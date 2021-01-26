Los Cyber Five de 2021: ¿nueva normalidad o vuelta al pasado? David Belson Hemos analizado el tráfico web entre el jueves de Acción de Gracias y el Cyber Monday para comprender las tendencias en congestión, compras y seguridad de la semana grande del comercio electrónico. 03 de diciembre de 2021

Interrupciones en el tráfico web registradas en el 3T de 2021 David Belson Es importante que las empresas y los usuarios finales supervisen los cortes de Internet y entiendan sus causas para que puedan detectar patrones, reconocer las principales tendencias y ayudar a mitigar las interrupciones. En Fastly supervisamos estos incidentes e intentamos transmitirlos a nuestra comunidad con la mayor transparencia posible. Estos son los incidentes que observamos a nivel mundial en el tercer trimestre de 2021. 13 de octubre de 2021

La red decide: ¿quién se llevará el oro en los Juegos de Fastly? David Belson Los Juegos de Fastly comparan países en cuatro pruebas basadas en datos de tráfico agregado de red: adopción de IPv6, versiones de HTTP, versiones de sistemas operativos y versiones de navegadores. 21 de julio de 2021

Interrupciones en el tráfico web registradas en el 2T de 2021 David Belson En el segundo trimestre de 2021, observamos varias interrupciones del tráfico web alrededor del mundo por diversos motivos, previstos e imprevistos. Queremos compartir el resultado de nuestras observaciones. 08 de julio de 2021

Impacto de la interrupción de Internet móvil en Níger David Belson En esta entrada del blog, analizamos el impacto de la interrupción del acceso a Internet en Níger desde el punto de vista del tráfico en la plataforma de Fastly a nivel nacional, local y por red. 15 de marzo de 2021

Revisión anual de 2020: la covid-19 impulsa un incremento del tráfico en diversos sectores David Belson El aumento del uso de Internet debido a la covid-19 originó un enorme incremento del tráfico en ciertos mercados verticales sectoriales, como los sitios de prensa digital, la educación y las redes sociales. 08 de marzo de 2021

El mejor partido de todos los tiempos: patrones de tráfico y comportamiento de los usuarios durante la 55ª edición de la Super Bowl David Belson En esta edición, Fastly aunó esfuerzos con stacks tecnológicos de varios proveedores para ayudar a múltiples plataformas digitales multimedia a retransmitir la Super Bowl, lo cual nos aportó una perspectiva única del comportamiento online durante el encuentro. A lo largo y ancho de nuestra red, también nos dedicamos a observar tendencias de tráfico en redes sociales, en tiendas online y en sitios de creación y envío de memes. 11 de febrero de 2021