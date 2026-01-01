La nostra missione è migliorare l’esperienza su Internet: diamo a persone e organizzazioni più controllo, contenuti più rapidi e applicazioni più dinamiche. Che cosa significa, esattamente? La nostra rete edge cloud globale fornisce a sviluppatori, team di sicurezza e professionisti della rete gli strumenti di cui hanno bisogno per costruire e proteggere i loro siti web e le loro app, così gli utenti ottengono esperienze incredibili e le aziende possono prosperare.

Per questo, avrai l'opportunità di avere un grande impatto in Fastly. Stiamo crescendo rapidamente e abbiamo una lunga storia di apertura all’innovazione e alle grandi idee, offrendo anche le risorse e il supporto per trasformarle in realtà. Vogliamo che qui tutti facciano il lavoro migliore della loro carriera — e la nostra priorità è creare l'ambiente giusto perché ciò accada.

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