Fastly se lleva un premio DEVIES 2023 gracias a Glitch

¡Tenemos buenas noticias! En Fastly estamos de enhorabuena: Glitch gana un premio DEVIES 2023 en la categoría de herramientas de codificación y entornos de desarrollo.

Los DEVIES Awards </u> son unos premios anuales del sector del software que reconocen lo más destacado en cuanto a diseño, ingeniería e innovación en tecnología de desarrollo en 31 categorías. Este año, un grupo de expertos de la junta asesora de DevNetwork seleccionó a los ganadores de entre 310 candidaturas, una cifra récord, basándose en los siguientes criterios:

suscitación de especial atención y reconocimiento en el sector del software; consideración y uso general por parte de la comunidad de desarrollo e IT; liderazgo técnico e innovación en su sector.

Glitch </u>, que comenzó como un experimento concebido por y para desarrolladores con el fin de limar asperezas a la hora de iniciar nuevos proyectos, se ha convertido en una de las comunidades de desarrollo más inclusivas, inspiradoras y prolíficas. Por ello, son ya millones los desarrolladores que utilizan el sencillo entorno de desarrollo de Glitch, su código reutilizable y su dinámica comunidad de colaboradores.

Glitch ayuda a miles de personas a desarrollar sus proyectos, ya sea descubriendo la realidad virtual con WebXR, creando ingeniosos videojuegos incrementales o potenciando la formación de la próxima generación de nativos digitales en bootcamps y escuelas o desde casa. El año pasado, la comunidad de Glitch creó algunas aplicaciones increíbles de arte digital, música, videojuegos y herramientas. Pero eso no es todo: la integración de Glitch y Fastly seguirá ofreciendo nuevas posibilidades de acercar la edge computing a todos los desarrolladores.

«Las herramientas para desarrolladores y las soluciones de productos tecnológicos están marcando el camino para que los desarrolladores de software puedan aprovechar los avances del sector tecnológico, en constante expansión. Este premio reconoce a Fastly como líder en materia de crecimiento e innovación en el sector del software», afirmó Jonathan Pasky, Executive Producer de DevNetwork y productor de DeveloperWeek y los DEVIES Awards de 2023.

Estamos deseando recoger el premio DEVIES durante la DeveloperWeek 2023 </u> (que se celebrará del 15 al 17 de febrero en Oakland, California, y del 21 al 22 de febrero de forma virtual), la mayor conferencia para desarrolladores e ingenieros del mundo, con más de 8000 participantes de más de 150 países.

No habríamos recibido este premio de no ser por la comunidad de Glitch, y queremos darles las gracias por todo lo que han hecho con Glitch hasta convertirlo en lo que es hoy en día. Para crear Glitch ha hecho falta tanta colaboración como la empleada en el desarrollo de internet, y nos entusiasma poder aceptar este premio en nombre de toda la comunidad.