organización sin ánimo de lucro que facilita la comprensión de los términos de servicio de Internet y mejora la transparencia online.

    CDN y distribución
    + 2 más

  • Prueba antes que nadie el mejor almacén de pares clave-valor jamás creado

    Dennis Martensson, Bryan Hackett

    Descubre una solución de almacenamiento de datos ultrarrápida que deja atrás a los almacenes de pares clave-valor convencionales. ¡No esperes más para crear algo increíble!

    Compute
    + 3 más

  • Fastly proporciona el primer byte antes que nadie

    Lucas Olslund

    Fastly es un 29 % más rápido que Edgio a la hora de proporcionar el primer byte, lo cual indica un mejor rendimiento y mejor LCP.

    Noticias de la empresa
    + 3 más

  • Kubernetes gana velocidad con Fastly

    Hannah Aubry

    Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly.

    Rendimiento
    + 2 más

  • Mejores experiencias de comercio electrónico con Fastly

    Ashley Hurwitz

    Los clientes de tu empresa de comercio electrónico esperan tramitar sus compras de forma segura, rápida y sin interrupciones. Lee estas historias de clientes y descubre todo lo que Fastly puede hacer por ti.

    Clientes
    + 3 más

  • Sí, somos más rápidos. Y también más seguros.

    Lakshmi Sharma

    Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos.

    Noticias de la empresa
    + 6 más

  • 11 años ofreciendo la Super Bowl y rompiendo récords

    John Agger

    Este 2023 es el undécimo año en el que Fastly participa en la retransmisión de la Super Bowl. En 2013 nos hicimos con ancho de banda exclusivo para empresas online que querían anunciarse durante el partido, y desde 2018 Fastly ha sido clave para que varias plataformas pudieran retransmitir la Super Bowl en vivo a millones de espectadores online de todo el mundo.

    Streaming
    + 5 más

  • Ocho maneras en las apoyamos a los clientes del firewall de aplicaciones web de última generación

    Liam Mayron, Daniel Hampton

    En Fastly, brindamos una asistencia de gran calidad a nuestros clientes basada en tres pilares: una experiencia de uso excelente, documentación detallada y un equipo de investigación propio.

    Seguridad
    + 2 más

  • Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió.

    Clientes
    + 2 más

  • The Guardian: Our day hacking with Compute

    Oliver Barnwell

    Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.

    Clientes
    + 2 más

  • Estrategia de continuidad del negocio ante la invasión a Ucrania

    Mike Johnson, Kim Ogletree

    A medida que la invasión a Ucrania se agrava, en Fastly no dejamos de supervisar el estado, la disponibilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud, ni tampoco de mantener una comunicación estrecha con nuestros clientes. Tenemos la tranquilidad de que nuestra red y productos son resilientes y seguros. Nuestra red y productos siguen comportándose de manera impecable y están plenamente operativos.

    Noticias de la empresa
    + 2 más

  • Descubre cómo OpenStreetMap utiliza nuestra CDN moderna para enviar actualizaciones a nivel mundial y casi al instante

    Hannah Aubry

    OpenStreetMap forma parte de nuestro programa de código abierto. Antes utilizaba una red de distribución de contenidos propia, pero se cambió a la nuestra y mejoró en velocidad, innovación y configurabilidad.

    Clientes
    + 3 más

  • Presentamos Fastly Academy: aprendizaje bajo demanda al alcance de la mano

    Equipo de Customer Enablement

    Fastly Academy es nuestro nuevo centro de aprendizaje bajo demanda. Contiene módulos que se adaptan a todas las necesidades de aprendizaje y es una opción más que ponemos a tu disposición para ayudarte a trabajar —y a ampliar tus destrezas— como más te convenga.

    Clientes
    + 2 más

  • Una mirada a la comunidad: reducir la brecha digital con The Endless OS Foundation

    Hannah Aubry

    The Endless OS Foundation registró un incremento enorme en el tráfico al principio de la pandemia de la COVID-19. Pero, gracias a varias funciones de la CDN moderna, como la purga suave, el TTL y el almacenamiento segmentado en caché, puede continuar reduciendo la brecha digital.

    Clientes
    Rendimiento