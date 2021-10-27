Christine Cole
Senior Product Manager, Fastly
Christine Cole es Senior Product Manager de Fastly y responsable de Compute@Edge. Antes de incorporarse a Fastly, lideró diversos proyectos de productos de plataformas de datos que permitieron resolver problemas de procesamiento de macrodatos en varias CDN y en Signal Sciences. En su tiempo libre, le gusta correr por la playa mientras escucha audiolibros, cocinar platos originales y hacer manualidades con sus hijos.
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Compute, plataforma líder en desarrollo en el edge según el informe de una empresa independiente de estudios de mercado
El informe «Forrester New Wave: Edge Development Platforms» designa a Compute como «líder» del mercado. Esta solución es conocida por tener una velocidad de ejecución 100 veces superior que la competencia y por contar con medidas de seguridad inigualables basadas en la tecnología de aislamiento.