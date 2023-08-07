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Bryan Hackett
Principal Product Manager, Edge Data, Fastly
Bryan Hackett trabaja como Principal Product Manager en el grupo de Edge Data de Fastly. Siente interés por ver cómo la combinación, cada vez más popular, entre informática en el edge, datos e inteligencia artificial cambia el desarrollo moderno de las aplicaciones.
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