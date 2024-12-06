Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos

Este mes marca 10 años de Fastly. El 3 de marzo de 2011, Fastly se constituyó oficialmente como empresa (aunque algunos de nuestros fundadores ya habían estado experimentando con nuestra tecnología de base durante meses). Para conmemorar este hito, les hemos pedido a algunos de nuestros empleados más antiguos que compartan sus recuerdos de los primeros días de Fastly, sus momentos favoritos o más divertidos y su visión para el futuro de Fastly.

Un pequeño equipo de hasta 10 magnífic@s se reúne en una de las primeras oficinas de Fastly.

Los principios

«Estaba teniendo muchos problemas con la CDN en mi empresa anterior. Un día tuve que entrar a trabajar a las 7:00 porque sabíamos que se tardaban ocho horas en implementar un cambio en la CDN. Ocho horas después, aún estábamos con problemas en la carga de imágenes en Francia. Lo único que podíamos hacer era apagar y volver a encender la CDN y luego volver a esperar otras ocho horas. Tardamos 17 horas nada menos en implementar un cambio de una sola línea.

Un día, estaba quejándome a Artur (Bergman, fundador) sobre el tema y al parecer él estaba teniendo los mismos problemas. Pensamos que debía haber otra forma de construir una CDN mejor. Artur hablaba de pasar más código y lógica al borde, alejándolos del servicio principal. Para mí, ese fue el momento en el que cambié del simple interés a querer ponerme manos a la obra. Fue el momento en el que pensé que esto podía cambiar la forma en la que se crean sitios web. Estaba deseando empezar, así que para mí esta es la historia del origen. No fue cuestión de si quería hacerlo; más bien tenía que hacerlo».

—Simon Wistow, cofundador y VP of Strategic Initiatives

Artur dirige una reunión de Fastly desde el salón de su casa en 2011.

«Estaba en casa de Simon un día y Artur se pasó por allí. Empezamos a hablar y me contó su idea de construir una CDN. La describió como «una CDN, pero más parecida a una red informática en el borde». En ese momento yo estaba muy metido en los sistemas distribuidos, y fue el cebo perfecto. Decidí darlo todo para sacar la idea adelante al día siguiente».

—Tyler McMullen, Chief Technology Officer

Jason Cook estrenando hardware en la oficina de Delancey Street.

«Conocía a Artur Bergman y Jason Cook (principal engineer de Fastly) de la comunidad de administradores de sistemas de Technical Operations. Cuando Artur estaba empezando a hablar sobre intentar poner en marcha su empresa, pensé que sería una excelente oportunidad de trabajar con Artur y Jason, por los que sentía mucho respeto. Los consideraba grandes tecnólogos e ingenieros, y pensé que esa sería una oportunidad estupenda de trabajar en algo nuevo y emocionante. Cuando comenzamos, hablábamos de que, si teníamos éxito, sería una de las cosas más importantes que podríamos hacer en la vida. Hay muy pocos trabajos en los que puedas decir lo mismo».

—Vlad Vuksan, Principal Sales Engineer

Fastly crece

«Me encantó la profesionalidad de las personas que vinieron a trabajar con nosotros desde el principio. Me encantaba que cada vez que conseguíamos un cliente nuevo, empezábamos a explicarle algo y se le iluminaban los ojos al darse cuenta de que íbamos a hacerle la vida más fácil. Cuando empezamos a contratar a más gente, siempre pensaba: “¿Cómo podemos tener a gente así de buena trabajando con nosotros?”

Hay que recordar que ni siquiera teníamos una oficina en ese momento. Comenzamos en una oficina en el sindicato de marineros del edificio Pacific (en San Francisco). Luego pasamos al piso de Artur. Luego, a un piso en Delancey Street. Y después, encima de Pizza Place, donde en pleno verano hacía tanto calor que un día se derritió el pintalabios de Amy (Hammond, VP de Workplace Creative Services).

Realmente no sentíamos que fuéramos una empresa en condiciones, pero cada vez que nos mudábamos a un sitio nuevo, nos íbamos sintiendo un poco más serios. Y luego, al ver que gente nueva quería trabajar con nosotros, sí que nos daba la sensación de que éramos una empresa de verdad. Sobre todo cuando había un cliente que se había ido y luego venía a trabajar con nosotros, o un empleado que se había ido de Fastly pero luego volvía. Este es un sitio al que la gente quiere volver, y ese sentimiento sigue ahí».

—Simon Wistow, cofundador y VP of Strategic Initiatives

La «famosa» oficina de Fastly, convenientemente ubicada encima de un restaurante Extreme Pizza.

«Mi recuerdo favorito es la primera vez que contratamos a alguien para hacer la mudanza en lugar de hacerlo nosotros mismos. Nos mudamos de oficina muchas veces con furgonetas o nuestros coches. Así que fue genial tener a gente que nos ayudara. Una vez incluso nos mudamos a otra oficina al otro lado de la calle a mano, con Tyler rodando colina abajo en una silla de oficina. Y cuando trabajamos encima de los hornos de pizza en Folsom Street en San Francisco, no podía dejar el bolso en el suelo porque hacía tanto calor que se derretía el pintalabios. Incluso hubo una época en la que tuvimos que comprar un enfriador por aire húmedo al que había que echarle hielo para tener algo de fresco. Hacía mucho calor».

—Amy Hammond, VP of Workplace Creative Services

Simon Wistow y Ryan Richards llevando una caja al otro lado de la calle hacia la oficina nueva de Fastly.

«Hubo un momento en el que apenas quedaban unidades SSD en el mercado. Conseguimos comprar cientos en esa época, lo cual valía mucho dinero. Recuerdo que UPS nos las entregó y las dejó afuera de la oficina de San Francisco. Para mí, fue muy extraño ver a alguien dejando algo que valía miles de dólares en la puerta como si nada. Tengo esa imagen clavada en la memoria».

—Vlad Vuksan, Principal Sales Engineer

El camino por delante

«Quedan muchísimos problemas por solucionar. Apenas hemos alcanzado nuestra idea inicial de la informática en el edge. Hay mucho más por hacer. No creo que haya ningún otro sitio con una visión tan amplia».

—Tyler McMullen, Chief Technology Officer

«Pensando en los próximos 5 o 10 años, tengo muchas ganas de ver qué podemos ofrecerle al mundo. Si piensas en que las aplicaciones deben construirse a escala, para que estén disponibles a nivel mundial, para que sean rápidas, seguras y fiables en todo el mundo, eso es lo que tenemos que proporcionarles a nuestros clientes. Si desarrollan una aplicación al estilo Fastly, funcionará sin ningún problema. Lo hemos visto durante la pandemia; algunos de nuestros clientes más avanzados gestionan bien los picos de tráfico porque han realizado el diseñado siguiendo los principios de una aplicación web moderna.

Lo que estamos intentando hacer es ayudar a construir un mejor Internet, que sea más rápido y justo. Las aplicaciones deberían ser igual de rápidas y seguras en cualquier parte del mundo. Estamos consiguiendo que la gente desarrolle aplicaciones de forma que se amplíe el acceso a estas aplicaciones y se escriban otras nuevas aplicaciones que no se habrían creado porque no se podían escalar». —Artur Bergman, Chief Architect y cofundador

El equipo de Fastly en un estand de la conferencia Velocity.