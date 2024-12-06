Cómo escribir pruebas unitarias en Rust para tu aplicación de Compute

¿Cómo podemos saber si funcionan nuestras aplicaciones del edge? Estoy a rebosar de confianza cuando escribo código, pero a veces la realidad no está a la altura de mis ensoñaciones, y es por eso que también escribo pruebas para el código.

Con Compute de Fastly, puedes crear aplicaciones de gran escala repartidas por todo el mundo y ejecutar código en el edge. Hoy escribiremos unas cuantas pruebas unitarias para una aplicación Rust usando Viceroy, que permite realizar pruebas locales en entornos de Compute.

Ejecución de una aplicación

Empecemos instalando la CLI de Fastly , así como Rust . En un nuevo directorio, configura un nuevo kit de inicio básico de Rust que demuestre el enrutamiento y respuestas sintéticas simples:

Copied! fastly compute init

Elige Rust como lenguaje, además del kit de inicio predeterminado de Rust.

Esto genera una aplicación funcional situada en el directorio, mientras que la lógica principal tiene lugar en src/main.rs.

Para crear y ejecutar esta aplicación en el entorno local, ejecuta el siguiente código:

Copied! fastly compute serve ... INFO : Listening on http : //127.0.0.1:7676

Al visitar http://127.0.0.1:7676 , deberías ver una simpática página que te confirmará que todo fue sobre ruedas.

Pruebas de la aplicación

Parece que el código funciona, pero ahora toca escribir pruebas para comprobar que todo va como es debido.

Instalemos Viceroy , que nos permitirá ejecutar las pruebas en nuestro entorno local, y también cargo-nextest , que realizará las pruebas en su propia instancia de Wasm para luego combinar los resultados.

Añade el siguiente código al .cargo/config de tu proyecto:

Copied! [target . wasm32 - wasi] runner = "viceroy run -C fastly.toml -- "

Tenemos que volver a escribir la función principal de src/main.rs para poder someterla a pruebas, y la cambiamos a:

Copied! fn main () -> Result <(), Error > { let ds_req = Request :: from_client (); let us_resp = handler (ds_req) ? ; us_resp . send_to_client (); Ok (()) } fn handler (req : Request ) -> Result < Response , Error > { ...

Ahora podemos escribir pruebas sencillas que usen la caja fastly .

Existen tres principales áreas que podemos someter a pruebas:

la lógica que rechaza métodos inesperados;

la lógica que devuelve la respuesta sintética;

la lógica que devuelve un código de estado 404.

Por cada una de estas áreas, enviaremos una petición y comprobaremos el código de estado, tipo de contenido y cuerpo de la respuesta. Añade estas funciones al final del archivo:

Copied! #[test] fn test_post () { let req = fastly :: Request :: post ( "http://example.com/" ); let resp = handler (req) . expect ( "request succeeds" ); assert_eq! (resp . get_status (), StatusCode :: METHOD_NOT_ALLOWED ); assert_eq! (resp . get_content_type (), Some ( mime :: TEXT_PLAIN_UTF_8 )); assert_eq! (resp . into_body_str (), "This method is not allowed

" ); } #[test] fn test_homepage () { let req = fastly :: Request :: get ( "http://example.com/" ); let resp = handler (req) . expect ( "request succeeds" ); assert_eq! (resp . get_status (), StatusCode :: OK ); assert_eq! (resp . get_content_type (), Some ( mime :: TEXT_HTML_UTF_8 )); assert! (resp . into_body_str () . contains ( "Welcome to Compute@Edge" )); } #[test] fn test_missing () { let req = fastly :: Request :: get ( "http://example.com/missing" ); let resp = handler (req) . expect ( "request succeeds" ); assert_eq! (resp . get_status (), StatusCode :: OK ); assert_eq! (resp . get_content_type (), Some ( mime :: TEXT_PLAIN_UTF_8 )); assert_eq! ( resp . into_body_str (), "The page you requested could not be found

" ); }

Podemos efectuar pruebas con cargo nextest run. Si se nos cuela algún error en el controlador, puede que aparezca un mensaje como el siguiente, que indica que se esperaba un código de estado 404 pero se recibió un código 200:

Copied! cargo nextest run ... thread 'main' panicked at ' assertion failed : `(left == right)` left : ` 404 `, right : ` 200 ` ', src/main.rs:122:5 Canceling due to test failure: 0 tests still running ------------ Summary [ 3.125s] 5 tests run: 4 passed, 1 failed, 0 skipped FAIL [ 3.122s] fastly-compute-project::bin/fastly-compute-project test_missing error: test run failed

Con todo, hoy por hoy nuestro controlador no presenta errores y funciona como es debido. Las pruebas, pues, arrojan un cuadro positivo:

Copied! cargo nextest run ... Starting 3 tests across 1 binary PASS [ 1. 596s] fastly - compute - project :: bin / fastly - compute - project test_post PASS [ 1. 885s] fastly - compute - project :: bin / fastly - compute - project test_homepage PASS [ 1. 900s] fastly - compute - project :: bin / fastly - compute - project test_missing ------------ Summary [ 1. 902s] 3 tests run : 3 passed, 0 skipped

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