Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades Dom Fee, Dom Soegono No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto. 03 de junio de 2024

La observabilidad del origen unificada, ya disponible en los servicios de distribución, seguridad y entorno informático de Fastly Ajay Bharadwaj, Dom Fee Nos complace anunciar que Origin Inspector, el producto completo de visibilidad del origen de Fastly que funciona desde el minuto uno, ya está disponible para los clientes de Compute. 06 de julio de 2023

La autenticación de IAM sin claves para el registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub ya está en disponibilidad general Dom Fee Ya está en disponibilidad general la autenticación de IAM (gestión de identidades y accesos) sin claves en nuestras integraciones de registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub. 01 de diciembre de 2022

¡Prueba Origin Inspector y Domain Inspector gratis! Dom Fee, Dom Soegono Estamos encantados de presentar nuestra primera prueba gratuita de observabilidad en la aplicación de Fastly. ¡Consigue hasta 30 días de acceso completo y gratuito a Origin Inspector y Domain Inspector! 03 de octubre de 2022

Consigue una mayor visibilidad de las aplicaciones y de tu infraestructura con Origin Inspector y Domain Inspector, ahora en disponibilidad general. Dom Soegono, Dom Fee Estamos encantados de presentar dos excelentes productos de visibilidad en disponibilidad general: Origin Inspector y Domain Inspector. Ahora podrás observar el rendimiento de tu origen y el tráfico del dominio con facilidad. Te invitamos a leer la entrada del blog para conocer todos los detalles. 07 de julio de 2022

Observabilidad y supervisión en Fastly: cómo implementar una distribución inteligente y lograr un gran rendimiento con nuestros productos Dom Fee, Lakshmi Sharma En esta entrada repasamos nuestros productos de observabilidad y te contamos cómo los equipos de DevOps y SRE usan Fastly para investigar anomalías, mejorar el rendimiento y el tiempo de actividad y desarrollar soluciones basadas en la observabilidad. 28 de febrero de 2022

Supervisa el tráfico de origen desde la interfaz de Fastly con Origin Inspector (ahora en disponibilidad limitada) Dom Fee Origin Inspector te proporciona un conjunto de datos y varias visualizaciones que ofrecen visibilidad en tiempo real e histórica de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen hasta nuestra edge cloud. Además, nos complace anunciar que esta función está ahora en disponibilidad limitada (LA). 15 de diciembre de 2021