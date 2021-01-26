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David Belson

Senior Director of Data Insights, Fastly

David Belson, Senior Director of Data Insights en Fastly, es responsable del desarrollo de investigaciones tanto planificadas como oportunistas sobre datos, así como de trabajar con diferentes equipos para ofrecer esta información a clientes y a la comunidad de código abierto. A lo largo de más de 25 años, ha desempeñado cargos similares y ha implementado programas parecidos en empresas como Internet Society, el equipo de Inteligencia de Internet de Oracle y Akamai Technologies.

  • Los Cyber Five de 2021: ¿nueva normalidad o vuelta al pasado?

    David Belson

    Hemos analizado el tráfico web entre el jueves de Acción de Gracias y el Cyber Monday para comprender las tendencias en congestión, compras y seguridad de la semana grande del comercio electrónico.

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  • Interrupciones en el tráfico web registradas en el 3T de 2021

    David Belson

    Es importante que las empresas y los usuarios finales supervisen los cortes de Internet y entiendan sus causas para que puedan detectar patrones, reconocer las principales tendencias y ayudar a mitigar las interrupciones. En Fastly supervisamos estos incidentes e intentamos transmitirlos a nuestra comunidad con la mayor transparencia posible. Estos son los incidentes que observamos a nivel mundial en el tercer trimestre de 2021.

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  • La red decide: ¿quién se llevará el oro en los Juegos de Fastly?

    David Belson

    Los Juegos de Fastly comparan países en cuatro pruebas basadas en datos de tráfico agregado de red: adopción de IPv6, versiones de HTTP, versiones de sistemas operativos y versiones de navegadores.

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  • Interrupciones en el tráfico web registradas en el 2T de 2021

    David Belson

    En el segundo trimestre de 2021, observamos varias interrupciones del tráfico web alrededor del mundo por diversos motivos, previstos e imprevistos. Queremos compartir el resultado de nuestras observaciones.

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  • Impacto de la interrupción de Internet móvil en Níger

    David Belson

    En esta entrada del blog, analizamos el impacto de la interrupción del acceso a Internet en Níger desde el punto de vista del tráfico en la plataforma de Fastly a nivel nacional, local y por red.

    Observabilidad

  • Revisión anual de 2020: la covid-19 impulsa un incremento del tráfico en diversos sectores

    David Belson

    El aumento del uso de Internet debido a la covid-19 originó un enorme incremento del tráfico en ciertos mercados verticales sectoriales, como los sitios de prensa digital, la educación y las redes sociales.

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    + 2 más

  • El mejor partido de todos los tiempos: patrones de tráfico y comportamiento de los usuarios durante la 55ª edición de la Super Bowl

    David Belson

    En esta edición, Fastly aunó esfuerzos con stacks tecnológicos de varios proveedores para ayudar a múltiples plataformas digitales multimedia a retransmitir la Super Bowl, lo cual nos aportó una perspectiva única del comportamiento online durante el encuentro. A lo largo y ancho de nuestra red, también nos dedicamos a observar tendencias de tráfico en redes sociales, en tiendas online y en sitios de creación y envío de memes.

  • Más allá de los memes de Bernie Sanders: observaciones durante el día de la investidura presidencial de Estados Unidos

    David Belson

    La investidura del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fue única por numerosas razones, una de las más importantes, la ausencia de grandes multitudes debido a la pandemia de la COVID-19 y las mayores medidas de seguridad. Fastly analizó el tráfico agregado de peticiones por segundo en su plataforma para los grupos de clientes de los mercados verticales de las redes sociales, los medios digitales y los memes, entre otros.