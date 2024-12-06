La autenticación de IAM sin claves para el registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub ya está en disponibilidad general

Nos complace anunciar que ya está en disponibilidad general la autenticación de IAM sin claves en nuestras integraciones de registro de Google BigQuery, Cloud Storage y Pub/Sub.

Queremos que nuestros clientes puedan trabajar a su manera con los productos y las funcionalidades que quieran. La autenticación de IAM (gestión de identidades y accesos) sin claves te permite configurar los puntos de conexión de registro de Google Cloud Storage , BigQuery y Pub/Sub fácilmente y con seguridad, ya que gestiona las credenciales temporales automáticamente en lugar de pedirte que almacenes las claves de las cuentas de servicio que usas con Fastly.

Este nivel de control de acceso para empresas permite ahorrar costes a los desarrolladores y operadores, pues reduce el tiempo empleado en la gestión de cuentas de usuario durante la configuración de los puntos de conexión de registro. Además, supone un menor riesgo de seguridad para la empresa.

La autenticación de IAM sin claves te aporta numerosas ventajas:

Cumplimiento normativo: IAM te ayuda a conocer y comprobar la protección de tus datos (por ejemplo, quién tiene acceso a los datos y de qué forma están protegidos) y te permite revocar el acceso rápidamente.

Seguridad: con la gestión del acceso centralizada en un solo lugar, IAM te facilita la tarea de añadir o quitar privilegios de acceso sin tener que editar la configuración de registro.

Costes: con IAM, ya no necesitarás identidades locales en las configuraciones de registro, lo que simplifica y agiliza la administración de las aplicaciones.

Productividad: IAM centraliza y automatiza la gestión de identidades y accesos, creando flujos de trabajo automatizados para situaciones como una nueva contratación o un cambio de puesto.

¿Cómo se configura la autenticación de IAM sin claves?