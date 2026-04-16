Presentazione di ContentGuard: protezione della tua proprietà intellettuale più preziosa

Nell’ultimo decennio, le organizzazioni che hanno adottato architetture moderne in un’economia sempre più globale si sono affidate alle reti di distribuzione dei contenuti per servire gli utenti in modo rapido ed economicamente vantaggioso riducendo i recuperi dall’origine. Questi benefici hanno incoraggiato i team DevOps e di ingegneria della piattaforma ad adottare una mentalità “cache-everything”, ottimizzando i cache hit, con molti clienti Fastly che ora raggiungono rapporti superiori al 95%. Ma mentre entriamo nell'era dell'IA, questo mantra ha creato la necessità per le organizzazioni non solo di ottimizzare per la cache, ma anche di capire chi... o cosa, sta accedendo a quel contenuto.

L’ultimo report di Fastly sulla ricerca sulla sicurezza ha rilevato che quasi la metà delle richieste ai contenuti nella cache proviene da bot, con il 99% classificato come non verificato o dannoso. Questi risultati rafforzano la necessità del rilevamento dei bot davanti ai cache content in qualsiasi rete. Oggi presentiamo ContentGuard, una nuova funzionalità di gestione dei bot di Fastly che consente ai clienti di controllare chi può accedere alla loro proprietà intellettuale (IP) più preziosa.

Aggiornamento delle operazioni per l'era dell'IA

Con così tanti contenuti in cache (e con quasi la metà delle richieste provenienti da bot), le organizzazioni devono controllare l'accesso o rischiano di sprecare risorse, perdere autorevolezza ed esporsi ad automazione indesiderata da parte di concorrenti o malintenzionati. I bot non sono minacce tradizionali: senza un rilevamento avanzato, le loro richieste spesso sembrano legittime finché il comportamento dannoso non viene rilevato dai livelli di sicurezza a valle. Di conseguenza, i bot spesso aggirano le preoccupazioni immediate relative alla sicurezza, creando al contempo rischi aziendali a lungo termine che possono avere un impatto significativo sui ricavi.

Mitiga i bot dannosi e ingannevoli che sprecano risorse

La ricerca di Fastly mostra che il 47% del traffico che interagisce con i cache content è costituito da bot non verificati o bot dannoso. Questi rappresentano bot che svolgono attività nefaste, si spacciano falsamente per bot verificabili o operano con informazioni incomplete, segnalando che probabilmente non sono presenti per scopi legittimi. Questi bot sono spesso quelli che le organizzazioni vogliono mitigare o, quantomeno, monitorare per ottenere visibilità, poiché la loro presenza significativa non ha solo implicazioni per la sicurezza (perché sono qui, cosa stanno cercando di sondare, ecc.), ma anche impatti diretti sul budget operativo, dato che ogni richiesta comporta in ultima analisi un costo. ContentGuard semplifica il tracciamento e la risposta a questi bot spesso indesiderati con semplici regole che funzionano in perpetuo, anziché con soluzioni che richiedono regolazioni regolari.

Controllo dei crawler e dei fetcher IA che estraggono contenuti

I bot verificabili includono crawler, fetcher e altri bot spesso “desiderati” che possono avere un impatto sproporzionato sulle aziende. Sebbene questi agenti rappresentino una piccola parte del traffico (~1%), ogni scraping può rappresentare molti utenti reali che non visitano più direttamente il tuo sito, ma ricevono invece risposte da modelli linguistici di grandi dimensioni. Questa relazione uno-a-molti sta assumendo un ruolo centrale in settori come l’editoria digitale, la pubblicità e altri in cui le visite degli utenti generano impression, abbonamenti e ricavo. Implementando ContentGuard, queste richieste attualmente anonime vengono chiaramente etichettate come i crawler, i fetcher, ecc. verificabili che sono. Questa visibilità consente ai team di decidere:

Quali bot “desiderati” sono davvero vantaggiosi per la tua attività

Quando consentire l’accesso "full", limite l’esposizione dei contenuti o bloccare agenti specifici

Come gestire i bot verificati: applicare il rate limit ad alcuni, monetizzare altri o bloccare completamente determinate attività

Prendi il controllo delle tue risorse digitali più preziose