Intensivos en formación técnica en Altitude San Francisco

Vente con nosotros los días 28 y 29 de junio a Altitude San Francisco, el congreso anual que celebramos para la Costa Oeste. Confirma tu asistencia a continuación (no te lo pienses mucho, ¡ya se han agotado las entradas para Altitude New York!).

La novedad de esta edición es que una de las jornadas, el 28 de junio, la dedicaremos íntegramente a impartir intensivos en formación técnica. Será la oportunidad perfecta para que los distintos equipos refuercen sus conocimientos técnicos a partir de estos contenidos:

Incrementa la proporción de aciertos de caché , impartido por Leon Brocard, Systems Engineer de Fastly

Técnicas ligeras de modelado de amenazas , impartido por Jonathan Foote, Sr. Security Architect de Fastly, y Jose Nazario, Director of Security Research

Diseña una canalización de CI/CD con Fastly, Terraform y Travis CI, impartido por Patrick Hamann, Web Performance Engineer de Fastly

Crear registros en el edge , impartido por Chris Jackel, Systems Engineer de Fastly, y Google

Escala tu aplicación con el equilibrador de carga de Fastly , impartido por Chris Buckley, Engineer de Fastly

Primeros pasos en la depuración, impartido por Austin Spires y Cassandra Dixon, curtidos empleados de Fastly

El 29 de junio, en Terra Gallery, se celebrarán las presentaciones estelares y las sesiones principales, que girarán en torno al futuro del edge en la distribución, las infraestructuras o la implantación. Pero también habrá charlas sobre otros temas:

Daniel Kahn Gillmor, Senior Staff Technologist de ACLU hablará sobre el rol que desempeña la CDN en la privacidad de los usuarios.

Julia Grace, Director of Infrastructure Engineering de Slack nos descubrirá cómo la aplicación de una mentalidad de backend al frontend puede resolver los complejos desafíos de escalar plataformas.

Tyler McMullen, CTO de Fastly explicará las previsiones de futuro para la edge computing y la distribución en el edge.

Artur Bergman, CEO de Fastly expondrá su visión de la plataforma de edge cloud de Fastly.

Incorporaremos nuevos ponentes próximamente, así que no te pierdas las novedades. ¡Contamos contigo para que sea todo un éxito!