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Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge
Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios.
Por qué el bloqueo de tráfico de precisión es mejor que el bloqueo de IP tradicional
Descubre por qué el bloqueo preciso del tráfico es más eficaz que el bloqueo tradicional de direcciones IP. Descubre cómo los controles de nivel 7, la informática en el edge, la validación de tokens y la seguridad en tiempo real reducen la piratería sin afectar a los usuarios legítimos
Fastly permite la etiqueta de origen para los anunciantes de Google
Fastly Ad Tag Gateway permite una medición resiliente y de origen para los anunciantes de Google. Recupera la visibilidad, garantiza el cumplimiento y consigue hasta un 14 % más de señales publicitarias.
Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad
Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.
Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes
La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento.
Reescritura de HTML con el SDK de JavaScript de Fastly
Aumenta el rendimiento web con el SDK JS v3.35.0 de Fastly. Utiliza el nuevo reescritor de HTML en streaming para personalizar, almacenar en caché y transformar páginas más rápido y de manera más eficiente.
Cómo controlar el uso de la memoria de Varnish de forma segura
Cómo Fastly convirtió una idea archivada de Varnish en un 25 % menos de escrituras de memoria y ganancias reales en todo el sistema.
Fastly + Scalepost: Ampliando la plataforma de Fastly para gestionar rastreadores de IA
Descubre cuándo y cómo los chatbots de IA utilizan tu contenido. Con Fastly y ScalePost, las editoriales finalmente obtienen visibilidad sobre cómo aparece su trabajo en las respuestas generadas por IA.
La resiliencia de Fastly a los ataques de desincronización HTTP/1.1
Descubre por qué la arquitectura de Fastly protege contra los ataques de desincronización HTTP/1.1, a diferencia de otras CDN. Protege tus aplicaciones con la plataforma segura de Fastly.
Introducción a TypeScript en Fastly Compute
Introducción a TypeScript en Fastly Compute Aprenda a añadir tipado estático a sus proyectos JavaScript para lograr un desarrollo más sólido.
Fastly alcanza el estado «Desplegado en AWS»
Fastly obtiene el estatus de «Desplegado en AWS», mejorando la adquisición y el ahorro para los usuarios de AWS Marketplace. Explora nuestras soluciones de red de distribución de contenidos y de seguridad optimizadas para la nube hoy mismo.
Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute
Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM.
Introducción a Object Storage de Fastly: desde la integración de CDN hasta la computación sin servidor
Descubre cómo aprovechar Object Storage de Fastly para la integración de CDN y la computación sin servidor. Reduce los costes y optimiza tu flujo de trabajo hoy mismo.
Almacéname en caché si puedes: edición API en caché HTTP
Descubre el almacenamiento en caché programable de Fastly, una potente funcionalidad de nuestra plataforma Compute. Aprovecha nuestras API en caché HTTP para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y aumentar el grado de satisfacción de los usuarios.
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly: prueba con confianza, despliega con facilidad
Presentamos el entorno de ensayo de Fastly, que te permite probar tus configuraciones de CDN y Compute sin esfuerzo, con un solo clic, antes de que se activen.
Los sitios web pisan el acelerador pasándose a Fastly
Controla todo el contenido, optimiza el rendimiento y desarrolla aplicaciones a mayor velocidad en el edge. Descubre la comparativa entre Fastly y Cloudflare.
¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.
Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo.
Empezar con la CDN de Fastly, ahora más fácil con Glitch
Glitch te lo pone aún más fácil para atender tráfico de tu sitio web mediante Fastly. Nos alegra compartir la primera guía de desarrollo para facilitar tu incorporación.
Inicio de sesión unificado de la mano de Fastly
Nos alegramos de anunciar la llegada del inicio de sesión unificado a las consolas de Fastly y Signal Sciences, que te lo pondrá aún más fácil para acceder a nuestros productos y servicios.
La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad
La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido.