Facilita la gestión de identidades y accesos en Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub

Nos alegra anunciar la compatibilidad con la autorización sin claves de la gestión de identidades y accesos (IAM) de Google en disponibilidad limitada en todos nuestros puntos de conexión de Google: Google BigQuery , Cloud Storage y Pub/Sub .

La autenticación de IAM sin claves te permite acceder a tus cuentas de Google fácilmente y con seguridad, ya que gestiona las credenciales temporales automáticamente en lugar de pedirte que almacenes las claves de las cuentas de servicio que usas con Fastly. Además, podrás establecer las mismas políticas de seguridad en los puntos de conexión de registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub.

Este nivel de control de acceso para empresas permite a los desarrolladores y operadores autorizar el acceso a determinados puntos de conexión de registro manteniendo un control y una visibilidad completos sobre los recursos de Google Cloud.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece nuestra opción de configuración de IAM:

Seguridad: con la gestión de accesos centralizada en un solo lugar, te resultará más fácil añadir o quitar privilegios de acceso sin tener que editar la configuración de registro. Experiencia de uso: IAM simplifica los procesos de gestión de usuarios para los desarrolladores y operadores que administran las configuraciones de registro. Productividad: IAM centraliza y automatiza la gestión de identidades y accesos, creando flujos de trabajo automatizados para situaciones como una nueva contratación o un cambio de puesto. Costes de IT: con IAM, ya no necesitarás identidades locales en las configuraciones de registro, lo que simplifica y agiliza la administración de las aplicaciones. Cumplimiento normativo: IAM ayuda a las empresas a conocer y comprobar la protección de sus datos (por ejemplo, quién tiene acceso a ellos y de qué forma están protegidos) y a revocar el acceso.

¿Te animas a probarlo?

Hemos preparado una sencilla guía que te ayudará a gestionar la suplantación de cuentas de servicio.