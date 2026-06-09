Artur Bergman ricopre il ruolo di Chief Technology Officer e fondatore della nostra azienda dall'aprile 2024. Ha ricoperto il ruolo di Chief Architect da febbraio 2020 ad aprile 2024, di Chief Executive Officer dalla fondazione di Fastly nel marzo 2011 fino a febbraio 2020, di Presidente del Consiglio di amministratore da febbraio 2020 ad aprile 2023 e di membro del nostro Consiglio di amministratore da marzo 2011. Da settembre 2007 a giugno 2011, Bergman ha ricoperto i ruoli di Manager, Vicepresidente e poi Chief Technology Officer di Wikia, Inc., una piattaforma globale di condivisione delle conoscenze della comunità. Da novembre 2005 a marzo 2007, Bergman ha ricoperto il ruolo di Engineering Manager presso Six Apart Ltd., un servizio di social networking. Dalla seconda metà del 2003 ad agosto 2005, Bergman ha ricoperto il ruolo di Engineering Manager presso Fotango, Ltd., una sussidiaria di Canon Europe.

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