Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho merecedores de pertenecer al cuadrante «Challenger» en el informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.

Nos alegra anunciar que Gartner nos ha nombrado «Challenger» en el informe «Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection (WAAP)» de 2021. La capacidad de ejecución es un elemento crucial en el Magic Quadrant, y nuestro impresionante salto de «Visionary» a «Challenger» en la evaluación de 2021 demuestra que hemos acelerado nuestra ejecución en un mercado muy competitivo.

La adquisición de Signal Sciences en octubre de 2020 expandió de manera considerable nuestra cartera de WAAP y nuestra capacidad para escalar la protección de cualquier aplicación y API (nativa de la nube, tradicional o sin servidores) en cualquier arquitectura de forma global. Al pasarnos al cuadrante «Challenger», consideramos que Gartner reconoce el potencial de la adquisición y nuestra posición en el mercado de la seguridad.

Los clientes validan nuestra capacidad de ejecución

Esto llega tras nuestro reconocimiento en marzo de 2021 como «Customers’ Choice» en la categoría de firewalls de aplicaciones web en el informe «Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”» de 2021. En dicho informe, obteníamos una de las calificaciones globales más altas y éramos el único proveedor que había conseguido figurar en la lista tres años consecutivos. Los clientes concedieron a nuestro WAF de última generación una media de 4,9 sobre 5 estrellas, y el 94 % dijo que se lo recomendaría a otros usuarios. Este es un ejemplo de la valiosa opinión de un cliente:

«La rapidez de implementación y las posibilidades de uso son increíbles. Se trata de un producto excelente que sería de gran provecho para cualquier empresa con presencia online». (Senior Manager, Application Experience en el sector industrial)

Siguiente paso en nuestra oferta de seguridad

Estamos integrando Fastly y Signal Sciences con rapidez, y seguimos innovando sin pausa . Como parte de la versión beta del agente de Signal Sciences en la plataforma de edge cloud, hemos habilitado la configuración y el aprovisionamiento de agentes, la detección y el bloqueo de ataques, y la mitigación de falsos positivos. Estamos trabajando para garantizar que el despliegue en el edge esté totalmente listo para la fase de producción y proporcione paridad integral de funcionalidades con nuestros otros métodos de despliegue de WAF de última generación, como contenedores alojados en la nube, instancias de servidores web y puntos de entrada varios, por ejemplo, puertas de enlace de API.

La integración de agentes en el edge proporcionará otro método de despliegue de protección para los sistemas del origen, al bloquear ataques y mejorar la toma de decisiones de seguridad. Combinando la precisa detección de Signal Sciences con la envergadura de nuestra red del borde, se puede poner freno antes a los ataques haciendo cumplir las políticas de seguridad en el edge.

Estamos deseando compartir todas las novedades. Presta atención a las actualizaciones y consulta la versión íntegra del informe «Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application & API Protection» de 2021.

Gartner Magic Quadrant for Web Application and API Protection, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, John Watts, Adam Hils, Shilpi Handa, 20 de septiembre de 2021.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls; Jeremy D'Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19 de octubre de 2020

Reconocido como Signal Sciences en 2019-2020. Fastly completó la adquisición de Signal Sciences el 1 de octubre de 2020. Para obtener más información, consulta el comunicado de prensa aquí .

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