Ashley Hurwitz
Content Marketing Manager, Fastly
Ashley Hurwitz pertenece al equipo de Content Marketing de Fastly. Su especialidad es contar historias atractivas acerca de empresas tecnológicas, dar a conocer la marca y desarrollar estrategias de contenidos. Suele dedicar su tiempo libre a la lectura, los videojuegos y las películas de Nicolas Cage.
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