Un nuevo estudio internacional revela que el 73 % de las empresas esperan aumentar el gasto en ciberseguridad en 2023 Sean Leach En Fastly, queremos compartir las conclusiones de un estudio sobre ciberseguridad realizado entre responsables de IT y seguridad en nuestro nuevo informe «Combatir el fuego con fuego: estrategias de ciberseguridad complejas e ineficientes». 30 de noviembre de 2022

Fastly es el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en la categoría de protección de aplicaciones web y API cuatro años seguidos Sean Leach Este logro nos convierte en el único proveedor que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» en el informe Gartner Peer Insights «Voice of the Customer»: protección de aplicaciones web y API durante cuatro años seguidos, con una media de 4,9 sobre 5 estrellas. 23 de marzo de 2022

Nuevo despliegue en el edge: el WAF de última generación de Fastly, primera solución de seguridad para aplicaciones web y API totalmente unificada Sean Leach El WAF de última generación de Fastly (con tecnología de Signal Sciences) se ha convertido en la primera y única solución WAF del mercado totalmente unificada. El motivo es que ofrece una cobertura de protección exhaustiva que abarca cualquier despliegue que adopten las aplicaciones: entornos locales, contenedores, la nube y —a partir de ahora— el edge. 08 de febrero de 2022

Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho merecedores de pertenecer al cuadrante «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021. Sean Leach Gartner califica a Fastly como «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021. 22 de septiembre de 2021

Compute: por petición popular, la compatibilidad con JavaScript sin inicios en frío ni mayores riesgos de seguridad Sean Leach JavaScript ya está disponible para WebAssembly y Compute, de forma que puedes ponerte manos a la obra más rápidamente que nunca con un lenguaje que ya conoces y con la velocidad y la seguridad que necesitas en un entorno de compilación sin servidores. 29 de julio de 2021

Todos a una: cuatro pasos para centralizar las herramientas de seguridad Sean Leach Presentamos cuatro pasos repetibles para ayudar a saldar la deuda tecnológica, aportar seguridad a tus API y aplicaciones y avanzar hacia un enfoque unificado en materia de herramientas de seguridad. 26 de julio de 2021

¿Por qué ya no funcionan tus herramientas de seguridad? Sean Leach Con un Internet cada vez más complejo, más descentralizado y más impulsado por API, muchos profesionales de IT y de seguridad no pueden evitar preguntarse: ¿por qué las herramientas de seguridad que servían hace unos años ya no están a la altura? 22 de julio de 2021

Fastly y Okta se unen para blindar la capa 7 Sean Leach Las amenazas a la capa 7 constituyen el principal campo de batalla en el ámbito de la seguridad de las API y aplicaciones web. Fastly y Okta se han asociado para compartir información sobre amenazas y ayudar a los equipos de seguridad y desarrollo a proteger mejor sus sistemas. 16 de abril de 2021

Líderes de ingeniería: la seguridad también es vuestra responsabilidad Sean Leach El auge de DevOps seguro ha hecho que muchos profesionales de la seguridad tengan que luchar por ganarse la atención y el apoyo de sus compañeros ingenieros. ¿Qué pueden hacer los líderes de ingeniería para garantizar que haya una estrecha colaboración? Te presentamos cuatro ideas para integrar la seguridad en tu cultura, flujos de trabajo y objetivos de DevOps. 10 de marzo de 2021

Las nuevas reglas de seguridad para aplicaciones web y API Sean Leach Casi todo lo que sabemos sobre el diseño de aplicaciones web y API ha cambiado en las últimas décadas. ¿Y por qué no ha cambiado la seguridad? Creemos que ya es hora de adoptar un nuevo enfoque de seguridad para aplicaciones web y API más acorde al modo en que se diseñan las aplicaciones y a la manera de trabajar de los equipos. 08 de febrero de 2021