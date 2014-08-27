Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional Simon Wistow Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos 09 de abril de 2026

Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL Simon Wistow Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona. 10 de septiembre de 2025

Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad Simon Wistow Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen. 27 de enero de 2025

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

Fastly y el fediverso. Primera parte Simon Wistow Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando. 09 de febrero de 2023

Fastly y Fanout: la informática en el edge y los mensajes en tiempo real, una gran combinación Simon Wistow Estamos encantados de unir fuerzas con Fanout. Al integrar la tecnología de Fanout en nuestra red, se podrán desarrollar aplicaciones en el edge en tiempo real, con una comercialización más rápida, menos fricción y una escalabilidad nunca vista. 30 de marzo de 2022

Fastly + Glitch = desarrollo en el edge más fácil Simon Wistow Esta reciente alianza te permitirá desplegar aplicaciones de Glitch en Compute@Edge, nuestra plataforma de edge cloud. ¿Qué significa esto para ti?: desarrollar experiencias digitales personalizadas y de alta calidad te resultará más fácil que nunca. 02 de febrero de 2022

Vídeo de la Web Summit 2021: Cultura empresarial en un entorno de trabajo híbrido Simon Wistow En este vídeo de la conferencia Web Summit 2021, analizamos cómo se crea y consolida una cultura empresarial si algunos de los empleados trabajan desde la oficina y otros desde su casa. 15 de noviembre de 2021

Tres ventajas de la CDN para las startups Simon Wistow Una CDN moderna puede ayudar a mejorar el posicionamiento en buscadores, facilitar la distribución de contenido personalizado y proteger tus sitios y aplicaciones. Tres factores clave en el éxito de cualquier startup. 22 de febrero de 2021

Cuatro formas en que las startups afirman que una CDN moderna favorece sus objetivos Simon Wistow Descubre cuatro formas en que las startups usan las CDN para alcanzar sus objetivos y consulta nuestra lista con los proveedores de CDN recomendados. 20 de enero de 2021

Por qué la cantidad de POP no siempre importa Simon Wistow Una pregunta que nos suelen hacer es por qué más POP no significan, necesariamente, una mayor velocidad de la CDN. Para ilustrarlo, haremos una analogía con las tiendas de barrio y los grandes supermercados. 08 de junio de 2016