Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL

Simon Wistow

Vicepresidente de Strategic Initiatives, Fastly

CDN y distribuciónProducto
Una ilustración de un teclado con una palanca en el medio y una mano empujando la palanca hacia adelante

Es imposible no haber notado el cambio fundamental en la forma en que se produce y consume contenido en la web en los últimos años. La IA, no importa cuáles sean tus opiniones al respecto, parece un tema de conversación omnipresente, con maximalistas de la IA, evangelistas de la AGI y entusiastas por un lado, y escépticos, detractores y agoreros del apocalipsis robótico por otro.

La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Pero una cosa que es innegable es el debate sobre el papel de los scrapers y crawlers y cómo se utilizan los datos que recopilan. 

En primer lugar, está la cuestión muy legítima de la infracción de los derechos de autor. ¿Hasta qué punto son transformadores los modelos de lenguaje de gran tamaño? Como bromeó una vez Pablo Picasso, «los buenos artistas copian; los grandes artistas roban», y es difícil negar que la historia del arte ha sido impulsada por la reinvención y reinterpretación de las inspiraciones de sus antepasados. Rastrear el linaje de cualquier forma de arte muestra una evolución constante a través de generaciones. Y, a menor escala,  ¿cuántos artistas jóvenes comenzaron copiando sus imágenes o cómics favoritos? ¿Cuántas bandas empezaron haciendo versiones de sus canciones favoritas? 

Y, sin embargo, esto sigue pareciendo diferente. Extraer contenido para remezclarlo mecánica y matemáticamente y convertirlo en un facsímil no parece un homenaje, sino, a nivel visceral, un robo. 

Mientras tanto, los mismos rastreadores también suelen comportarse mal, ignorando normas bien establecidas como robots.txt, esforzándose por ocultar sus direcciones IP, machacan los sitios repetidamente [1, 2, 3]. Peor aún, el tráfico es más caro: Wikipedia informa que, aunque los bots representan el 35 % de todo el tráfico, consumen el 65 % de todos los recursos.   

Se siente desigual e injusto, y muchas personas, incluso aquellos que son entusiastas de la IA, piensan que se debe hacer algo para corregir el desequilibrio.

Presentamos la norma RSL (Really Simple Licensing). Es "un formato de documento abierto basado en XML para definir las condiciones de licencia y uso de contenido legibles por máquina para los activos digitales, incluidos sitios web, páginas web, libros, vídeos, imágenes, música y datos propietarios."

Está diseñado para proporcionar una norma, legible por máquina, que permita a las editoriales, autores y desarrolladores de aplicaciones definir fácilmente los términos de licencia y uso, de modo que los usuarios y los bots puedan utilizar activos digitales para el entrenamiento de IA, la búsqueda web y otras aplicaciones, utilizando acuerdos estandarizados de licencias y regalías, así como un mecanismo para que los clientes puedan licenciar y pagar automáticamente por el acceso legal a los activos digitales.

¿Cómo funciona?

En su esencia, el RSL es muy simple y solo necesita dos componentes, uno de los cuales es opcional. 

El primero es un archivo de licencia, definido en XML. Luego puedes señalar el archivo en tu robots.txt

License: https://your-website.com/license.xml

O como un encabezado de respuesta HTTP

Link: https://your-website.com/license.xml; rel="license"; 
type="application/rsl+xml"


O se puede incrustar o enlazar en varios formatos de archivo. 

El archivo de licencia te da control total sobre cómo se consume tu contenido. Puede ser tan sencillo como solicitar la atribución mediante Creative Commons

<rsl xmlns="https://rslstandard.org/rsl">
  <content url="/">
    <license>
      <payment type="attribution">
        <standard>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</standard>
      </payment>
    </license>
  </content>
</rsl>


O puedes permitir que los bots de IA se entrenen en tu contenido de forma gratuita 

<rsl xmlns="https://rslstandard.org/rsl">
  <content url="/">
    <license>
      <permits type="usage">ai</permits>
    </license>
  </content>
</rsl>


O, por el contrario, prohíbelo

<prohibits type="usage">ai</prohibits>

O si quieres cobrar por el acceso, aquí es donde entra en juego el segundo componente opcional y las cosas se vuelven un poco más complicadas.

Muéstrame el dinero

Permitir o denegar que los bots lean tu contenido es una cosa, pero ¿qué pasa si deseas que se rastree tu contenido, pero también quieres que te paguen por ello? RSL te cubre.

Tienes tres opciones: suscripción, compra o regalía, y flexibilidad en cómo se negocian. De nuevo, todo se gestiona desde el archivo de licencia. 

Por ejemplo, podrías requerir una suscripción que provenga de un formulario de contacto en tu sitio web.

<license>
  <permits type="usage">ai</permits>
  <payment type="subscription">
    <custom>https://your-website.com/contact-form.html</custom>
  </payment>
</license>

O puedes decirle al bot cuánto les costará el contenido

<content url="/videos" server="https://example-server.org/api">
  <license>
    <payment type="purchase">
      <amount currency="USD">10</amount>
    </payment>
  </license>
</content>

Esto requiere un servidor de licencias. Estos se pueden alojar en cualquier lugar o el RSL Internet Collective te proporciona uno. Los servidores de licencias también permiten obtener una clave de descifrado para alguien con una licencia

<content url="https://example.com/books/example_book.epub.aes" 
         encrypted="true" server="https://example-server.org/api">
  <license>
    <permits type="usage">ai</permits>
    <payment type="royalty">
      <standard>https://rslcollective.org/license</standard>
    </payment>
  </license>
</content>

¿Puedes integrarlo ya con Fastly?

¡Claro que sí! 

A continuación, encontrarás cómo implementar una versión muy sencilla en VCL, pero debería ser igual de fácil hacerlo en Compute con JavaScript, Go y Rust.

Primero, en el menú Contenido,  crea un nuevo encabezado de respuesta que proporcione un enlace a tu archivo de licencia.

No el {" "} alrededor de la Source. Esta es la sintaxis de VCL para permitir comillas literales en cadenas.

Luego, aún en Contenido, crea una Respuesta (tendrás que hacer clic en "Configurar respuesta avanzada"). En ese panel, crea una condición que verifique si la URL es license.xml

Luego rellena el resto de la respuesta con la licencia que quieras. Aquí he elegido una Licencia de Atribución.

Y eso es todo. Guárdalo y despliega tu servicio.

Qué es lo siguiente

En el futuro, haremos una integración mucho más estrecha para que sea aún más fácil, pero mientras tanto, queríamos darte la oportunidad de que lo pruebes por ti mismo.

Cabe señalarlo. Hay varios otras normas que se están proponiendo en varios estados de finalización y apertura. En general, preferimos trabajar con un proceso de estándares abiertos en lugar de proponer mecanismos similares pero propietarios, aunque también proporcionaremos documentación e integraciones con otros proveedores si resultan populares. 

Lee más sobre cómo encaja la compensación en el futuro de los derechos de contenido en nuestro blog: Por qué pagar a los titulares de derechos de autor por la capacitación en IA es esencial.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto