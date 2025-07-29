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Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge
Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios.
Adaptarse a la era de la IA
Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA.
Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google
Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias.
Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly
Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute.
Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026
Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe.
Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio
Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala.
De la señal al lanzamiento: cómo tus comentarios impulsan nuestra plataforma
El programa Voice of the Customer de Fastly convierte cada señal del cliente en acción. Descubre cómo tus comentarios dan forma a la hoja de ruta de nuestro producto, impulsando la mejora continua y nuevas funciones.
Cuatro Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly
Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI.
Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial
Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season.
Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión
Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones.
Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute
Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda.
Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly
Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente.
Aumenta la accesibilidad de los servicios Managed Security Service
Haz accesible una protección de primera clase. El nuevo servicio Managed Security Professional de Fastly distribuye defensa experta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tus aplicaciones y API más críticas.
Tu catálogo de API acaba de recibir una actualización
Descubre, supervisa y protege tus API con Fastly API Discovery. Consigue visibilidad instantánea, reduce el ruido y mantén tus API seguras y en conformidad.
Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL
Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona.
Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital
El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad.
Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer & Insights
Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes.
Confianza a escala con el Fastly Image Optimizer y C2PA
Image Optimizer de Fastly ahora es compatible con C2PA, lo que permite verificar la autenticidad del contenido. Combate la desinformación y crea confianza con la procedencia segura de imágenes a escala.
Fastly es más fácil que nunca de usar con nuestro servidor Model Context Protocol (MCP)
Gestiona Fastly con facilidad utilizando el nuevo servidor de código abierto Model Context Protocol (MCP). Intégralo con un asistente de IA para que te lleve el control de tus servicios.
Haz llorar a los atacantes: engáñales con astucia
Combate a los ciberatacantes con engaños. El WAF de última generación de Fastly presenta «Engaño», una nueva acción para burlar y frustrar a los atacantes y darle la vuelta a la situación.