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Ofrecer una final de la Copa del Mundo resiliente
¿Cómo se retransmite la Copa del Mundo a una audiencia estimada de 1,8 mil millones de aficionados? Explora los conocimientos sobre el tráfico de Fastly, los aumentos de espectadores en la prórroga y las estrategias antipiratería en tiempo real.
Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly
¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día.
Cinco razones por las que asistir a Xcelerate London
No te pierdas Xcelerate London, el evento inspirador de Fastly. Ven y aprende de líderes del sector, participa en talleres prácticos y conoce a profesionales como tú.
Sí, somos más rápidos. Y también más seguros.
Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos.
Comienza la Privacy Week de Fastly
Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales.
Fastly estará presente en la IBC para ofrecer lo que las empresas de radiodifusión modernas necesitan
Hoy en día, el streaming es la forma más común de consumir contenidos de vídeo, por lo que las empresas de radiodifusión modernas deben centrarse en ofrecer escalabilidad, resiliencia y seguridad.
Nuestra visión de productos para el 2021 y más allá: empieza a construir tu futuro
Queremos ayudarte a crear las mejores experiencias de usuario con confianza, seguridad y rapidez ante cualquier desafío que surja, y nuestra visión de productos para 2021 se ha concebido con este objetivo en mente. Te contamos cuáles van a ser nuestras áreas de interés.