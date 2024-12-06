Compute, plataforma líder en desarrollo en el edge según el informe de una empresa independiente de estudios de mercado

Es un orgullo para nosotros anunciar que Fastly ha sido una de las dos empresas reconocidas como «líder» del mercado en el informe «The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms» del 4.º trimestre de 2021.

Según este informe, Compute recibió puntuaciones destacadas o dentro de la media en los 10 criterios objeto de evaluación, p. ej., visión, hoja de ruta, experiencia de los desarrolladores, modelo de ejecución de la plataforma y experiencia más allá del segundo día. De hecho, de entre las nueve empresas evaluadas con arreglo al criterio de seguridad, nuestra solución fue la única merecedora de una puntuación «destacada».

Las plataformas de desarrollo en el edge, en el centro de atención

Que una empresa independiente y líder del sector de los estudios de mercado como Forrester se fije en las plataformas de desarrollo en el edge quiere decir que a la informática en el edge le aguarda un futuro prometedor. La vertiginosa transición hacia el teletrabajo y el comercio electrónico ha incrementado —por lo menos en parte— el interés en la informática en el edge. Este tipo de informática permite a los diseñadores crear con mayor cercanía física con respecto a los usuarios finales y reducir la latencia que perciben los clientes, los empleados que trabajan en remoto y los dispositivos. ¿Cómo? Prestando servicios gestionados en infraestructuras de nube pública.

Entre las ventajas de diseñar en el edge están el abaratamiento de los costes de infraestructura, la posibilidad de escalar al instante y la mejora de los casos de uso más sensibles a la latencia. Asimismo, cabe destacar la capacidad de escalar desde el punto de vista geográfico sin tener que hacer inversiones en hardware o infraestructuras.

¿Qué tiene de especial Compute?

Compute potencia la labor de los desarrolladores. ¿Cómo? Les permite diseñar aplicaciones y ejecutar lógica personalizada en lenguajes que ya conocen y que les interesan de verdad. Además, gracias a otras de nuestras funcionalidades —como los registros y estadísticas en tiempo real, una interfaz de línea de comandos mejorada o la compatibilidad con la API de Terraform—, pueden ejecutar esa lógica directamente en nuestra plataforma de edge cloud, que está repartida por todo el mundo . El resultado: un producto que se centra en los desarrolladores más que ningún otro en el mercado y que opera sin servidores.

Asimismo, Compute suprime toda una tipología de vulnerabilidades de seguridad y ataques de canal lateral al tiempo que minimiza la superficie de ataque con un enfoque holístico. Este avance es posible gracias a la aplicación de nuestra exclusiva tecnología de aislamiento , que en cuestión de microsegundos crea y destruye un entorno aislado seguro por cada petición que transita por su plataforma.

En concreto, el informe Forrester lo describe de la siguiente manera: «La solución de edge computing de Fastly tarda en arrancar lo que tarda en completarse el enlace de TLS. El resultado: ya no es necesario hacer una preparación para lograr el máximo rendimiento sin servidores. El tiempo de ejecución de Fastly, cuyo diseño ha sido personalizado, aísla peticiones por cada instancia y es compatible con los SDK de Rust y JavaScript».

Pruébalo ya

En nuestra opinión, este análisis consolida el liderazgo de Compute en el incipiente mundo de la edge computing. Descárgate aquí el informe para tener una visión de conjunto.

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