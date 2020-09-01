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WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

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Observabilidad

  • Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad

    Noel Penzer

    Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.

    Seguridad
    + 5 más

  • Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital

    Eoghan Kelly

    El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad.

    CDN y distribución
    + 3 más

  • Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer &amp; Insights

    Namit Shivaram

    Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes.

    Compute
    + 2 más

  • ¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.

    Simon Wistow

    Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo.

    CDN y distribución
    + 7 más
    Una ilustración de una mano sosteniendo un megáfono con iconos de escudo y candado a todo volumen

  • Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades

    Dom Fee, Dom Soegono

    No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto.

    Red del borde
    + 2 más

  • Presentamos la beta de Log Manager & Insights

    Namit Shivaram

    Nos alegramos de anunciar el lanzamiento de Log Manager & Insights, ya disponible en fase beta. Almacena, inspecciona y supervisa los datos de registro en la plataforma de Fastly.

    Producto
    Observabilidad
    An illustration of a browser window with a large magnifying glass over the left portion of the screen

  • Los paquetes de Fastly acaban de recibir una actualización

    Dom Soegono, Delen Trance

    Los paquetes de productos de Fastly ahora son aún mejores. ¡Echa un vistazo a las últimas funciones de nuestro paquete de servicios de red y mucho más!

    Noticias de la empresa
    + 4 más

  • Kubernetes gana velocidad con Fastly

    Hannah Aubry

    Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly.

    Rendimiento
    + 2 más

  • Mejoras en la supervisión y las alertas de la autoridad de certificación de Fastly

    Jeff Fiser

    Una autoridad de certificación digna de confianza debe contar con mecanismos de registro y supervisión exhaustivos, justo lo que nos propusimos con Certainly.

    Producto
    + 2 más

  • Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva

    Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 3 más

    Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023

    Seguridad
    + 2 más

  • OpenTelemetry (III): uso de OpenTelemetry en Compute

    Katsuyuki Omuro

    Ya está disponible nuestra primera biblioteca de OpenTelemetry para Compute, por lo que tu aplicación de Compute puede generar seguimientos conforme a las especificaciones, que te darán información sobre su rendimiento y sus recursos. En este artículo verás lo fácil que es añadir esta funcionalidad a una aplicación en el edge.

    DevOps
    + 3 más

  • OpenTelemetry (II): uso de OpenTelemetry en VCL

    Andrew Betts

    Las novedades que ofrece OpenTelemetry nos tienen entusiasmados, y nos gustaría que pudieras observar tus servicios de Fastly al igual que harías con aplicaciones que se ejecutan en tu proveedor de nube principal. Así podrás ver cómo se desplazan los datos de tus usuarios finales de un extremo a otro. Dado que emiten datos de OpenTelemetry, los servicios VCL podrían ayudarte a comprenderlo.

    DevOps
    Observabilidad

  • OpenTelemetry (I): un edge cada vez menos distante

    Andrew Betts

    Hay muchos motivos para confiar en Fastly. Uno de ellos es que siempre estamos al lado de los usuarios finales: tenemos una capacidad de respuesta de apenas milisegundos. Quizá por eso podrías pensar que Fastly está fuera de tu sistema, en el frontend. Si quieres sentir que de verdad forma parte de la arquitectura de tu aplicación, tienes que observar el sistema como un todo, desde un solo lugar. Y aquí es donde entra en juego OpenTelemetry, un nuevo estándar que te puede resultar muy útil.

    DevOps
    Observabilidad

  • Toma mejores decisiones con Domain Inspector, disponible en versión beta

    Dom Soegono

    Domain Inspector te ofrece datos en tiempo real e históricos sobre el tráfico y el rendimiento a nivel de dominio. Simplifica las canalizaciones de datos, toma mejores decisiones relativas al equilibrio de carga o acorta los tiempos de respuesta ante incidentes gracias a nuestras nuevas visualizaciones y conjuntos de datos a nivel de dominio.

    Producto
    Observabilidad

  • Supervisa el tráfico de origen desde la interfaz de Fastly con Origin Inspector (ahora en disponibilidad limitada)

    Dom Fee

    Origin Inspector te proporciona un conjunto de datos y varias visualizaciones que ofrecen visibilidad en tiempo real e histórica de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen hasta nuestra edge cloud. Además, nos complace anunciar que esta función está ahora en disponibilidad limitada (LA).

    Producto
    + 2 más

  • La versión beta de Origin Inspector te ofrece una visibilidad granular del tráfico de salida para facilitarte el envío de notificaciones en tiempo real, todo ello sin salir de la IU de Fastly

    Dom Fee

    Origin Inspector proporciona visibilidad granular del tráfico de salida que nuestra edge cloud recibe de tus orígenes, de modo que puedes crear notificaciones fácilmente —y en tiempo real— de cualquier respuesta, byte, código de estado y demás aspectos relacionados con tus orígenes.

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  • Los paneles de protección de API y contra ataques de ATO abordan un creciente problema de seguridad aportando más visibilidad

    Brendon Macaraeg

    Los nuevos paneles del WAF de última generación de Fastly muestran la telemetría de seguridad a partir de más de 20 señales nuevas de posibles ataques avanzados, como los intentos de apropiación de cuentas, la validación de tarjetas de crédito y el restablecimiento de contraseñas.

    Seguridad
    Observabilidad

  • Uso de Kinesis Data Streams

    Haley Lenner

    Fastly ya es compatible con registros para Amazon Kinesis Data Streams y la funcionalidad de AWS Identity and Access Management (IAM) para puntos de conexión de creación de registros de S3 y Kinesis.

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    Observabilidad

  • Impacto de la interrupción de Internet móvil en Níger

    David Belson

    En esta entrada del blog, analizamos el impacto de la interrupción del acceso a Internet en Níger desde el punto de vista del tráfico en la plataforma de Fastly a nivel nacional, local y por red.

    Observabilidad

  • Desplegar un registro de errores de red con Compute

    Patrick Hamann

    Hemos probado el registro de errores de red (NEL) con Fastly Insights y hemos descubierto que el procesamiento de informes de NEL es un excelente caso de uso de Compute. En esta entrada veremos cómo creamos una canalización de informes de NEL, analizaremos las áreas que podían optimizarse y, por último, explicaremos la forma en que Compute ayudó a solucionar estos problemas mejorando, de paso, el rendimiento y la seguridad.

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    + 3 más