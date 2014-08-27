Simon Wistow
Vicepresidente de Strategic Initiatives, Fastly
Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional
Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos
Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL
Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona.
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen.
¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.
Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo.
Fastly y el fediverso. Primera parte
Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando.
Fastly y Fanout: la informática en el edge y los mensajes en tiempo real, una gran combinación
Estamos encantados de unir fuerzas con Fanout. Al integrar la tecnología de Fanout en nuestra red, se podrán desarrollar aplicaciones en el edge en tiempo real, con una comercialización más rápida, menos fricción y una escalabilidad nunca vista.
Fastly + Glitch = desarrollo en el edge más fácil
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Por qué la cantidad de POP no siempre importa
Una pregunta que nos suelen hacer es por qué más POP no significan, necesariamente, una mayor velocidad de la CDN. Para ilustrarlo, haremos una analogía con las tiendas de barrio y los grandes supermercados.
Uso de ESI (I): Edge Side Includes sin complicaciones
Los clientes de Fastly pueden utilizar ESI para almacenar en caché páginas con contenido tanto almacenable como no almacenable en caché (p. ej., información específica del usuario).