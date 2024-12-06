Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho merecedores de pertenecer al cuadrante «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho merecedores de pertenecer al cuadrante «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.

Sean Leach

Chief Product Architect, Fastly

Noticias de la empresa

Nos alegra anunciar que Gartner nos ha nombrado «Challenger» en el informe «Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection (WAAP)» de 2021. La capacidad de ejecución es un elemento crucial en el Magic Quadrant, y nuestro impresionante salto de «Visionary» a «Challenger» en la evaluación de 2021 demuestra que hemos acelerado nuestra ejecución en un mercado muy competitivo.  

La adquisición de Signal Sciences en octubre de 2020 expandió de manera considerable nuestra cartera de WAAP y nuestra capacidad para escalar la protección de cualquier aplicación y API (nativa de la nube, tradicional o sin servidores) en cualquier arquitectura de forma global. Al pasarnos al cuadrante «Challenger», consideramos que Gartner reconoce el potencial de la adquisición y nuestra posición en el mercado de la seguridad.

Los clientes validan nuestra capacidad de ejecución

Esto llega tras nuestro reconocimiento en marzo de 2021 como «Customers’ Choice» en la categoría de firewalls de aplicaciones web en el informe «Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”» de 2021. En dicho informe, obteníamos una de las calificaciones globales más altas y éramos el único proveedor que había conseguido figurar en la lista tres años consecutivos. Los clientes concedieron a nuestro WAF de última generación una media de 4,9 sobre 5 estrellas, y el 94 % dijo que se lo recomendaría a otros usuarios. Este es un ejemplo de la valiosa opinión de un cliente: 

«La rapidez de implementación y las posibilidades de uso son increíbles. Se trata de un producto excelente que sería de gran provecho para cualquier empresa con presencia online». (Senior Manager, Application Experience en el sector industrial) 

Siguiente paso en nuestra oferta de seguridad

Estamos integrando Fastly y Signal Sciences con rapidez, y seguimos innovando sin pausa. Como parte de la versión beta del agente de Signal Sciences en la plataforma de edge cloud, hemos habilitado la configuración y el aprovisionamiento de agentes, la detección y el bloqueo de ataques, y la mitigación de falsos positivos. Estamos trabajando para garantizar que el despliegue en el edge esté totalmente listo para la fase de producción y proporcione paridad integral de funcionalidades con nuestros otros métodos de despliegue de WAF de última generación, como contenedores alojados en la nube, instancias de servidores web y puntos de entrada varios, por ejemplo, puertas de enlace de API. 

La integración de agentes en el edge proporcionará otro método de despliegue de protección para los sistemas del origen, al bloquear ataques y mejorar la toma de decisiones de seguridad. Combinando la precisa detección de Signal Sciences con la envergadura de nuestra red del borde, se puede poner freno antes a los ataques haciendo cumplir las políticas de seguridad en el edge.

Estamos deseando compartir todas las novedades. Presta atención a las actualizaciones y consulta la versión íntegra del informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021

Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, John Watts, Adam Hils, Shilpi Handa, 20 de septiembre de 2021.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls; Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19 de octubre de 2020

Reconocido como Signal Sciences en 2019-2020. Fastly completó la adquisición de Signal Sciences el 1 de octubre de 2020. Para obtener más información, consulta el comunicado de prensa aquí

Gartner no da el visto bueno a ningún proveedor, producto ni servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios que seleccionen a los proveedores únicamente según sus puntuaciones u otro criterio. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los EE. UU. y a nivel internacional, y se utiliza aquí previa autorización. Reservados todos los derechos.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto