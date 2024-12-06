Presentamos Soft Purge

Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes un control total sobre la distribución de su contenido. Con Instant Purge puedes eliminar contenido de toda nuestra red global en cuestión de milisegundos. Además, nuestros análisis en tiempo real y estadísticas históricas brindan una visibilidad detallada del rendimiento de tu sitio o aplicación.

Nos complace anunciar la nueva función Soft Purge, que te permite marcar de forma sencilla el contenido como desfasado (obsoleto) en lugar de eliminarlo de manera permanente de las cachés de Fastly. La función Soft Purge ofrece las mismas opciones de purgado en tiempo real que Instant Purge: purgado por URL o por clave suplente.

Comparativa entre Instant Purge y Soft Purge

Cuando usas nuestra funcionalidad Instant Purge, el contenido se elimina de inmediato en toda la red de caché. De este modo, no tienes que tener un plan alternativo si tu servidor de origen responde con lentitud o no se encuentra disponible.

Al usar Soft Purge junto con las extensiones Cache-Control stale-if-error y stale-while-revalidate, puedes distribuir información obsoleta a tus usuarios finales para garantizar que su experiencia con el sitio y la aplicación no se vea perjudicada en caso de que los servidores de origen no estén disponibles o respondan con lentitud.

Caso de uso: página de inicio de noticias

Un excelente ejemplo de la combinación de Soft Purge y stale-while-revalidate es la página de inicio de un sitio web de noticias. La capacidad de respuesta y los tiempos de carga son aspectos clave para retener a los lectores online, ya que los usuarios esperan que las páginas web carguen de inmediato. Cuando un sitio web de noticias usa Soft Purge en lugar de Instant Purge, su información obsoleta puede distribuirse con la función stale-while-revalidate. Así, el contenido de una página de inicio de noticias con gran volumen de tráfico y peticiones puede estar siempre disponible en caché y, por tanto, seguir siendo accesible para los usuarios finales según la configuración de tiempo de vida (TTL) stale-while-revalidate del sitio.

Para empezar a usar Soft Purge, incluye un campo de encabezado de petición «Fastly-Soft-Purge» en tus purgas. Para obtener información más detallada sobre el uso de esta función, consulta la guía de purga de contenido de Fastly. Además, descubre cómo otras empresas mejoran las experiencias de sus usuarios finales en el foro comunitario de Fastly.