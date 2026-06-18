Alisha Stull è una Partner Ingegnere di Google Cloud, dove guida collaborazioni tecniche per promuovere la trasformazione digitale. È specializzata nel guidare le Enterprise attraverso complesse adozioni del cloud e integrazioni dell’IA, con un focus su un’infrastruttura scalabile e orientata al valore. Alisha supporta le organizzazioni nell’abilitazione tecnica, nell’aumento dei ricavi di co-selling tramite il marketplace GCP e nella co-innovazione con partner ISV strategici.

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