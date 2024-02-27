Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge Kim Ogletree Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios. 07 de julio de 2026

Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional Simon Wistow Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos 09 de abril de 2026

Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google Guy Nir Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias. 08 de abril de 2026

Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 más La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento. 14 de noviembre de 2025

Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly Sy Brand Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente. 30 de octubre de 2025

Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura Daniel Axtens Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema. 09 de octubre de 2025

Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA John Agger Descubre cuándo y cómo los chatbots de IA utilizan tu contenido. Con Fastly y ScalePost, las editoriales finalmente obtienen visibilidad sobre cómo aparece su trabajo en las respuestas generadas por IA. 12 de septiembre de 2025

La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1 Frederik Deweerdt, Kazuho Oku, + 2 más Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly. 07 de agosto de 2025

Introducción a TypeScript en Fastly Compute Katsuyuki Omuro Introducción a TypeScript en Fastly Compute Aprenda a añadir tipado estático a sus proyectos JavaScript para lograr un desarrollo más sólido. 26 de junio de 2025

Fastly alcanza el estado «Desplegado en AWS» Chris Ritter Fastly obtiene el estatus de «Desplegado en AWS», mejorando la adquisición y el ahorro para los usuarios de AWS Marketplace. Explora nuestras soluciones de red de distribución de contenidos y de seguridad optimizadas para la nube hoy mismo. 18 de junio de 2025

Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM. 23 de mayo de 2025

Introducción a Object Storage de Fastly: desde la integración de CDN hasta la computación sin servidor Terri Allegretto, Robyn Bean Descubre cómo aprovechar Object Storage de Fastly para la integración de CDN y la computación sin servidor. Reduce los costes y optimiza tu flujo de trabajo hoy mismo. 24 de marzo de 2025

Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP Ajay Bharadwaj Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 05 de febrero de 2025

Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad Simon Wistow Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen. 27 de enero de 2025

Los sitios web pisan el acelerador pasándose a Fastly Lucas Olslund Controla todo el contenido, optimiza el rendimiento y desarrolla aplicaciones a mayor velocidad en el edge. Descubre la comparativa entre Fastly y Cloudflare. 26 de agosto de 2024

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

Empezar con la CDN de Fastly, ahora más fácil con Glitch Sue Smith Glitch te lo pone aún más fácil para atender tráfico de tu sitio web mediante Fastly. Nos alegra compartir la primera guía de desarrollo para facilitar tu incorporación. 22 de mayo de 2024

Inicio de sesión unificado de la mano de Fastly Sanjeev Nagvekar, Krishnan Ramachandran Nos alegramos de anunciar la llegada del inicio de sesión unificado a las consolas de Fastly y Signal Sciences, que te lo pondrá aún más fácil para acceder a nuestros productos y servicios. 04 de marzo de 2024