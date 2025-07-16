Brian Haberman
Ingegnere esperto
An Indispensable Pillar of Resilience - The Human
The human operator is the ultimate pillar of resilience. Learn how Fastly empowers engineers to handle novel failures, drive systemic learning, and achieve antifragility.
Deploy for Performance: Fastly’s Principles of Infrastructure Diversity and Soft Control
Discover Fastly's core resilience principles: Infrastructure Diversity prevents outages, and Soft Influence optimizes traffic for peak performance.
Build for Scale: Fastly’s Principles of Distributed Decision Making and Self-healing Systems
Learn how Fastly's distributed decision-making and self-healing systems build a resilient, high-performance network. Discover key benefits and examples.
Design for Chaos: Fastly’s Principles of Fault Isolation and Graceful Degradation
Learn how Fastly builds a resilient CDN through fault isolation & graceful degradation. Discover our principles for minimizing disruption & ensuring continuous service.
I Pilastri della resilienza di Fastly: costruire un Internet più robusto
Scopri i Pilastri della resilienza di Fastly: disponibilità incrollabile, latenza ridotta al minimo e resistenza alle interruzioni per un’esperienza internet robusta con la nostra rete globale.
Demystifying Fastly’s Defense Against HTTP Desynchronization Attacks
Learn how Fastly's robust architecture and strict protocol parsing defend against HTTP desynchronization attacks, ensuring your web applications are secure.
Fastly’s Edge Network: Building for Availability
Learn how Fastly's resilient edge network architecture ensures availability during major internet outages, minimizing impact on customer traffic.