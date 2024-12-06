Mejora la privacidad aplicando nuevos protocolos y migrando infraestructuras al edge

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Sólo disponible en inglés

Por el momento, esta página solo está disponible en inglés. Lamentamos las molestias. Vuelva a visitar esta página más tarde.

Mejora la privacidad aplicando nuevos protocolos y migrando infraestructuras al edge

Patrick McManus

Distinguished Engineer, Fastly

PrivacidadProductoCompute

En la actualidad, se exige usar la criptografía para proteger las comunicaciones y mejorar la privacidad. Por ejemplo, el protocolo HTTPS es un paso obligado para cualquier nuevo servicio web; la mensajería directa con cifrado de extremo a extremo basado en internet es una medida de seguridad que empieza a extenderse frente a ataques de espionaje y phishing ejecutados a través de mecanismos convencionales (p. ej., SMS, correo electrónico y llamadas de voz); incluso proyectos de recopilación de datos tan enormes como el censo de los Estados Unidos tratan de aplicar medidas criptográficas para mejorar la privacidad.

La consolidación de la criptografía nos ha permitido valorar cada vez más las sutilidades de la protección de datos. Por ejemplo, ahora sabemos que no solo es importante proteger los datos que transitan entre servidores: también lo es proteger los metadatos. 

Protección de los metadatos

En este aspecto, tengo algo de experiencia. La efervescencia de adoptar masivamente HTTPS nos impidió ver el problema inherente de este protocolo: solo protege el contenido de las transacciones web, no los metadatos que las hacen posibles. El mayor foco de filtración de datos provenía del DNS, sistema que traduce los nombres de host que ves en las URL a direcciones IP a las que poder conectarse.

Las peticiones de DNS convencionales podían ser espiadas, y los atacantes podían sustituir las respuestas reales con las suyas propias. El usuario podía escoger el servidor DNS que creyera conveniente —quizás uno de confianza—, pero los atacantes enrutaban las peticiones de sus intentos de secuestro a cualquier servidor. A pesar de que el modelo de negocio de este ataque se basara en los datos del cliente (en la intermediación de datos), el usuario no notaba la diferencia entre un servidor y otro.

Medidas de seguridad para el tráfico del DNS

Más adelante, participé en la elaboración de la especificación del protocolo DNS mediante HTTPS (o «DoH» según la norma RFC 8484). Esta es ahora una medida de seguridad habitual con la que un cliente protege el tráfico del DNS que gestiona. Los clientes que utilizan DoH tienen la tranquilidad de que sus comunicaciones con un servidor DNS se limitan a ese cliente y a ese servidor. Se trata de una mejora notable con respecto al DNS tradicional, que no contaba con medidas de seguridad. No obstante, en el propio HTTPS sigue habiendo un problema de metadatos en la indicación del nombre del servidor. El IETF está tratando de solventarlo con el mecanismo independiente Encrypted Client Hello.

Sin embargo, a pesar de esas dos avanzadas técnicas, la situación dista mucho de ser la ideal. Las comunicaciones seguras entre dos partes son adecuadas para conversaciones (p. ej., los SMS) en las que ambas partes tienen confianza mutua, pero quizás no la tengan en la red que los conecta. Un servidor DNS no es exactamente lo mismo: el cliente quizás siga sin confiar en la red que lo conecta con el servidor, pero es posible que tampoco confíe totalmente en este. Aunque DoH protege frente a los atacantes de la red, y HTTPS o DNSSec impiden que el servidor proporcione respuestas incorrectas, ninguna especificación de DoH impide que el propio servidor rastree quién realizó qué petición de DNS.

El siguiente paso: Oblivious DNS

Oblivious DNS (u «ODoH») es la siguiente evolución de DNS. La elaboré conjuntamente con otros autores en la norma RFC 9230 (también contribuí a su publicación). ODoH aplica técnicas de ocultamiento de IP a DoH mediante cifrado doble y un único relé para separar el contenido de la petición de DNS de la identidad del cliente. En resumen, el relé le sirve al cliente para ocultarle su dirección IP al servidor DoH. Así, el relé ve solo la identidad, debido al cifrado doble, y el servidor ve solo los datos del DNS, debido a que no tiene comunicación directa con el cliente.

El ocultamiento de IP es una tendencia propia de los sistemas de redes que se centran en la privacidad. ToR la dio a conocer y, más recientemente, el servicio Relay Privado ha hecho uso de ella. En ambos casos, aplicaron el ocultamiento de IP a la capa de transporte (flujos de datos web arbitrarios). Por su parte, ODoH es específico del DNS y funciona en la capa de la aplicación. Los protocolos específicos de una aplicación quizás sean más fáciles de gestionar a escala que los protocolos genéricos de transporte. Así que, desde el punto de vista arquitectónico, es positivo abordar el problema teniendo a mano varias soluciones.

En fase de diseño: Oblivious HTTP

Oblivious HTTP (u «OHTTP») aporta una tercera solución. Aunque no deja de ser una versión preliminar que está pendiente de normalización por el IETF, promete generalizar el uso de ODoH para transportar intercambios HTTP arbitrarios de una forma que oculte al servidor la identidad del cliente y que, al mismo tiempo, oculte el contenido a su paso por los relés. OHTTP requiere cuatro nodos por cada transacción: un cliente, un relé, una puerta de enlace y el servidor. Esto significa que este protocolo preliminar necesita más recursos que ODoH, pero es más flexible en cuanto a los objetivos que podría lograr.

Las plataformas de edge cloud, como Fastly, son claves para crear infraestructuras centradas en la privacidad para las redes modernas. Colaboramos con partners para adaptar nuestra edge cloud a las necesidades de estas aplicaciones de ocultamiento. Nuestra red, que es programable, es básicamente una plataforma de aplicaciones distribuidas que se puede escalar de manera ilimitada. Y que encaja a la perfección en este paradigma: ofrece servicios de CPU, ancho de banda y baja latencia, con disponibilidad en todo el mundo. Y, lo que es mejor, la plataforma de edge cloud ha sido optimizada como plataforma de distribución HTTP, con lo que ya proporciona funciones avanzadas de TLS, enrutamiento y gestión de conexiones, que son los ingredientes esenciales para que tu infraestructura logre un alto rendimiento.

Este artículo forma parte de la serie Privacy Week, en la que explicamos cómo Fastly integra su tecnología y sus prácticas de privacidad en la propia red de internet.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto