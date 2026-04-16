Il futuro del business inizia con gli sviluppatori

Scopri di più
AziendaIl team dietro esperienze online miglioriMappa di reteUna nuova architettura per l'Internet modernoRelazioni con gli analisti del settoreScopri cosa dicono gli analisti di settore su FastlyNotizieAggiornamenti e annunci recentiPiattaformaLa piattaforma per esperienze digitali migliori, più veloci e più sicureStorie dei nostri clientiScopri come hanno avuto successo i migliori siti webEventiConnettiti con Fastly durante un eventoLavora con noiUnisciti al team che sta costruendo un internet migliore

Piattaforma edge cloud di Fastly

Vedi tutti i prodotti
Distribuzione dei contenuti (CDN)Offri esperienze rapide e personalizzate a livello mondialeStreaming liveOffri esperienze di live streaming senza interruzioniStreaming Video (VoD)Offri esperienze video on-demand eccezionaliMedia Shield Ottimizza le distribuzioni multi-CDNOn-the-Fly PackagerCrea pacchetti dinamici di contenuti video on demand in tempo realeImage OptimizerElaborazione rapida delle immagini sull'edgeBilanciatore del caricoControllo granulare sulle decisioni di routingCrittografia TLSRiduci la complessità della gestione TLSOrigin Connect Connettiti direttamente a FastlyIndirizzi IPGestisci facilmente gli indirizzi IPHTTP/3 e QUICProtocolli moderniAPI di ricerca dei dominiRicerca immediata e accurata dei nomi di dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModern web app and API security, anywhereGestione dei botRilevare e mitigare gli attacchi dei botProtezione DDoSMitigazione automatizzata degli attacchi dirompenti e distribuitiSicurezza delle APIProteggi i tuoi endpoint APIProtezione lato clientDifesa dagli attacchi lato clientGestione dei bot IAImpedisci ai bot IA di estrarre i contenuti dei siti web
Edge ComputePorta le tue app a livello edge: la nostra piattaforma istantanea ti aiuta a creare esperienze straordinarie per i tuoi utentiKey Value StoreIl Key Value Store più veloce che puoi ottenere, con la stessa facilità di utilizzo degli strumenti di database che conosci beneWebSockets e Fanout Messaggistica in tempo reale distribuita su scala globale, con personalizzazione completa e configurazione semplice.Developer SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyEnterprise ServerlessLa piattaforma serverless più potente, basata su standard aperti e integrata con la suite completa di prodotti FastlyIAAccelera i tuoi carichi di lavoro di IA e migliora l'efficienza con la cache semanticaObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmabileOttieni l'accesso programmabile completo alla stessa leggendaria cache che alimenta la nostra CDN.Server MCPControllo potenziato dall'IA per i tuoi servizi Fastly.
Logging in tempo realeTrasmetti e analizza i log in tempo realeEdge ObserverEsplora i dati sul traffico in tempo reale e storiciDomain InspectorValuta le informazioni a livello di dominioOrigin InspectorVisualizza informazioni complete dall'origine all'edgeAvvisiCrea notifiche per le metriche relative al servizioLog Explorer &amp; InsightsInteragisci con informazioni utili

Servizi straordinari per risultati eccezionali

Vedi tutti i servizi
Servizi professionaliAssistenza specializzata per migrare o ottimizzare il tuo servizio di distribuzioneServizi di intrattenimento dal vivoEsperienze di live streaming con scalabilità per il tuo pubblicoPiani di supportoAssistenza di prima classe dall'inizio alla fineManaged CDNControllo e flessibilità ottimizzatiManaged SecurityProtezione delle applicazioni web gestita con competenzaAssistenza clientiIl supporto di Fastly ti aiuta a crescere meglio, insieme

