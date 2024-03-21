Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Estado de los pagos: comercio agéntico, pagos y el edge Shaun Flagg Explora el auge del comercio agéntico, los nuevos protocolos de pago para IA y por qué el edge se está convirtiendo en el punto de control para transacciones seguras impulsadas por IA. 01 de julio de 2026

Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 más Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge. 10 de junio de 2026

Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional Simon Wistow Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos 09 de abril de 2026

Tu agente de programación con IA ahora funciona muchísimo mejor en Fastly Jaskirat Singh Randhawa, Frank Denis Mejora tu agente de programación de IA con Fastly. Aprovecha las funciones de código abierto del Fastly Agent Toolkit para implementar correctamente VCL, CLI y Compute. 26 de marzo de 2026

Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026 Jesse von Doom Fastly es «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026, con puntuaciones de 5/5 en rendimiento y experiencia del desarrollador. Lee el informe. 24 de marzo de 2026

Interrupciones, ataques y la necesidad de resiliencia Austin Spires Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción. 19 de noviembre de 2025

Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 2 más Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda. 05 de noviembre de 2025

Resiliencia por diseño: lecciones sobre la preparación para la multinube Austin Spires Sigue online en los momentos decisivos. Descubre cómo las estrategias multinube y de borde de Fastly protegen contra las interrupciones del servicio para garantizar la velocidad y fiabilidad de tus sistemas. 30 de octubre de 2025

DDoS en agosto Liam Mayron, David King Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad. 10 de septiembre de 2025

¿Podemos hacer que la IA sea ecológica? Grandes preguntas sobre la sostenibilidad de la IA, respondidas por el cofundador de Fastly Alina Lehtinen-Vela ¿Puede ser verde la IA? Simon Wistow, de Fastly, aborda grandes cuestiones sobre la sostenibilidad de la IA, respaldado por datos originales de nuestra encuesta 'AI Energy Pulse Check 2025'. 30 de junio de 2025

Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP Ajay Bharadwaj Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 05 de febrero de 2025

Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida Jesse von Doom ¿Cansado de las elevadas facturas de almacenamiento? Object Storage de Fastly ofrece tráfico de salida siempre gratuito y precios transparentes para que puedas innovar sin salirte del presupuesto. 12 de diciembre de 2024

Los sitios web pisan el acelerador pasándose a Fastly Lucas Olslund Controla todo el contenido, optimiza el rendimiento y desarrolla aplicaciones a mayor velocidad en el edge. Descubre la comparativa entre Fastly y Cloudflare. 26 de agosto de 2024

Prepara tu CDN para el futuro pensando en la infraestructura y la red Ashley Hurwitz Todo el mundo quiere una CDN de alto rendimiento, pero también hay que fijarse en la infraestructura y la red en las que funciona. 31 de julio de 2024

Breve introducción a la informática en el edge Sue Smith ¿No tienes claro qué es la informática en el edge? Se trata de un modelo de informática descentralizada que acerca las aplicaciones a los orígenes de los datos, como dispositivos del internet de las cosas o servidores locales en el edge. 26 de julio de 2024

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades Dom Fee, Dom Soegono No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto. 03 de junio de 2024

Cómo mejorar tu stack de WebSockets John Agger Si quieres enviar mucho contenido en tiempo real, las limitaciones de WebSockets pueden pasarte factura en varios sentidos. Descubre cómo lograr que tus comunicaciones en tiempo real sean más eficientes combinando WebSockets y Fanout de Fastly. 09 de abril de 2024