CDN y distribución
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Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente
¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real.
Seis errores habituales del streaming en vivo (y cómo evitarlos)
Después de años dando soporte a algunos de los mayores eventos de streaming en vivo del mundo, hemos visto que los mismos errores aparecen una y otra vez. Aquí tienes cómo evitarlos.
El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año
Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web.
El mal rendimiento frena el crecimiento de SaaS/PaaS: por qué importa tu red de distribución de contenidos
Impulsa el rendimiento de SaaS y PaaS con la red de distribución de contenidos adecuada. Descubre cómo mejorar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad mientras apoyas el crecimiento liderado por el producto con Fastly.
Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia?
Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente.
Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google
Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias.
Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad
Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.
Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio
Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala.
Mejores proveedores de CDN
Descubre los mejores proveedores de CDN para aumentar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad de los sitios web. Compara las principales plataformas, como Fastly, Cloudflare y Akamai, para encontrar la solución más adecuada para tu negocio.
Cuatro Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly
Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI.
Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial
Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season.
Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints
Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales.
Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia
Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción.
Optimización del rendimiento web: análisis de los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly
Optimiza el rendimiento web con los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly. Descubre cómo Gzip y Brotli reducen el tamaño de las cargas útiles, disminuyen los costes y aceleran tu sitio.
Resiliencia por diseño: lecciones sobre la preparación para la multinube
Sigue online en los momentos decisivos. Descubre cómo las estrategias multinube y de borde de Fastly protegen contra las interrupciones del servicio para garantizar la velocidad y fiabilidad de tus sistemas.
Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura
Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema.
Enséñale un nuevo truco a tu robots.txt (para IA)
Controla cómo los bots de IA como Google-Extended y Applebot-Extended utilizan el contenido de tu sitio web para su entrenamiento. Actualiza tu archivo robots.txt con reglas simples de Disallow.
Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL
Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona.
Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital
El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad.
Las mejores redes de distribución de contenido para la gestión de bots
Compara las mejores redes de distribución de contenidos para la gestión de bots. Descubre cómo las CDN detienen los bots maliciosos en el edge mediante el análisis de comportamiento, el ML y los controles en tiempo real.