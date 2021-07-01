Dom Fee
Senior Manager, Gestión de producto, Fastly
Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades
No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto.
La observabilidad del origen unificada, ya disponible en los servicios de distribución, seguridad y entorno informático de Fastly
Nos complace anunciar que Origin Inspector, el producto completo de visibilidad del origen de Fastly que funciona desde el minuto uno, ya está disponible para los clientes de Compute.
La autenticación de IAM sin claves para el registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub ya está en disponibilidad general
Ya está en disponibilidad general la autenticación de IAM (gestión de identidades y accesos) sin claves en nuestras integraciones de registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub.
¡Prueba Origin Inspector y Domain Inspector gratis!
Estamos encantados de presentar nuestra primera prueba gratuita de observabilidad en la aplicación de Fastly. ¡Consigue hasta 30 días de acceso completo y gratuito a Origin Inspector y Domain Inspector!
Consigue una mayor visibilidad de las aplicaciones y de tu infraestructura con Origin Inspector y Domain Inspector, ahora en disponibilidad general.
Estamos encantados de presentar dos excelentes productos de visibilidad en disponibilidad general: Origin Inspector y Domain Inspector. Ahora podrás observar el rendimiento de tu origen y el tráfico del dominio con facilidad. Te invitamos a leer la entrada del blog para conocer todos los detalles.
Observabilidad y supervisión en Fastly: cómo implementar una distribución inteligente y lograr un gran rendimiento con nuestros productos
En esta entrada repasamos nuestros productos de observabilidad y te contamos cómo los equipos de DevOps y SRE usan Fastly para investigar anomalías, mejorar el rendimiento y el tiempo de actividad y desarrollar soluciones basadas en la observabilidad.
Supervisa el tráfico de origen desde la interfaz de Fastly con Origin Inspector (ahora en disponibilidad limitada)
Origin Inspector te proporciona un conjunto de datos y varias visualizaciones que ofrecen visibilidad en tiempo real e histórica de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen hasta nuestra edge cloud. Además, nos complace anunciar que esta función está ahora en disponibilidad limitada (LA).
La versión beta de Origin Inspector te ofrece una visibilidad granular del tráfico de salida para facilitarte el envío de notificaciones en tiempo real, todo ello sin salir de la IU de Fastly
Origin Inspector proporciona visibilidad granular del tráfico de salida que nuestra edge cloud recibe de tus orígenes, de modo que puedes crear notificaciones fácilmente —y en tiempo real— de cualquier respuesta, byte, código de estado y demás aspectos relacionados con tus orígenes.