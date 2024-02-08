DevOps
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Optimización de Compute para sistemas agénticos con nueva funcionalidad de transferencia de petición
Optimiza las peticiones de backend de larga duración con la nueva funcionalidad de transferencia de peticiones de Fastly en nuestro SDK de Rust, aumentando el rendimiento para agentes de IA y cargas de trabajo complejas.
Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge
Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA.
Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly
Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython.
Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly
Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute.
Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro
Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial.
3 errores costosos en la seguridad de aplicaciones y API y cómo evitarlos
Evita errores costosos de seguridad en aplicaciones y API. Descubre cómo optimizar la evaluación de WAF, calcular el coste total de propiedad y adoptar el desarrollo ágil para alcanzar una seguridad óptima.
Enséñale un nuevo truco a tu robots.txt (para IA)
Controla cómo los bots de IA como Google-Extended y Applebot-Extended utilizan el contenido de tu sitio web para su entrenamiento. Actualiza tu archivo robots.txt con reglas simples de Disallow.
¿Cambio de Vibe? Los desarrolladores sénior envían casi 2,5 veces más código de IA que sus homólogos junior
La encuesta de Fastly muestra que los desarrolladores sénior confían lo suficiente en las herramientas de IA generativa como para enviar 2,5 veces más código de IA, mientras que los desarrolladores jóvenes se mantienen en la codificación tradicional y con cautela.
Operaciones de seguridad más inteligentes: adopción de la detección como código
Moderniza la seguridad con detección-como-código. Aprende a automatizar la detección y respuesta a amenazas utilizando DevSecOps y herramientas como el simulador de WAF de Fastly.
Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute
Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM.
Seguridad sin obstáculos: por qué un simulador del WAF transforma los flujos de trabajo de DevSecOps
Infórmate sobre el simulador de WAF de Fastly y cómo transforma los flujos de trabajo de DevSecOps al permitir pruebas de seguridad integradas, continuas y automatizadas.
Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP
Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios.
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen.
Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida
¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto.
Server sent events: eventos enviados por el servidor con Fastly
Los server sent events (también conocidos como sse o eventos enviados por el servidor) permiten a los servidores web enviar notificaciones de eventos en tiempo real al navegador en una respuesta HTTP de larga duración. Es una bonita parte de la plataforma web que está muy infrautilizada por los sitios web. Con Fastly puedes transmitir eventos de manera eficiente con baja latencia, ya sean salidas de vuelos, precios de acciones o alertas de noticias, a miles o incluso millones de usuarios simultáneamente.
Automatización de pruebas del WAF con el simulador de WAF de Fastly
Las pruebas y la validación del comportamiento de las reglas son elementos clave para poder mantener cualquier WAF. Con nuestro simulador de WAF, puedes validar reglas en un entorno de simulación seguro.
¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.
Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo.
¿Qué se puede hacer para reducir la amenaza de ataques como el de xz?
Las recientes noticias del ataque de xz ponen de manifiesto la importancia de apoyar a los equipos de proyectos de código abierto. En este sentido, Fastly cuenta con su propio programa de código abierto, Fast Forward.
Prueba antes que nadie el mejor almacén de pares clave-valor jamás creado
Descubre una solución de almacenamiento de datos ultrarrápida que deja atrás a los almacenes de pares clave-valor convencionales. ¡No esperes más para crear algo increíble!
El futuro de la detección de dispositivos en internet
Con el futuro de la detección de dispositivos apuntando hacia la protección de los datos de los usuarios, han surgido soluciones para que los desarrolladores puedan ofrecer las mejores experiencias, como las sugerencias del cliente.