Informations du CISO : 10 capacités modernes pour améliorer votre sécurité

Il n'a jamais été aussi simple de savoir quand et comment faire évoluer votre sécurité. Si vous avez été victime d'une cyberattaque récente, la mise à jour ou le remplacement de la sécurité est certainement une priorité. Mais, bien sûr, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs, notamment le budget, les ressources en personnel, ainsi que les lacunes et les vulnérabilités de votre sécurité obsolète.

En tant que leader de la sécurité, votre expertise a aidé l'organisation à se transformer numériquement. Votre site web et vos applications sont essentiels à l'expérience client et à la croissance de votre entreprise, mais ils sont vulnérables aux cybermenaces telles que les bots indésirables, les attaques par déni de service distribué, etc.

Voyons quelques raisons pour lesquelles il est peut-être temps de moderniser votre sécurité.

Risques de sécurité élevés

Les acteurs malveillants sont de plus en plus puissants et les risques n'ont jamais été aussi grands. Les dommages causés par la cybercriminalité devraient atteindre 10,5 billions de dollars par an d'ici 2025. Aucune industrie, aucune organisation, grande ou petite, n'est à l'abri. Les données sensibles, qu'il s'agisse de données utilisateur ou de données propriétaires, sont une ressource très prisée et une source de revenus pour les criminels. L'escalade des menaces peut ternir la réputation d'une marque, accroître la responsabilité avec des sanctions financières et des actions légales et de conformité, et entraver les bénéfices et la croissance futurs.

Améliorer la sécurité pour compenser les coûts de changement

À mesure que les risques de sécurité sont de plus en plus connus, les améliorations significatives apportées à la WAAP Web Application and API Protection) ou aux pare-feu d'applications web (WAF) et aux outils de gestion des robots deviennent évidentes. Les outils de sécurité modernes sur une plateforme intégrée peuvent livrer un blocage plus précis, réduire considérablement les efforts de réglage et de maintenance et accélérer la résolution des incidents.

De meilleures performances comme un bonus

Bien que ce ne soit pas l'objectif principal de ces migrations, ces changements peuvent entraîner un gain de performance considérable. Lorsque les responsables de la sécurité incitent leurs organisations à mettre à jour leur sécurité et leur réseau de diffusion de contenu (CDN), par exemple, ils ont également un impact sur les équipes DevOps. Ils utilisent de meilleurs outils et l'organisation bénéficie de améliorations considérables en matière de réduction de la charge sur le serveur d'origine , de réduction des frais de sortie et de livraison plus rapide des sites et des applications, tout cela en même temps.

10 éléments essentiels de la sécurité moderne

1. Une posture de sécurité forte

Les anciens outils de sécurité, y compris les anciens pare-feux d'applications web, peuvent placer la barre incroyablement bas. Le blocage des menaces avec une réduction des faux positifs renforce votre posture de sécurité sans sacrifier l'expérience de l'utilisateur final et du client. Côté déploiement et gestion des nouvelles menaces, les délais de protection doivent être extrêmement courts. Pensez en termes de minutes pour réagir efficacement plutôt qu'en termes de jours ou de semaines. Vous obtenez des informations rapides et des réponses à des questions de base telles que « Pourquoi connaissons-nous ce pic de trafic ? » et « Ce trafic est-il légitime ou non ? »

2. Plus de contrôle et moins de dépendance à l'égard des services professionnels

La sécurité moderne est capable de vous donner, à vous et à votre équipe, le contrôle et la confiance nécessaires pour exercer ce contrôle. Par exemple, vous pouvez modifier efficacement la configuration et les règles, examiner l'impact de ces changements dans un environnement de test simulé et les mettre en œuvre immédiatement. Une dépendance excessive à l'égard des équipes de services professionnels peut s'avérer coûteuse et ralentit votre délai de protection à chaque nouveau scénario d'attaque.

3. Déploiement facile et rapide

Lorsqu'un nouveau déploiement est rapide, votre retour sur investissement augmente considérablement. Votre protection commence en quelques minutes, et non en quelques semaines ou mois. C'est un indicateur précoce de la flexibilité de votre nouvelle solution à long terme. Un grand nombre de clients de Fastly peuvent attester de la fluidité et de la facilité de leur déploiement. C'est une force essentielle chez Fastly : notre pare-feu d'applications web de nouvelle génération peut être opérationnel en moins de dix minutes.

4. Déployez sur n'importe quel environnement (bonus de consolidation du vendeur)

Une partie de la « facilité d'utilisation » consiste à avoir une expérience unifiée. Si vous travaillez sur plusieurs instances de pare-feux d'applications web, vous devez modifier et maintenir vos règles de sécurité dans leur ensemble. Synonyme de flexibilité de déploiement sur toutes les infrastructures, la simplicité garantit également une observabilité centralisée sur tous les environnements. Cloud, conteneurs, datacenters sur site, environnements hybrides ou périphérie : vous pouvez choisir votre architecture sans que la sécurité ne devienne un véritable casse-tête. La consolidation des fournisseurs est un avantage supplémentaire. En consolidant les fournisseurs de sécurité, vous pouvez réduire le nombre de solutions ponctuelles qui résolvent marginalement vos problèmes. Outre les avantages en termes de sécurité et de convivialité, vous pouvez réaliser des économies.

