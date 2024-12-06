Prepara tu CDN para el futuro pensando en la infraestructura y la red

Aunque el rendimiento es muy importante , una CDN debe ofrecer mucho más que eso. Cuando vayas a elegir una que se adapte a las necesidades de tu empresa, tendrás que informarte sobre la infraestructura y la red en las que funciona. La tecnología en la que se basa tu CDN debe proporcionar la escalabilidad que buscas y no suponer ningún obstáculo para el crecimiento del negocio.

El rendimiento y las funcionalidades de una CDN pueden verse limitados por la tecnología, la arquitectura y el software de la red. En última instancia, esto puede impedir que crezca al ritmo de tu empresa y ponérselo difícil para proporcionar los servicios que necesitaréis en el futuro. Internet no para de evolucionar, al igual que las expectativas de los usuarios en cuanto al rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de la red y las experiencias de streaming. Cambiar de proveedor no sale barato, así que es fundamental elegir uno que sea capaz de adaptarse a tus necesidades a largo plazo.

La importancia de la infraestructura de tu CDN

Veamos qué debes tener en cuanta cuando pienses en la modernidad, las limitaciones y la deuda técnica de una CDN. El diseño de la arquitectura y la red debe ser moderno y emplear tecnologías que permitan a la CDN utilizar un número reducido de puntos de presencia (POP) potentes y eficientes, en lugar de una cantidad elevada de POP que no destaquen en ninguno de estos aspectos. La infraestructura de la red debe estar totalmente definida por software, así no aumentará la latencia al añadir componentes de hardware que no se pueden controlar ni optimizar por completo, como equilibradores de carga o enrutadores. Esto también es muy importante si pensamos en el crecimiento de cara al futuro, ya que una red definida por software permite modificar, mejorar y optimizar todas y cada una de las funcionalidades a medida que vayan cambiando las necesidades de los clientes e internet.

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Disponer de todos los productos y funcionalidades en una sola red global también es una de las claves, puesto que una red de estas características resulta mucho más fácil de mantener y actualizar. Si las funcionalidades se reparten entre distintas redes, el gasto en tareas de mantenimiento y actualización se divide, se diluye y acaba siendo más elevado. A eso hay que sumarle la latencia que se añade al tener que pasar de una red a otra: el rendimiento disminuye, la innovación se resiente y los clientes son quienes terminan pagando el precio de todas estas ineficiencias.

Por último, la plataforma debe encargarse de todo tipo de cosas en nombre de los clientes, como la adopción de los protocolos más avanzados, seguros y eficientes, como es el caso de HTTP3, QUIC y TLS 1.3. También hay que tener garantías de que la migración a las opciones más modernas, rápidas y seguras se realice de manera proactiva para que los clientes disfruten siempre del mejor servicio sin hacer nada al respecto.

Saca todo el partido a tu CDN

Una CDN basada en una arquitectura moderna y una plataforma unificada puede reducir la latencia y mejorar la visibilidad, la disponibilidad y el rendimiento, todo ello en gran medida. Si quieres cambiar de CDN o conocer a fondo todas las opciones disponibles, te recomendamos que eches un vistazo a la guía de compra de CDN definitiva , un recurso donde encontrarás toda la información que necesitas sobre temas como el rendimiento, la visibilidad en tiempo real, la configurabilidad y mucho más.

Elige una CDN rápida, segura y fiable para ofrecer la mejor experiencia digital a tus clientes y olvídate de problemas como un bajo rendimiento, un coste elevado o la ralentización de tus aplicaciones y sitios web.