Fastly + Glitch = desarrollo en el edge más fácil

Compute@Edge , nuestra plataforma informática sin servidores, permite a los desarrolladores diseñar aplicaciones en el edge con mayor flexibilidad en los lenguajes que suelen utilizar. La filosofía que anima a esta plataforma es ayudarte a diseñar como tú quieras. Pues bien, vamos a reforzarla aliándonos con Glitch , una plataforma y comunidad de herramientas con la que compartimos la visión de que las experiencias digitales sean rápidas, atractivas y seguras para todo los usuarios.

A partir de ahora, te resultará más fácil aún crear experiencias digitales personalizadas y de alta calidad con Compute@Edge gracias a una integración con la que podrás desplegar aplicaciones de Glitch en esta plataforma de edge cloud.

Creación de una Web más abierta y fiable

En los últimos 10 años, nuestra plataforma ha incubado avances alucinantes: sistemas de colas para la venta de entradas, herramientas de migración para arquitecturas multinube, paywalls, puntos de conexión de OAuth... Y también avances que reciben millones de peticiones diarias, como generadores Mandelbrot, sistemas de alojamiento de sitios estáticos, plataformas de análisis de vídeos y rastreadores de balizas. Todas estas novedades se diseñaron con Varnish Configuration Language (VCL), lenguaje específico de dominios que simplifica la inspección y manipulación de peticiones y respuestas HTTP.

Sin embargo, nuestro objetivo era que los clientes tuvieran más flexibilidad todavía y acceso a lenguajes con los que estuvieran cómodos (p. ej., Rust y JavaScript). Y así se creó Compute@Edge . Esta plataforma se desarrolló a partir WebAssembly con dos ideas: mitigar los riesgos de introducir lenguajes de manera arbitraria y proporcionar un entorno de distribución de sitios web y aplicaciones que ofreciera mejor rendimiento y mayor seguridad.

Evidentemente, una potencia y una flexibilidad de este nivel llevan aparejadas una cierta complejidad y una curva de aprendizaje. Lo que nos anima es que la plataforma sea fácil de usar para tantos grupos de personas como sea posible. Y es por eso por lo que hemos unido fuerzas con Glitch.

Lo que nos anima es que la plataforma sea fácil de usar para tantos grupos de personas como sea posible. Y es por eso por lo que hemos unido fuerzas con Glitch.

Cómo funciona

El sistema de entornos IDE y de despliegues de Glitch, que está basado en Internet , te permite poner en servicio tu aplicación con rapidez y facilidad: no tendrás que configurar o administrar servidores, gestionar DNS o instalar bases de datos y, sobre todo, no tendrás quebraderos de cabeza al desplegar código. Con solo pulsar un botón,** tu aplicación empezará a funcionar.

Además, Glitch permite a los desarrolladores recombinar aplicaciones pertenecientes a su comunidad: podrás escoger lo que te guste, recombinarlo según tus preferencias, desplegarlo y listo. Al dar facilidades para que todos programen y libertad para crear apps sin apenas fricciones, la cultura de recombinación democratiza realmente la Weby, lo que es más importante, promueve una comunidad de desarrolladores colaborativa que permita diseñar avances asombrosos.

Un futuro más colaborativo

La alianza con Glitch amplía aún más la misión compartida de suprimir los obstáculos que impiden a los usuarios acceder a experiencias web más eficientes, seguras y escalables. Nuestros clientes y la comunidad de desarrolladores podrán combinar la facilidad y accesibilidad de Glitch con la potencia y escalabilidad de nuestra plataforma de edge cloud: una capacidad de red superior a 167 Tbit/s , medidas de protección frente a DDoS y características de seguridad del WAF de última generación , una distribución de centros de datos por todo el mundo, baja latencia y tiempos de arranque 100 veces más rápidos que los de la competencia.

En Fastly, creemos que el futuro de Internet está en la colaboración entre empresas para sumar fuerzas y hacer de la Web un espacio más accesible a las personas. Por eso, estamos encantados de habernos asociado con Glitch para hacer realidad esa visión.