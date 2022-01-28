Ojo a la observabilidad de Fastly: te contamos todas las novedades Dom Fee, Dom Soegono No dejes pasar nuestros paquetes de observabilidad mejorados y aprovecha la oportunidad de adquirir varias funcionalidades con un solo paquete de producto. 03 de junio de 2024

Los paquetes de Fastly acaban de recibir una actualización Dom Soegono, Delen Trance Los paquetes de productos de Fastly ahora son aún mejores. ¡Echa un vistazo a las últimas funciones de nuestro paquete de servicios de red y mucho más! 22 de enero de 2024

Obtén una mayor visibilidad con Edge Observer, ya en beta pública Dom Soegono, Henry Zhang Hace más de un año, nos propusimos desarrollar una interfaz flexible y universal que centralizara la visibilidad y la información de tu cuenta y tus servicios de Fastly. Hoy nos alegramos de anunciar que esta nueva interfaz, a la que hemos llamado Edge Observer, ya está disponible en fase de beta pública para todas las cuentas y todos los clientes. 20 de junio de 2023

Depuración sencilla con la interfaz de usuario de Log Tailing de Compute, disponible en versión Beta Dom Soegono La CLI de Fastly es una herramienta excelente durante las tareas de desarrollo y depuración, cuando se suele trabajar con la base de código y la línea de comandos. Sin embargo, no siempre resulta tan útil para ver los paneles y las métricas de observabilidad en el navegador. Nuestra nueva interfaz de usuario de Log Tailing de Compute soluciona este problema. 29 de noviembre de 2022

¡Prueba Origin Inspector y Domain Inspector gratis! Dom Fee, Dom Soegono Estamos encantados de presentar nuestra primera prueba gratuita de observabilidad en la aplicación de Fastly. ¡Consigue hasta 30 días de acceso completo y gratuito a Origin Inspector y Domain Inspector! 03 de octubre de 2022

Consigue una mayor visibilidad de las aplicaciones y de tu infraestructura con Origin Inspector y Domain Inspector, ahora en disponibilidad general. Dom Soegono, Dom Fee Estamos encantados de presentar dos excelentes productos de visibilidad en disponibilidad general: Origin Inspector y Domain Inspector. Ahora podrás observar el rendimiento de tu origen y el tráfico del dominio con facilidad. Te invitamos a leer la entrada del blog para conocer todos los detalles. 07 de julio de 2022