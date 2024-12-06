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La red decide: ¿quién se llevará el oro en los Juegos de Fastly?

David Belson

Senior Director of Data Insights, Fastly

Información del sectorStreaming

A partir del viernes, decenas de millones de personas de todo el mundo verán en streaming miles de horas de contenido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y nosotros también estaremos atentos, tanto a las competiciones como al tráfico que generan nuestros clientes.

Nuestra red mundial atiende una media de 800 000 millones de peticiones al día y tiene una capacidad de 130 Tbit/s a nivel mundial. Nos permite distribuir contenido en streaming de manera estable y segura para ofrecer competiciones deportivas locales, nacionales e internacionales, así como observar lo que ocurre en la red durante estos eventos. Pensamos que sería divertido organizar nuestros propios «juegos» comparando países según datos de red elegidos por su interés general y la posibilidad de contrastarlos entre países: adopción de IPv6, versiones de HTTP, versiones de sistema operativo y versiones de navegador. 

Iremos compartiendo los resultados de los Juegos de Fastly a lo largo de la competición, junto con las observaciones del tráfico y los datos más destacados, todo ello agregado y basado en los clientes que usen nuestra red para ofrecer contenido de las Olimpiadas. Para no perderte nada puedes seguirnos en Twitter, LinkedIn y Facebook, pero en esta entrada queremos contarte qué juzgamos y ponerte al corriente de los Juegos de Fastly.

Pruebas principales

Las categorías de las pruebas reflejan el papel que jugamos todos a la hora de crear un mejor Internet, adoptando los últimos protocolos y actualizando software clave para reducir las superficies de ataque. 

Para las pruebas, analizamos datos recogidos entre el 24 y el 30 de junio de 2021 y, por cada una, establecimos un mínimo para entrar en competición de 100 000 conexiones o peticiones totales registradas por país. Así, evitamos que países con muestras muy pequeñas obtuvieran resultados sesgados a su favor. 

Con todo esto en mente, a continuación describimos cada una de las pruebas: 

Adopción de IPv6
Para esta prueba, analizamos el porcentaje de conexiones a nuestra red registradas que se realizaron a través de IPv6. En los resultados influyen la disponibilidad de la conectividad IPv6 para consumidores en cada país, así como la adopción de los servicios de distribución IPv6 por parte de nuestros clientes. Los países ganadores tuvieron el mayor porcentaje de peticiones registradas a través de IPv6.

Versiones de HTTP
Para esta prueba, analizamos el porcentaje de conexiones a nuestra red registradas según las distintas versiones de HTTP. Los países ganadores tuvieron el mayor porcentaje de conexiones registradas a través de HTTP/2.0. En los resultados de esta prueba influye la adopción de la versión de HTTP/2.0 por parte de nuestros clientes; y es que, pese a llevar varios años en disponibilidad general, no está implementada de forma universal en todas las propiedades de nuestros clientes. Cabe destacar que hemos anunciado compatibilidad con QUIC y HTTP/3, pero no los incluimos en el análisis por estar en disponibilidad limitada.

Versiones de sistemas operativos
Para esta prueba, analizamos el porcentaje de peticiones a nuestra red registradas desde las versiones de Windows, OS X, Android e iOS. Los países ganadores tuvieron el mayor porcentaje de peticiones provenientes de las últimas versiones principales (o principales.secundarias, como 14.1) de los sistemas operativos. Sin revelar nada todavía, digamos que los resultados son bastante sorprendentes y ponen de relieve la necesidad de que los usuarios, a nivel mundial, se preocupen más por mantener sus sistemas actualizados para que haya menos posibilidades de que un atacante aproveche vulnerabilidades conocidas.

Versiones de navegadores
Para esta prueba, analizamos el porcentaje de peticiones a nuestra red registradas desde las versiones de Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari. Los países ganadores tuvieron el mayor porcentaje de peticiones provenientes de las últimas versiones principales o principales.secundarias de los navegadores. Al igual que con la prueba de los sistemas operativos, el resultado señala la necesidad de mejorar a la hora de mantener actualizados estos importantes programas.

El medallero

¡No te pierdas en nuestros canales sociales los anuncios de los ganadores de los Juegos de Fastly, nuestras observaciones, los datos más destacados de los Juegos Olímpicos y mucho más!

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