Soluzioni digitali innovative

Scopri tutte le nostre soluzioni
Streaming mediaOffri live streaming e on-demand eccezionaleMedia emergentiPrestazioni elevate per i brand multimediali emergentiEditoria digitaleGiornalismo in tempo reale con esperienze di lettura migliorateRetail ed E-commerceEsperienze rapide e personalizzate su larga scalaServizi finanziariSicurezza integrata per proteggere i dati dei clientiHigh techScala istantaneamente le tue prestazioni man mano che cresciViaggi e ospitalitàEsperienze online personalizzate per i tuoi ospiti e visitatoriIstruzione onlineOffri esperienze di apprendimento sicure su larga scalaGamingSostieni la prossima vittoria dei tuoi player con download di giochi ultra veloci e sicuriiGamingOffri un'esperienza di gioco veloce, sicura, senza interruzioni e coinvolgente a livello di edge
Risparmi sulle infrastruttureOttieni una spesa cloud inferiore e più prevedibileOttimizzazione multi-cloudRiduci la complessità e unifica le risorse cloudFiducia dei clientiScopri di più sulle iniziative di Fastly per la fiducia dei clientiAbilitazione della privacyScopri come proteggere i dati dei tuoi utentiDashboard di sostenibilitàConsulta il tuo consumo di elettricità e le emissioni di gas serra per la piattaforma Fastly

Consentiamo a ogni sviluppatore di costruire esperienze incredibili

Prova Fastly gratuitamente
SviluppatoriCostruisci qualcosa di straordinario oggiFast ForwardCreare un Internet più affidabileStrumenti di sviluppoStrumenti di sviluppo pensati per i team - con un edge in piùDeveloper SDKProgramma gli stessi servizi che utilizziamo per costruire i prodotti FastlyComunitàUnisciti agli sviluppatori di tutto il mondoRegistratiCrea un account sviluppatore gratuito

Contribuisci a creare una rete Internet veloce, sicura e coinvolgente con Fastly

Perché collaborare con FastlyAiutaci a offrire esperienze sicure, veloci e coinvolgentiCloud PartnerScopri i vantaggi di combinare Fastly con i tuoi servizi cloudChannel PartnerMigliora le tue offerte e capacità con i prodotti FastlyPartner tecnologici e di integrazioneEsplora il nostro ecosistema di partner
Accesso al portale partnerAccedi a tutte le tue risorse partner di FastlyDiventa un partnerMigliora la tua attività rivendendo o consigliando i prodotti FastlyTrova un partnerLascia che ti aiutiamo a trovare il partner giusto per le tue esigenze

Chiedi aiuto con Fastly

DocumentazioneOttieni il massimo da FastlyLibreria delle risorseEsplora schede dati, report e altro ancoraFastly AcademyApprendimento pratico con i prodotti FastlyCentro di apprendimentoScopri la tecnologia InternetBlogI nostri ultimi pensieri e ideeRicerca sulla sicurezzaMaggiore sicurezza grazie alla ricercaIl punto di vista di Fastly Esplora approfondimenti di esperti e del settore
Centro di SupportoCome possiamo aiutarti?ContattaciContattaci oggi
Back to blog

Follow and Subscribe

Adattarsi nell'era dell'IA

James Nguyen

Product Manager

Daniele Corbett

Responsabile principale del prodotto

David King

Responsabile del marketing di prodotto di gruppo, sicurezza

SicurezzaProdottoIA

Presentazione di ContentGuard: protezione della tua proprietà intellettuale più preziosa

Nell’ultimo decennio, le organizzazioni che hanno adottato architetture moderne in un’economia sempre più globale si sono affidate alle reti di distribuzione dei contenuti per servire gli utenti in modo rapido ed economicamente vantaggioso riducendo i recuperi dall’origine. Questi benefici hanno incoraggiato i team DevOps e di ingegneria della piattaforma ad adottare una mentalità “cache-everything”, ottimizzando i cache hit, con molti clienti Fastly che ora raggiungono rapporti superiori al 95%. Ma mentre entriamo nell'era dell'IA, questo mantra ha creato la necessità per le organizzazioni non solo di ottimizzare per la cache, ma anche di capire chi... o cosa, sta accedendo a quel contenuto. 

L’ultimo report di Fastly sulla ricerca sulla sicurezza ha rilevato che quasi la metà delle richieste ai contenuti nella cache proviene da bot, con il 99% classificato come non verificato o dannoso. Questi risultati rafforzano la necessità del rilevamento dei bot davanti ai cache content in qualsiasi rete. Oggi presentiamo ContentGuard, una nuova funzionalità di gestione dei bot di Fastly che consente ai clienti di controllare chi può accedere alla loro proprietà intellettuale (IP) più preziosa.

