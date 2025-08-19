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La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial Ashley Hurwitz, David King Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio. 07 de mayo de 2026

Casi la mitad de la web no es humana: dentro del Threat Insight Report de Fastly David King, Natalie Griffeth El Threat Insight Report de Fastly revela que el 49 % del tráfico web son bots, el 99 % de los cuales no son deseados. Descubre cómo hacer evolucionar tu estrategia de bots para gestionar la seguridad y los costes. 16 de abril de 2026

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El impuesto sobre la velocidad de la IA: los costes de seguridad ocultos que conlleva la adopción prioritaria de la IA Alina Lehtinen-Vela Las empresas que dan prioridad a la IA se enfrentan a tiempos de recuperación más largos, mayores costes por infracciones y superficies de ataque cada vez más amplias. Descubre cómo reducir los riesgos de seguridad y crear una infraestructura segura 25 de febrero de 2026

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