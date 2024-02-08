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Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge Shaun Flagg Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA. 01 de julio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute. 26 de marzo de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos David King, Ashley Hurwitz Evita errores costosos de seguridad en aplicaciones y API. Descubre cómo optimizar la evaluación de WAF, calcular el coste total de propiedad y adoptar el desarrollo ágil para alcanzar una seguridad óptima. 20 de octubre de 2025

Enséñale un nuevo truco a tu robots.txt (para IA) Brooks Cunningham, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Controla cómo los bots de IA como Google-Extended y Applebot-Extended utilizan el contenido de tu sitio web para su entrenamiento. Actualiza tu archivo robots.txt con reglas simples de Disallow. 16 de septiembre de 2025

¿Cambio de Vibe? Los desarrolladores sénior envían casi 2,5 veces más código de IA que sus homólogos junior Alina Lehtinen-Vela La encuesta de Fastly muestra que los desarrolladores sénior confían lo suficiente en las herramientas de IA generativa como para enviar 2,5 veces más código de IA, mientras que los desarrolladores jóvenes se mantienen en la codificación tradicional y con cautela. 27 de agosto de 2025

Operaciones de seguridad más inteligentes: adopción de la detección como código Simran Khalsa, Gary Harrison, + 1 más Moderniza la seguridad con detección-como-código. Aprende a automatizar la detección y respuesta a amenazas utilizando DevSecOps y herramientas como el simulador de WAF de Fastly. 04 de junio de 2025

Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM. 23 de mayo de 2025

Seguridad sin obstáculos: por qué un simulador del WAF transforma los flujos de trabajo de DevSecOps Daniel Corbett, Liam Mayron, + 1 más Infórmate sobre el simulador de WAF de Fastly y cómo transforma los flujos de trabajo de DevSecOps al permitir pruebas de seguridad integradas, continuas y automatizadas. 05 de mayo de 2025

Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP Ajay Bharadwaj Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 05 de febrero de 2025

Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad Simon Wistow Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen. 27 de enero de 2025

Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida Jesse von Doom ¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto. 12 de diciembre de 2024

Server sent events: eventos enviados por el servidor con Fastly Andrew Betts Los server sent events (también conocidos como sse o eventos enviados por el servidor) permiten a los servidores web enviar notificaciones de eventos en tiempo real al navegador en una respuesta HTTP de larga duración. Es una bonita parte de la plataforma web que está muy infrautilizada por los sitios web. Con Fastly puedes transmitir eventos de manera eficiente con baja latencia, ya sean salidas de vuelos, precios de acciones o alertas de noticias, a miles o incluso millones de usuarios simultáneamente. 02 de agosto de 2024

Automatización de pruebas del WAF con el simulador de WAF de Fastly Simran Khalsa, Equipo de Security Research de Fastly Las pruebas y la validación del comportamiento de las reglas son elementos clave para poder mantener cualquier WAF. Con nuestro simulador de WAF, puedes validar reglas en un entorno de simulación seguro. 26 de junio de 2024

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

¿Qué se puede hacer para reducir la amenaza de ataques como el de xz? Anil Dash Las recientes noticias del ataque de xz ponen de manifiesto la importancia de apoyar a los equipos de proyectos de código abierto. En este sentido, Fastly cuenta con su propio programa de código abierto, Fast Forward. 03 de abril de 2024

Prueba antes que nadie el mejor almacén de pares clave-valor jamás creado Dennis Martensson, Bryan Hackett Descubre una solución de almacenamiento de datos ultrarrápida que deja atrás a los almacenes de pares clave-valor convencionales. ¡No esperes más para crear algo increíble! 26 de marzo de 2024