Toma mejores decisiones con Domain Inspector, disponible en versión beta

Recopilar manualmente la visibilidad histórica y en tiempo real del tráfico a nivel de dominio puede ser complejo, lento y costoso para las empresas. Ya puedes olvidarte de todo eso gracias a nuestra nueva funcionalidad Domain Inspector, ya disponible en versión beta. Exponemos todos los datos que necesitas y te ahorramos tener que crear complejas canalizaciones de datos, para que puedas centrarte en ofrecer valor y experiencias de primera clase a tus clientes.

Siguiendo la estela del lanzamiento de Origin Inspector , Domain Inspector ofrece información útil a nivel de dominio que te ayudará a analizar el tráfico, observar patrones de errores e identificar problemas de rendimiento para mantener tus sitios web y aplicaciones en perfecto funcionamiento.

Los datos se comunican en intervalos de un segundo y las vistas históricas se conservan durante 45 días, registradas por minuto, hora o día, para que tengas siempre al alcance todos los datos que necesitas para tomar decisiones. Esta es otra forma en la que te damos la información estratégica que necesitas para tomar las decisiones que te permitirán avanzar en tu negocio.

Presentación de Domain Inspector

Domain Inspector te proporciona un conjunto de datos y varias visualizaciones que ofrecen visibilidad en tiempo real y registros históricos de las métricas a nivel de dominio que proporcionan los servicios de Fastly. Te permite supervisar las peticiones, el ancho de banda, los códigos de respuesta en el edge o en el origen y las proporciones de aciertos de caché de cada nombre de dominio completo ( FQDN ) configurado en tu servicio . Y todo esto ocurre sin que tengas que enviar datos de registro a recopiladores de datos ni servicios de supervisión externos, ya que puedes obtener toda esa información de dominio esencial directamente a través de la API o la consola de Fastly.

Todos tus dominios en una sola vista

Comprender el comportamiento del tráfico es fundamental para garantizar el tiempo de actividad y analizar los patrones de la red que pueden ayudar a mejorar el diseño y el funcionamiento del servicio. Esta información te permite tomar mejores decisiones que te ayuden a impulsar tu negocio. Queremos facilitarte el acceso a estos datos para que puedas centrarte en crear experiencias óptimas y ofrecer valor a tus clientes.

Domain Inspector ofrece estas ventajas a tus equipos:

Ingeniería de software : supervisa y comunica los datos a nivel de dominio desde la interfaz de usuario de Fastly, evitando así que el personal de ingeniería deba dedicar tiempo y esfuerzo a aprovisionar y configurar complejas canalizaciones de datos.

Ingeniería de fiabilidad de sitios : no pierdas tiempo buscando los datos correctos. Identifica los problemas rápidamente en las vistas en tiempo real e históricas sobre datos tales como peticiones, ancho de banda, errores o códigos de estado, recopilados por dominio.

Producto: obtén información útil sobre el tráfico y el rendimiento de los sitios web y las aplicaciones para desarrollar nuevas funciones y mejorar las experiencias de usuario.

Finanzas: comprende la distribución del tráfico en tus diversos nombres de dominio para cuantificar tus decisiones empresariales.

El poder está en tus manos