Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

Panel de sostenibilidad: Ilumina tu huella de carbono digital Eoghan Kelly El panel de sostenibilidad de Fastly proporciona acceso instantáneo a los datos de emisiones de Alcance 2 y 3 relacionados con la electricidad. Entiende y optimiza tu huella de carbono digital con facilidad. 09 de septiembre de 2025

Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer & Insights Namit Shivaram Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes. 13 de agosto de 2025

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades Dom Fee, Dom Soegono No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto. 03 de junio de 2024

Presentamos la beta de Log Manager & Insights Namit Shivaram Nos alegramos de anunciar el lanzamiento de Log Manager & Insights, ya disponible en fase beta. Almacena, inspecciona y supervisa los datos de registro en la plataforma de Fastly. 23 de abril de 2024

Los paquetes de Fastly acaban de recibir una actualización Dom Soegono, Delen Trance Los paquetes de productos de Fastly ahora son aún mejores. ¡Echa un vistazo a las últimas funciones de nuestro paquete de servicios de red y mucho más! 22 de enero de 2024

Kubernetes gana velocidad con Fastly Hannah Aubry Kubernetes, el gestor de contenedores de código abierto, es sinónimo de escalabilidad en la nube. Pero ¿a quién acude cuando necesita escalabilidad para sí mismo? ¡Pues a Fastly, claro está! Veamos cómo ayudamos a poner archivos binarios de Kubernetes en manos de desarrolladores de todo el mundo con la velocidad que caracteriza a Fastly. 30 de octubre de 2023

Mejoras en la supervisión y las alertas de la autoridad de certificación de Fastly Jeff Fiser Una autoridad de certificación digna de confianza debe contar con mecanismos de registro y supervisión exhaustivos, justo lo que nos propusimos con Certainly. 29 de septiembre de 2023

Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 3 más Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023 03 de agosto de 2023

OpenTelemetry (III): uso de OpenTelemetry en Compute Katsuyuki Omuro Ya está disponible nuestra primera biblioteca de OpenTelemetry para Compute, por lo que tu aplicación de Compute puede generar seguimientos conforme a las especificaciones, que te darán información sobre su rendimiento y sus recursos. En este artículo verás lo fácil que es añadir esta funcionalidad a una aplicación en el edge. 21 de julio de 2022

OpenTelemetry (II): uso de OpenTelemetry en VCL Andrew Betts Las novedades que ofrece OpenTelemetry nos tienen entusiasmados, y nos gustaría que pudieras observar tus servicios de Fastly al igual que harías con aplicaciones que se ejecutan en tu proveedor de nube principal. Así podrás ver cómo se desplazan los datos de tus usuarios finales de un extremo a otro. Dado que emiten datos de OpenTelemetry, los servicios VCL podrían ayudarte a comprenderlo. 11 de julio de 2022

OpenTelemetry (I): un edge cada vez menos distante Andrew Betts Hay muchos motivos para confiar en Fastly. Uno de ellos es que siempre estamos al lado de los usuarios finales: tenemos una capacidad de respuesta de apenas milisegundos. Quizá por eso podrías pensar que Fastly está fuera de tu sistema, en el frontend. Si quieres sentir que de verdad forma parte de la arquitectura de tu aplicación, tienes que observar el sistema como un todo, desde un solo lugar. Y aquí es donde entra en juego OpenTelemetry, un nuevo estándar que te puede resultar muy útil. 23 de junio de 2022

Toma mejores decisiones con Domain Inspector, disponible en versión beta Dom Soegono Domain Inspector te ofrece datos en tiempo real e históricos sobre el tráfico y el rendimiento a nivel de dominio. Simplifica las canalizaciones de datos, toma mejores decisiones relativas al equilibrio de carga o acorta los tiempos de respuesta ante incidentes gracias a nuestras nuevas visualizaciones y conjuntos de datos a nivel de dominio. 28 de enero de 2022

Supervisa el tráfico de origen desde la interfaz de Fastly con Origin Inspector (ahora en disponibilidad limitada) Dom Fee Origin Inspector te proporciona un conjunto de datos y varias visualizaciones que ofrecen visibilidad en tiempo real e histórica de las respuestas distribuidas desde tus servidores de origen hasta nuestra edge cloud. Además, nos complace anunciar que esta función está ahora en disponibilidad limitada (LA). 15 de diciembre de 2021

La versión beta de Origin Inspector te ofrece una visibilidad granular del tráfico de salida para facilitarte el envío de notificaciones en tiempo real, todo ello sin salir de la IU de Fastly Dom Fee Origin Inspector proporciona visibilidad granular del tráfico de salida que nuestra edge cloud recibe de tus orígenes, de modo que puedes crear notificaciones fácilmente —y en tiempo real— de cualquier respuesta, byte, código de estado y demás aspectos relacionados con tus orígenes. 01 de julio de 2021

Los paneles de protección de API y contra ataques de ATO abordan un creciente problema de seguridad aportando más visibilidad Brendon Macaraeg Los nuevos paneles del WAF de última generación de Fastly muestran la telemetría de seguridad a partir de más de 20 señales nuevas de posibles ataques avanzados, como los intentos de apropiación de cuentas, la validación de tarjetas de crédito y el restablecimiento de contraseñas. 03 de mayo de 2021

Uso de Kinesis Data Streams Haley Lenner Fastly ya es compatible con registros para Amazon Kinesis Data Streams y la funcionalidad de AWS Identity and Access Management (IAM) para puntos de conexión de creación de registros de S3 y Kinesis. 21 de abril de 2021

Impacto de la interrupción de Internet móvil en Níger David Belson En esta entrada del blog, analizamos el impacto de la interrupción del acceso a Internet en Níger desde el punto de vista del tráfico en la plataforma de Fastly a nivel nacional, local y por red. 15 de marzo de 2021