Aggiornamento delle operazioni per l'era dell'IA

Con così tanti contenuti in cache (e con quasi la metà delle richieste provenienti da bot), le organizzazioni devono controllare l'accesso o rischiano di sprecare risorse, perdere autorevolezza ed esporsi ad automazione indesiderata da parte di concorrenti o malintenzionati. I bot non sono minacce tradizionali: senza un rilevamento avanzato, le loro richieste spesso sembrano legittime finché il comportamento dannoso non viene rilevato dai livelli di sicurezza a valle. Di conseguenza, i bot spesso aggirano le preoccupazioni immediate relative alla sicurezza, creando al contempo rischi aziendali a lungo termine che possono avere un impatto significativo sui ricavi.

Mitiga i bot dannosi e ingannevoli che sprecano risorse

La ricerca di Fastly mostra che il 47% del traffico che interagisce con i cache content è costituito da bot non verificati o bot dannoso. Questi rappresentano bot che svolgono attività nefaste, si spacciano falsamente per bot verificabili o operano con informazioni incomplete, segnalando che probabilmente non sono presenti per scopi legittimi. Questi bot sono spesso quelli che le organizzazioni vogliono mitigare o, quantomeno, monitorare per ottenere visibilità, poiché la loro presenza significativa non ha solo implicazioni per la sicurezza (perché sono qui, cosa stanno cercando di sondare, ecc.), ma anche impatti diretti sul budget operativo, dato che ogni richiesta comporta in ultima analisi un costo. ContentGuard semplifica il tracciamento e la risposta a questi bot spesso indesiderati con semplici regole che funzionano in perpetuo, anziché con soluzioni che richiedono regolazioni regolari.

Controllo dei crawler e dei fetcher IA che estraggono contenuti

I bot verificabili includono crawler, fetcher e altri bot spesso “desiderati” che possono avere un impatto sproporzionato sulle aziende. Sebbene questi agenti rappresentino una piccola parte del traffico (~1%), ogni scraping può rappresentare molti utenti reali che non visitano più direttamente il tuo sito, ma ricevono invece risposte da modelli linguistici di grandi dimensioni. Questa relazione uno-a-molti sta assumendo un ruolo centrale in settori come l’editoria digitale, la pubblicità e altri in cui le visite degli utenti generano impression, abbonamenti e ricavo. Implementando ContentGuard, queste richieste attualmente anonime vengono chiaramente etichettate come i crawler, i fetcher, ecc. verificabili che sono. Questa visibilità consente ai team di decidere:

  • Quali bot “desiderati” sono davvero vantaggiosi per la tua attività

  • Quando consentire l’accesso "full", limite l’esposizione dei contenuti o bloccare agenti specifici

  • Come gestire i bot verificati: applicare il rate limit ad alcuni, monetizzare altri o bloccare completamente determinate attività

Prendi il controllo delle tue risorse digitali più preziose

La natura sfumata dei bot (soprattutto alla luce della moderna infrastruttura) richiede che le organizzazioni considerino dove i bot possano avere un impatto sulla loro attività e adattino consapevolmente la propria strategia di conseguenza. ContentGuard semplifica l'identificazione dei bot che accedono ai contenuti di maggior valore e il modo in cui interagiscono con essi. Che tu sia un’Enterprise che cerca di ridurre i costi operativi e impedire ai bot dannosi di rubare contenuti, un editore che cerca di assumere il controllo di ciò a cui i crawler e i fetcher di IA possono accedere, o qualsiasi realtà intermedia, Fastly semplifica l’ottenimento della protezione e del controllo necessari per operare nell’era dell’IA. Creata come funzionalità all'interno della gestione dei bot di Fastly, la nostra soluzione ti aiuta a rispondere al traffico automatizzato con la flessibilità richiesta dalla tua azienda e dal tuo livello di sicurezza. Con una chiara visibilità, la capacità di andare oltre il semplice blocco e strumenti per modellare il modo in cui i bot interagiscono con la tua azienda, è la soluzione scelta da molti dei più grandi marchi del mondo. Contattaci per saperne di più su gestione dei bot e ContentGuard.

Pronto per iniziare?

Contattaci oggi
Parla con un esperto