5. Précision sans faux positifs

Les faux positifs ont souvent été un problème pour les pare-feux d'applications web obsolètes. Passer à une solution moderne et riche en fonctionnalités peut faciliter le blocage précis sans faux positifs. (Regardez cette vidéo sur les avantages de la détection contextuelle SmartParse) Définir par défaut les seuils pour vos attaques (vous permettant de débloquer sur-le-champ) vous garantit un retour sur investissement rapide : vous entrez en mode de blocage sans devoir vous soucier des faux positifs. Un WAF offrant une visibilité accrue vous permet également d'ajuster les seuils au fil du temps avec une extrême précision, ce qui atténue davantage les faux positifs.

6. Création et maintenance faciles des règles

La création des règles doit être facile, simple et transparente. La création et le déploiement d'une règle efficace et fiable qui ne génère aucun faux positif ne doivent prendre que quelques minutes. Pour concevoir des règles adaptées aux éléments découverts, ces outils doivent rimer avec flexibilité. Les règles Regex peuvent s'avérer utiles. Même si vous pouvez continuer à les utiliser à des fins de protection, vous devez adopter de nouvelles solutions plus simples pour bloquer rapidement les nouvelles menaces dès leur identification.

7. Blocage préventif et renseignements sur les menaces

Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une meilleure protection grâce à leur pare-feu d'applications web. Un pare-feu d'applications web moderne ne s'inscrit pas comme un outil 100 % réactif. Pourtant, les fonctionnalités avancées de renseignement sur les menaces offrent une aide encore plus précieuse : elles permettent de bloquer ces menaces avant qu'elles ne ciblent ou n'atteignent votre WAF. En outre, elles peuvent bloquer d'importantes sections de trafic illégitime autrefois difficiles à identifier et réduire considérablement le trafic à la base de votre système. Vous pouvez obtenir des détails supplémentaires en lisant ce rapport de sécurité généré par le Network Learning Exchange de Fastly , qui permet ce type de blocage préventif basé sur des adresses IP malveillantes vérifiées.

8. Gestion des bots

Pour l'environnement de sécurité, l'impact des bots est énorme et ne cesse de s'étendre. Votre solution de gestion des bots ne doit négliger aucun des points ci-dessus, en particulier la simplicité d'utilisation et de déploiement, l'amélioration du contrôle, la présentation sans faux positifs et le renseignement sur les menaces. Mais pour en tirer pleinement parti, vous devez l'intégrer entièrement à votre pare-feu d'applications web afin d'obtenir un système centralisé déployé dans l'ensemble de l'organisation. En consolidant votre solution de gestion des bots, vous pouvez réduire la complexité de votre posture de sécurité.

Malgré le passage à des services basés sur le cloud et à des applications centrées sur l'API, les outils de sécurité sont toujours à la traîne. Découvrez ces 4 principes pour la sécurité moderne. Télécharger votre exemplaire

9. Observabilité avec des informations réelles

Dès que vous activez votre solution, vos données deviennent visibles. Les tableaux de bord en temps réel fournissent des informations qui permettent de déterminer facilement ce qui se passe, pourquoi cela se produit et comment y remédier rapidement. Cette nouvelle fonctionnalité vous semble trop belle pour être vraie ? Et pourtant, c'est précisément ce qui incite les organisations à investir dans le changement. Votre accès est complet sous tous les angles et ne se limite pas aux tableaux de bord, aux services professionnels, ni aux rapports génériques. L'accès à toutes vos données et aux journaux en temps réel vous permet de les diffuser où vous le souhaitez. Ces données sont les vôtres. Vous devez pouvoir y accéder intégralement, sans aucune restriction.

10. Support

Un support exceptionnel de la part du vendeur ne peut pas être négligé lorsqu'il s'agit de la satisfaction de vos clients. Les problèmes de sécurité qui sont résolus rapidement protègent votre organisation. Une mauvaise réponse du support avec des délais de résolution retardés peut exposer votre organisation à un risque prolongé jusqu'à ce qu'une vulnérabilité soit identifiée et résolue.

La sécurité à l'ère moderne

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, votre organisation a besoin de capacités de sécurité modernes et à haute performance. Les pare-feu d'applications web jouent un rôle stratégique dans votre infrastructure de sécurité, et Fastly vous propose les fonctionnalités et avantages solides décrits ci-dessus. Lisez ce guide d'achat de pare-feu d'applications web pour plus de détails.

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