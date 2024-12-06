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Presentamos KV Store: las aplicaciones más potentes ya tienen sitio en el edge

Bryan Hackett

Principal Product Manager, Edge Data, Fastly

ProductoCompute

Nos llena de satisfacción anunciar que KV Store ya está disponible para todos los clientes de Fastly que tengan más casos de uso que ejecutar en el edge, como pueden ser test A/B, personalización y gestión de listas, entre otros.

KV Store ofrece un almacenamiento global y estable para funciones de programación en el edge que se ejecuten mediante la red de Fastly. Los clientes de nuestra plataforma informática sin servidores ya gozan de acceso a la lógica en el edge y a la función predeterminada de almacenamiento en caché, pero querían nuevas herramientas para aplicar más flexibilidad a esa lógica. La encontrarán, pues, en KV Store, que abre nuevas posibilidades sin implicar trayectos a la nube central para recuperar datos. 

El año pasado lanzamos KV Store en beta</u> con mucha participación de los clientes, y durante esa fase les ayudamos a ajustar el rendimiento e identificar nuevas funcionalidades. Los comentarios que recibimos fueron muy favorables, sobre todo por parte de clientes existentes y potenciales que compararon nuestra solución con otras soluciones de clave-valor del edge y observaron un rendimiento claramente superior en KV Store. Gracias a lecturas y escrituras rápidas tanto desde el edge como por la API, los desarrolladores podían guardar datos, controlarlos o almacenarlos en caché, lo cual reducía la dependencia del origen y abría nuevas posibilidades en cuanto a casos de uso. Hoy estamos contentos de ampliar el acceso a todos nuestros clientes.

Ventajas de KV Store:

  • Gran velocidad: los objetos se envían desde la red de Fastly

  • Operaciones en masa: nuestra solución permitirá realizar actualizaciones en masa a más de 100 000 elementos

  • Claves de KV Store ilimitadas

  • Compatibilidad con archivos grandes: 25 MB para empezar, con ampliación a 100 MB bajo petición

Funcionamiento

Las ventajas de la informática en el edge se ven reducidas si las aplicaciones tienen que volver a la nube central o al servidor de origen para recuperar datos. Para resolver este problema, ofrecemos KV Store, un almacenamiento de datos optimizado, eficiente y grabable en el edge que mejora todavía más las aplicaciones del edge al aportar un almacén de clave-valor con latencia ultrabaja de verdad. Los desarrolladores ya pueden guardar datos, controlarlos o almacenarlos en caché en el edge sin tener que acudir a la nube central. Además, los datos no tienen fecha de vencimiento y se pueden compartir entre múltiples servicios de programación.

Esto da las siguientes ventajas:

  • Interacciones de los usuarios finales más rápidas

  • Costes reducidos de almacenamiento y tráfico de salida

  • Mayor tolerancia a los errores

«Al poder realizar ensayos con datos y almacenarlos más cerca de los usuarios finales, KV Store aumenta las posibilidades y la facilidad de crear aplicaciones más complejas en el edge, lo cual redunda, a su vez, en una mayor velocidad y seguridad para los propios usuarios finales». Lakshmi Sharma, Chief Product and Strategy Officer de Fastly

Posibilidades de desarrollo

KV Store de Fastly es ideal para desarrollar o mejorar aplicaciones que se distribuyen en el edge. Gracias a lecturas y escrituras rápidas tanto desde el edge como por la API, se pueden guardar datos, controlarlos o almacenarlos en caché, lo cual reduce la dependencia del origen y abre nuevas posibilidades en cuanto a casos de uso, como los siguientes:  

Compatibilidad con test A/B 

Mejora el rendimiento de herramientas de test A/B gracias al almacenamiento del archivo de test por parte de Fastly.  Así, se reduce en gran medida la carga del origen en las API de proveedores y se mitiga la disparidad en las respuestas de proveedores de servicios a escala.

Personalización 

Almacena datos de perfiles de usuarios en el edge, lo cual te permite personalizar contenido en tiempo real para mejorar la fidelización, sin que ello implique trayectos de ida y vuelta a almacenes centrales de datos.

Gestión de listas (restricciones de IP y redireccionamientos de URL)

Almacena y gestiona enormes listas para optimizar tráfico de la red del edge.  KV Store es capaz de manejar listas muy largas, de más de 100 000 elementos.

Herramientas de SEO y abreviador personalizado de URL

Este proyecto de demostración de código abierto</u> se sirve de KV Store para almacenar y distribuir URL abreviados personalizados. 

Descubre más

Ya se puede adquirir KV Store (en disponibilidad limitada) con el paquete Compute Ultimate</u>.  Puedes obtener más información escribiendo a contacto@fastly.com</u>

Si quieres informarte más sobre cómo usar KV Store de Fastly, repasa la documentación y el código de ejemplo de nuestro Developer Hub</u>. Y si aún no usas nuestra plataforma sin servidores, lánzate a explorar Compute</u> a fondo y totalmente gratis.

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