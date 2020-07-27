Sean Leach
Chief Product Architect, Fastly
Un nuevo estudio internacional revela que el 73 % de las empresas esperan aumentar el gasto en ciberseguridad en 2023
En Fastly, queremos compartir las conclusiones de un estudio sobre ciberseguridad realizado entre responsables de IT y seguridad en nuestro nuevo informe «Combatir el fuego con fuego: estrategias de ciberseguridad complejas e ineficientes».
Fastly es el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cuatro años seguidos
Este logro nos convierte en el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en el informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API durante cuatro años seguidos, con una media de 4,9 sobre 5 estrellas.
Nuevo despliegue en el edge: el WAF de última generación de Fastly, primera solución de seguridad para aplicaciones web y API totalmente unificada
El WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) se ha convertido en la primera y única solución WAF del mercado totalmente unificada. El motivo es que ofrece una cobertura de protección exhaustiva que abarca cualquier despliegue que adopten las aplicaciones: entornos locales, contenedores, la nube y —a partir de ahora— el edge.
Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho merecedores de pertenecer al cuadrante «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.
Gartner califica a Fastly como «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.
Compute: por petición popular, la compatibilidad con JavaScript sin inicios en frío ni mayores riesgos de seguridad
JavaScript ya está disponible para WebAssembly y Compute, de forma que puedes ponerte manos a la obra más rápidamente que nunca con un lenguaje que ya conoces y con la velocidad y la seguridad que necesitas en un entorno de compilación sin servidores.
Todos a una: cuatro pasos para centralizar las herramientas de seguridad
Presentamos cuatro pasos repetibles para ayudar a saldar la deuda tecnológica, aportar seguridad a tus API y aplicaciones y avanzar hacia un enfoque unificado en materia de herramientas de seguridad.
¿Por qué ya no funcionan tus herramientas de seguridad?
Con un Internet cada vez más complejo, más descentralizado y más impulsado por API, muchos profesionales de IT y de seguridad no pueden evitar preguntarse: ¿por qué las herramientas de seguridad que servían hace unos años ya no están a la altura?
Fastly y Okta se unen para blindar la capa 7
Las amenazas a la capa 7 constituyen el principal campo de batalla en el ámbito de la seguridad de las API y aplicaciones web. Fastly y Okta se han asociado para compartir información sobre amenazas y ayudar a los equipos de seguridad y desarrollo a proteger mejor sus sistemas.
Líderes de ingeniería: la seguridad también es vuestra responsabilidad
El auge de DevOps seguro ha hecho que muchos profesionales de la seguridad tengan que luchar por ganarse la atención y el apoyo de sus compañeros ingenieros. ¿Qué pueden hacer los líderes de ingeniería para garantizar que haya una estrecha colaboración? Te presentamos cuatro ideas para integrar la seguridad en tu cultura, flujos de trabajo y objetivos de DevOps.
Las nuevas reglas de seguridad para aplicaciones web y API
Casi todo lo que sabemos sobre el diseño de aplicaciones web y API ha cambiado en las últimas décadas. ¿Y por qué no ha cambiado la seguridad? Creemos que ya es hora de adoptar un nuevo enfoque de seguridad para aplicaciones web y API más acorde al modo en que se diseñan las aplicaciones y a la manera de trabajar de los equipos.
Lista breve de aplicaciones que no deberían desarrollarse en el edge
Progressive developers are increasingly using the edge of the network to power more performant and customized apps. With the use cases mounting, it seems there's very little that can't be built at the edge. And aside from a few exceptions, that just might be true.