Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente Austin Spires, John Agger ¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real. 20 de julio de 2026

Seis errores habituales del streaming en vivo (y cómo evitarlos) Mark Richards Después de años dando soporte a algunos de los mayores eventos de streaming en vivo del mundo, hemos visto que los mismos errores aparecen una y otra vez. Aquí tienes cómo evitarlos. 11 de junio de 2026

El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año Artur Bergman, Hossein Lotfi Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web. 09 de junio de 2026

El mal rendimiento frena el crecimiento de SaaS/PaaS: por qué importa tu red de distribución de contenidos Omeed Nosrati, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Impulsa el rendimiento de SaaS y PaaS con la red de distribución de contenidos adecuada. Descubre cómo mejorar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad mientras apoyas el crecimiento liderado por el producto con Fastly. 04 de mayo de 2026

Medios a través de QUIC: ¿puede el streaming finalmente tener tanto escala como baja latencia? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) tiene como objetivo unificar la baja latencia y escalar mediante streaming de medios en tiempo real sobre QUIC, sustituyendo los segmentos por un modelo de distribución más eficiente. 15 de abril de 2026

Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias. 08 de abril de 2026

Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio Shane Burgess Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala. 03 de marzo de 2026

Mejores proveedores de CDN Natalie Griffeth Descubre los mejores proveedores de CDN para aumentar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad de los sitios web. Compara las principales plataformas, como Fastly, Cloudflare y Akamai, para encontrar la solución más adecuada para tu negocio. 03 de febrero de 2026

Cuatro Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly Guillermo Guardián Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI. 12 de diciembre de 2025

Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial Guillermo Guardián Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season. 12 de diciembre de 2025

Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales. 25 de noviembre de 2025

Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia Austin Spires Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción. 19 de noviembre de 2025

Optimización del rendimiento web: análisis de los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimiza el rendimiento web con los valores predeterminados de compresión inteligente de Fastly. Descubre cómo Gzip y Brotli reducen el tamaño de las cargas útiles, disminuyen los costes y aceleran tu sitio. 03 de noviembre de 2025

Resiliencia por diseño: lecciones sobre la preparación para la multinube Austin Spires Sigue online en los momentos decisivos. Descubre cómo las estrategias multinube y de borde de Fastly protegen contra las interrupciones del servicio para garantizar la velocidad y fiabilidad de tus sistemas. 30 de octubre de 2025

Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura Daniel Axtens Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema. 09 de octubre de 2025

Enséñale un nuevo truco a tu robots.txt (para IA) Brooks Cunningham, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Controla cómo los bots de IA como Google-Extended y Applebot-Extended utilizan el contenido de tu sitio web para su entrenamiento. Actualiza tu archivo robots.txt con reglas simples de Disallow. 16 de septiembre de 2025

Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL Simon Wistow Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona. 10 de septiembre de 2025

Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital Eoghan Kelly El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad. 09 de septiembre de 2025