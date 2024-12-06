Fastly amplía sus puntos de conexión de registros

Nuestro compromiso es dotar a los desarrolladores de las herramientas y las integraciones necesarias para que trabajen como quieran. Por ello, hemos ampliado nuestra compatibilidad con todavía más puntos de conexión de registros .

El primero, Elasticsearch, incluido en disponibilidad limitada en octubre, ya está en disponibilidad general. Como motor distribuido y basado en REST, Elasticsearch lleva a cabo muchos tipos de búsquedas de manera personalizada, ya sean estructuradas, desestructuradas, geográficas o métricas. Además, basándonos en las peticiones de los clientes durante la versión de disponibilidad limitada, hemos incorporado dos nuevas funciones:

La compatibilidad con las canalizaciones , gracias a la cual la cadena de ingesta de Elasticsearch preprocesa los documentos antes de que se produzca la indexación real. Por ejemplo, una canalización puede tener un proceso que elimine un campo de un documento y, a continuación, otro proceso que cambie el nombre de un campo.

La compatibilidad con las variables interpoladas del índice strftime, que permite añadir variables de fecha al nombre del índice, de modo que es mucho más fácil separar los espacios de nombres del índice en función de la fecha, como, por ejemplo, registro-producción-2020-02-01 o registro-errores-2020-01.

Además, también hemos ampliado nuestra compatibilidad con tres puntos de conexión adicionales en disponibilidad limitada. Para activar cualquiera de ellos, contacta con support@fastly.com .

New Relic Logs ofrece una plataforma de gestión de registros rápida y escalable que te permite conectar tus datos de registro con el resto de datos de New Relic.

Google Pub/Sub permite el intercambio seguro de mensajes entre aplicaciones basadas en la nube y programadas de forma independiente, entre otros .

HTTPS permite enviar registros a cualquier punto de conexión HTTPS que acepte datos en el cuerpo del mensaje de petición.