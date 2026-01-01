Tecnologia incredibilmente innovativa. Persone davvero dal cuore grande.
Sai come usiamo Internet per guardare contenuti in streaming, fare acquisti, scorrere, connetterci, scoprire… e praticamente per tutto il resto? Siamo le persone che rendono tutto questo possibile. Fastly consente a ingegneri e professionisti di ogni tipo, in aziende di ogni genere, di sviluppare, consegnare e proteggere applicazioni distribuite moderne e offrire alle persone di tutto il mondo esperienze digitali straordinarie. Insieme, stiamo costruendo il futuro del web.
Aiuta a costruire qualcosa di grande.
La nostra missione è migliorare l’esperienza su Internet: diamo a persone e organizzazioni più controllo, contenuti più rapidi e applicazioni più dinamiche. Che cosa significa, esattamente? La nostra rete edge cloud globale fornisce a sviluppatori, team di sicurezza e professionisti della rete gli strumenti di cui hanno bisogno per costruire e proteggere i loro siti web e le loro app, così gli utenti ottengono esperienze incredibili e le aziende possono prosperare.
Per questo, avrai l'opportunità di avere un grande impatto in Fastly. Stiamo crescendo rapidamente e abbiamo una lunga storia di apertura all’innovazione e alle grandi idee, offrendo anche le risorse e il supporto per trasformarle in realtà. Vogliamo che qui tutti facciano il lavoro migliore della loro carriera — e la nostra priorità è creare l'ambiente giusto perché ciò accada.
Scopri di più su come consentiamo ai nostri clienti.
Questi sono i valori che ci guidano
Abbiamo uno spirito curioso
Ci concentriamo sul nostro cliente
Siamo affidabili
Agiamo con passione
Operiamo con integrità
Siamo competitivi
Promuoviamo la trasparenza
Siamo brave persone
Scopri i nostri benefici.
Supporto dei genitori e oltre
Sosteniamo le nostre famiglie offrendo un generoso congedo parentale. Inoltre, ci impegniamo a costruire una cultura che permetta a tutti i dipendenti di avere, tutto l'anno, la vita al di fuori del lavoro che desiderano.
Salute e benessere
Il tuo benessere conta qui. I nostri piani sanitari offrono una varietà di opzioni, tra cui copertura medica, dentistica e oculistica "full", assicurazione per invalidità a breve e lungo termine, risorse per la salute mentale e altro ancora.
Investi nel futuro
Offriamo piani pensionistici/401(k), piani di acquisto di azioni per i dipendenti (ESPP) e rimborsi per programmi di apprendimento e sviluppo, così da supportare la tua crescita e il tuo successo continui.
Continua a imparare e a crescere
Aiutare le persone ad andare oltre significa coltivarne il talento. Attraverso rimborsi annuali per le attività di apprendimento dei dipendenti, incontri regolari e consigli del nostro Senior Staff, interventi di leader del settore ed eventi culturali, offriamo tantissime opportunità di apprendimento. E cerchiamo sempre di crescere anche come azienda: raccogliamo annualmente dati sul coinvolgimento e sull'esperienza dei dipendenti e sfruttiamo la nostra rete di Employee Experience Champion per comprendere il feedback dei dipendenti, così da continuare a migliorare.
L'ingrediente segreto? Le nostre persone.
Connettiti ai gruppi di risorse per i dipendenti (ERG)
I nostri ERG sono pensati per consentire a persone con interessi ed esperienze comuni di riunirsi, offrendo supporto integrato, alleanza, opportunità di leadership e altro ancora. Oggi, i nostri ERG sono HOLA, Blackly, WAGE (Women and Gender Equality), FACT (Fastly Asians Coming Together) e *ly (Starly, che celebra i Fastlyan LGBTQIA+). C’è ampio spazio perché tutti possano partecipare, e siamo sempre pronti a vedere nascere nuovi ERG e a far sì che abbiano un impatto.
Migliora le tue competenze
Che tu sia un collaboratore individuale o un people manager, offriamo a tutti opportunità regolari per imparare e migliorare le proprie competenze. Dai workshop sulla gestione del tempo, alla coltivazione dell’empatia e al fornire feedback per diversi stili di lavoro, fino alla conduzione di riunioni efficaci e inclusive: siamo in continua crescita e in continua evoluzione.
Unisciti al divertimento
Ci piace piacerci a vicenda. Troviamo modi per festeggiare e restare in contatto, anche a distanza: dalle feste per le ricorrenze alle celebrazioni culturali internazionali, dalle feste virtuali per cani alle squadre di calcio di gruppo, fino alle serate di vino e pittura… i Fastlyan amano sostenere i nostri interessi diversi (e a volte super di nicchia). Qualunque sia il tuo interesse, è probabile che abbiamo un canale slack dedicato.