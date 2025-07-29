Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Adaptarse a la era de la IA James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 más Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA. 16 de abril de 2026

Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias. 08 de abril de 2026

Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute. 26 de marzo de 2026

Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026 Jesse von Doom Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe. 24 de marzo de 2026

Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio Shane Burgess Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala. 03 de marzo de 2026

De la señal al lanzamiento: cómo tus comentarios impulsan nuestra plataforma Stefanie Grubb El programa Voice of the Customer de Fastly convierte cada señal del cliente en acción. Descubre cómo tus comentarios dan forma a la hoja de ruta de nuestro producto, impulsando la mejora continua y nuevas funciones. 09 de febrero de 2026

Cuatro Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly Guillermo Guardián Boost website speed and save on egress costs with Fastly's CDN. Learn to maximize cache efficiency, reduce origin traffic, and unlock 189% ROI. 12 de diciembre de 2025

Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial Guillermo Guardián Stop holiday traffic outages! Learn best practices to optimize your website for peak performance, security, and sales this Black Friday season. 12 de diciembre de 2025

Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión Liam Mayron, David King Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones. 20 de noviembre de 2025

Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 más Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda. 05 de noviembre de 2025

Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly Sy Brand Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente. 30 de octubre de 2025

Aumenta la accesibilidad de los servicios Managed Security Service Cody Arnold Haz accesible una protección de primera clase. El nuevo servicio Managed Security Professional de Fastly distribuye defensa experta las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tus aplicaciones y API más críticas. 28 de octubre de 2025

Tu catálogo de API acaba de recibir una actualización Lorraine Bellon, Anna Jensen Descubre, supervisa y protege tus API con Fastly API Discovery. Consigue visibilidad instantánea, reduce el ruido y mantén tus API seguras y en conformidad. 21 de octubre de 2025

Controla y rentabiliza tu contenido con la norma RSL Simon Wistow Los rastreadores de IA rastrean la web, a menudo ignorando las normas y costando recursos a las editoriales. La nueva norma RSL te permite bloquear, permitir o incluso cobrar a la IA por el acceso a tu contenido. Veamos cómo funciona. 10 de septiembre de 2025

Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital Eoghan Kelly El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad. 09 de septiembre de 2025

Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer & Insights Namit Shivaram Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes. 13 de agosto de 2025

Confianza a escala con el Fastly Image Optimizer y C2PA James Sherry Image Optimizer de Fastly ahora es compatible con C2PA, lo que permite verificar la autenticidad del contenido. Combate la desinformación y crea confianza con la procedencia segura de imágenes a escala. 12 de agosto de 2025

Fastly es más fácil que nunca de usar con nuestro servidor Model Context Protocol (MCP) Jaskirat Singh Randhawa Gestiona Fastly con facilidad utilizando el nuevo servidor de código abierto Model Context Protocol (MCP). Intégralo con un asistente de IA para que te lleve el control de tus servicios. 04 de agosto de 2025