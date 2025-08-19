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Información del sector

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  • MoQ en el carril rápido

    Luke Curley

    ¿Qué tienen en común la Fórmula 1, los drones y el streaming en vivo? En este artículo invitado, Luke Curley, cocreador de MoQ, explora cómo Media over QUIC está transformando la distribución de contenido multimedia de baja latencia.

    Rendimiento
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  • El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos

    David King, Ashley Hurwitz

    El relleno de credenciales pone en peligro la confianza de los jugadores y los ingresos del sector de los videojuegos. Descubre cómo detener los ataques de apropiación de cuentas en el edge sin afectar a la experiencia de los jugadores.

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  • Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge

    Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 más

    Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge.

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  • La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad

    Marshall Erwin

    Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación.

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  • La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial

    Ashley Hurwitz, David King

    Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio.

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  • Casi la mitad de la web no es humana: dentro del Threat Insight Report de Fastly

    David King, Natalie Griffeth

    El Threat Insight Report de Fastly revela que el 49 % del tráfico web son bots, el 99 % de los cuales no son deseados. Descubre cómo hacer evolucionar tu estrategia de bots para gestionar la seguridad y los costes.

    Seguridad
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    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • ¿Qué es CVE-2026-23869? Alerta de seguridad de React Server Components

    Matthew Mathur, Equipo de Security Research de Fastly

    CVE-2026-23869: vulnerabilidad de denegación de servicio de gravedad alta en React Server Components. Consulta las consecuencias, las versiones afectadas y obtén protección inmediata con un parche virtual.

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  • El impuesto sobre la velocidad de la IA: los costes de seguridad ocultos que conlleva la adopción prioritaria de la IA

    Alina Lehtinen-Vela

    Las empresas que dan prioridad a la IA se enfrentan a tiempos de recuperación más largos, mayores costes por infracciones y superficies de ataque cada vez más amplias. Descubre cómo reducir los riesgos de seguridad y crear una infraestructura segura

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  • DDoS en diciembre de 2025

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación.

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  • Prepara tu sitio para el próximo cambio importante de Google

    Natalie Griffeth

    Google presentó recientemente tres nuevas métricas: las Core Web Vitals. Se trata de indicadores que pueden influir en las clasificaciones de tus sitios en las búsquedas. Te explicamos qué significan todas esas métricas y cómo se puede mejorar una de ellas con ajustes en la configuración de tu CDN.

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  • React2Shell (continuación): Qué saber y hacer sobre las 2 últimas CVE

    Equipo de Security Research de Fastly

    Tras las vulnerabilidades CVE de React2Shell de gravedad crítica, el 11 de diciembre se anunciaron dos nuevas CVE que aprovechan componentes similares de Next.js y React. Infórmate sobre estas nuevas CVE.

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  • Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia

    Austin Spires

    Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción.

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    La arquitectura resiliente de Fastly ayuda a prevenir interrupciones y mitigar su gravedad

  • Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes

    Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 más

    La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento.

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  • Wikipedia pide a las empresas de IA que dejen de hacer scraping

    Natalie Griffeth

    Wikipedia toma medidas drásticas contra el scraping con IA, alegando sobrecarga del servidor y pérdida de tráfico. Descubre por qué las editores están contraatacando y recurriendo a la gestión de bots.

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  • DDoS en septiembre

    Liam Mayron, David King, + 1 más

    El informe de Fastly de septiembre de 2025 sobre ataques DDoS detalla los ataques a aplicaciones modernas. Obtén conocimientos y orientación para fortalecer tus iniciativas de seguridad.

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  • ¿Confiamos en la IA? Aumento de la adopción de la IA en AppSec a pesar de la supervisión limitada

    Natalie Griffeth

    La adopción de IA en AppSec está en auge, pero la supervisión se queda atrás. Explora la paradoja de la confianza frente al riesgo, los falsos positivos y el futuro de la IA en la seguridad de las aplicaciones.

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  • DDoS en agosto

    Liam Mayron, David King

    Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad.

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  • Perspectiva del CISO: Informe de conocimientos sobre amenazas del segundo trimestre de 2025

    Marshall Erwin

    Explora el Informe de Amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly a través de los ojos de nuestro CISO, Marshall Erwin. Descubre conocimientos sobre el tráfico de bots y prácticas clave de seguridad.

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  • ¿Cambio de Vibe? Los desarrolladores sénior envían casi 2,5 veces más código de IA que sus homólogos junior

    Alina Lehtinen-Vela

    La encuesta de Fastly muestra que los desarrolladores sénior confían lo suficiente en las herramientas de IA generativa como para enviar 2,5 veces más código de IA, mientras que los desarrolladores jóvenes se mantienen en la codificación tradicional y con cautela.

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  • Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly

    Matthew Mathur, David King, + 1 más

    El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control.

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