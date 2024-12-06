Impacto de la interrupción de Internet móvil en Níger

El 21 de febrero, la población nigerina acudió a las urnas para votar en la segunda ronda de las elecciones presidenciales del país. Todo indicaba que estas elecciones supondrían la primera transición de poder democrática desde que Níger se independizara de Francia, hace más de 60 años.

Sin embargo, después de que el 23 de febrero la comisión electoral independiente del país declarase ganador al candidato del partido del gobierno, se produjeron protestas violentas en partes del país, incluida la capital, Niamey. Como respuesta, se cerraron todos los servicios de Internet móvil y muchos ciudadanos se quedaron sin acceso a la red. Desgraciadamente, la restricción del acceso a Internet se ha convertido en una respuesta habitual en África cuando se producen disturbios de origen político; en países como Sudán, Etiopía y Mauritania se han tomado medidas parecidas en el pasado. A continuación podemos ver el impacto de la interrupción del acceso a Internet en Níger desde el punto de vista del tráfico en la plataforma de Fastly, a nivel nacional, local y por red.

Tráfico de la plataforma de Fastly a Níger, 21 de febrero - 8 de marzo de 2021

El gráfico anterior ilustra el volumen de tráfico de la plataforma de Fastly dirigido a Níger entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 2021. El 23 de febrero prendió la mecha de los disturbios en todo el país, y al día siguiente se implantaron restricciones al acceso a Internet. Se puede ver claramente esta interrupción en el gráfico a partir del 24 de febrero, cuando tanto los picos como los valles del tráfico pasan a ser del orden de un 75 % más bajos que en los días anteriores. Las limitaciones se mantuvieron durante más de una semana y el volumen de tráfico no empezó a volver a niveles normales hasta el 5 de marzo.

Tráfico de la plataforma de Fastly a Niamey (Níger), 21 de febrero - 8 de marzo de 2021

En la capital, Niamey, la violencia dejó dos muertos y más de 400 manifestantes detenidos, según un informe publicado . La figura anterior muestra el tráfico de la plataforma de Fastly a Niamey entre el 21 de febrero y el 8 de marzo de 2021. El volumen medio de tráfico a la ciudad cayó más de un 80 % durante los 10 días de interrupción del acceso a Internet.

Tráfico de la plataforma de Fastly a Níger según ASN de destino, 21 de febrero - 8 de marzo de 2021.

El importante descenso del tráfico presenta una correlación con las restricciones de acceso a proveedores de acceso a Internet móvil de Níger, como Airtel Niger y Orange Niger (Zamani Telecom) . Como muestra el gráfico anterior, la mayor parte del tráfico distribuido por Fastly a Níger lo consumen los usuarios de estas dos redes. Cuando el 24 de febrero quedaron prácticamente sin acceso, una pequeña parte del tráfico se desvió a otros proveedores más modestos, pero la mayoría de los usuarios se quedó sin Internet hasta que se restableció la conectividad, el 5 de marzo. Durante el período de interrupción, el volumen de tráfico promedio a Airtel Niger disminuyó en aproximadamente un 75 %, mientras que el volumen de tráfico promedio a Orange Niger (Zamani Telecom) disminuyó en aproximadamente un 90 %.

Conclusión